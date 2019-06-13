С широко открытыми глазами

Солнечные очки – стильный и функциональный аксессуар. Правильно подобранная модель не только дополнит наш образ, но и позаботится о нашем зрении.

Линзы и оправы

При выборе тёмных очков важно обратить внимание на материал самих линз, прежде всего. В последнее время большинство солнечных очков изготавливают из полимеров пластика, например поликарбоната или акрила. Этот материал выигрывает у стекла по многим параметрам: он намного легче, разбить его сложнее, поэтому такие очки идеальны для тех, кто ведет активный образ жизни или занимается спортом.

Стекло блокирует 100% ультрафиолетового излучения, а у пластика этот показатель около 80-90%, но и это считается допустимой нормой. Правда, пластик царапается легче, чем стекло, а также может помутнеть со временем. Зато не травматичен при разбивании. Независимо от материала, линзы должны быть ровными, иначе глаза будут уставать от постоянного искажения изображения. Проверить это легко – посмотрите сквозь очки на прямые линии, например на стыки кафеля: если они не «ломаются», значит линза качественная.

Ультрафиолет - главный враг

Ультрафиолетовое излучение (UV) бывает двух типов: А и В.

UVA-лучи составляют 95% от всего ультрафиолета, оставшиеся 5% – более опасные UVB-лучи. Для зрения вредны оба, поэтому лучше выбирать очки, которые будут защищать и от тех, и от других. Обращайте внимание на этикетки: весь ультрафиолет имеет диапазон волн до 400 нанометров¸ поэтому лучше всего защитят глаза модели с показателем «UV-400». Это означает, что фильтры поглощают оба типа лучей и лучше всего защитят ваши глаза.

На ранке давно существуют солнцезащитные очки с диоптриями, а также очки-хамелеоны, которые светлеют в помещении и темнеют на улице. Сегодня большинство компаний производят также контактные линзы с UV-фильтром. Но имейте в виду, что линза закрывает только сетчатку глаза, а не всё глазное яблоко, поэтому пренебрегать солнцезащитными очками все же не стоит.

Поляризационные свойства

Поляризованные очки блокируют блики, поэтому их лучше всего выбирать на солнечную погоду. Они придутся очень кстати в горах, особенно там, где лежит снег, а также на пляже – яркое солнце и блики от воды будут отражаться от них очень эффективно. А если стёкла при этом будут зеркальными – еще и эффектно.

Чтобы проверить, обладают ли очки поляризационным свойством, включите дисплей смартфона на максимальную яркость и поставьте белый фон, затем посмотрите на дисплей под углом 90°. Скорее всего изображение на экране как минимум потемнеет или поменяет цвета, а может, и вообще перестанет просматриваться. Это происходит потому, что почти все современные ЖК-дисплеи тоже оснащены поляризационным фильтром. Он представляет из себя как бы решетку, которая останавливает горизонтальные волны света, но пропускает вертикальные. Когда одна такая решетка накладывается на другую под прямым углом, прохождение света частично или полностью блокируется, поэтому изображение перестает быть видимым.

Благодаря этому фильтру дисплеи наших устройств не бликуют на солнце. Во многих гаджетах высокого класса поляризационные слои дисплеев располагают под углом 45° - это позволяет хорошо видеть экран смартфона как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении.

Важно: не стоит путать поляризацию и защиту от ультрафиолета. К сожалению, проверить очки на UV-защиту в «полевых» условиях невозможно. Для этого существуют специальные спектрометры, которые есть только в профессиональных салонах оптики.

Цвет фильтра

Если посмотреть на витрину магазина, можно заметить, что не у всех из них темные линзы. Интенсивность окраски – не показатель безопасности: полупрозрачные хамелеоны порой блокируют ультрафиолет лучше самых тёмных стекол. Чем очки темнее – тем сильнее под ними расширяется зрачок.

