РОТАВИРУС И ЕГО «ДРУЗЬЯ»

Его ошибочно называют кишечным гриппом, он запросто может испортить отпуск на море, а вызванные им локальные эпидемии парализуют работу детских садов и школ. Знакомьтесь – вирусный гастроэнтерит

Кишечный, но не грипп

До открытия возбудителя считалось, что летучую кишечную инфекцию, не связанную с употреблением просроченных продуктов, вызывает один из штаммов вируса гриппа. Пока, в 1973 году этого колобка (вирус имеет округлую форму, что отразилось в названии, ведь в переводе с латинского