Совсем дешевые очки могут быть просто покрыты слоем полупрозрачной краски, которая скорее всего начёт стираться в первые же недели использования. Такие очки опасны для зрения, потому что утомляют глаза искажением цветов, а также создают затемнение, из-за которого зрачок расширяется и пропускает больше вредных излучений.

При производстве качественных цветных линз применяется один из двух способов: поверхностное окрашивание и окрашивание в массе. Поверхностное окрашивание распространено шире, особенно при производстве линз из пластмассы. Такой способ окрашивания проще и дешевле, что позволяет снизить стоимость очков. Молекулы красителя в этом случае проникают только в поверхностный слой линз, поэтому со временем их окраска может измениться. Дело в том, что красители разных цветов имеют разную устойчивость к выцветанию (например, синий краситель выцветает быстрее красного, поэтому серые линзы могут со временем приобрести красноватый или фиолетовый оттенок). Более дорогой и надежный способ – окрашивание в массе, то есть добавление красителя прямо к массе пластика при изготовлении линзы. Но этот способ подходит только для линз без диоптрий, окраска будет разной интенсивности из-за разной толщины линзы по центру и по краю.

Последняя разработка в сфере солнцезащитных очков – технология «граничного окрашивания». Она совмещает в себе преимущества обеих технологий и позволяет прокрашивать поверхность на глубину до 0,9 мм, благодаря чему формируется равномерный и устойчивый к выгоранию оттенок, который не зависит от толщины и оптической силы линзы. Такие очки будут стоить дороже, зато сохранят товарный вид гораздо дольше и не навредят вашим глазам.

Выбираем цвет линз

Чтобы обезопасить свои глаза, в первую очередь стоит обратить внимание не на интенсивность затемнения, а на цвет фильтра:

Нейтральные серые, зеленые или коричневые. Такие очки они не искажают цвета и не будут напрягать глаза при ношении.

Яркие золотистые и желтые. Такие фильтры лучше выбирать на пасмурную погоду – во-первых, они делают мир вокруг немного ярче, а во-вторых, блокируют синий цвет, из-за чего картинка в них не сливается даже при недостаточном освещении.

Красные и розовые стекла блокируют зеленый цвет, поэтому хорошо подойдут тем, кто много времени проводит за компьютером.

Линзы с градиентом (от темного верха к светлому низу) подходят для автомобилистов, поскольку более прозрачный низ позволяет лучше видеть приборную панель. Но такие очки будет поглощать не все лучи видимого спектра и глаза в них могут уставать.

Универсальные фотохромные очки или очки-хамелеоны меняют цвет, подстраиваясь под освещение. При ярком свете линзы таких очков темнеют, а при тусклом – наоборот становятся прозрачными.

Выбираем форму

Актуальный на все времена тренд – ретро, неустаревающая классика. Oversize или «стрекоза» – такие модели очков с крупными стёклами подойдут круглолицым модницам. Оправа не должна быть слишком массивной, а также стоит избегать россыпи страз и камней чтобы не утяжелять черты лица.

«Кошачий глаз» - тем, кто хочет чего-то более утонченного. Такая оправа появилась в 60-х годах прошлого века и получила статус самой женственной благодаря Жаклин Кеннеди. Придать такому образу современное прочтение помогут цветные стекла. А еще можно выбирать очки классических форм, но не в закругленной, а многогранной оправе.

«Тринити» - подойдут обладательницам овальной или круглой формы лица, а также тонких черт. Эта модель вошла в моду после фильма «Матрица».

«Тишейды» - еще одна неустаревающая модель, очки с круглыми линзами, которые не сходят с подиумов с эпохи популярности Джона Леннона.

Ультра-узкие оправы - основной тренд в мире солнцезащитной моды. Их плюс – они отлично смотрятся на фотографиях.

Сегодня каждый найдет очки на свой вкус: от прочного металла до экологичного дерева. Самые смелые могут выбрать полностью пластиковые монолитные очки-маски, в которых нет перехода между линзами и оправой. Но не стоит забывать обращать внимание на этикетку, которая сообщит вам об их защитных свойствах.

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Опубликовано: 28 июля 2019 г.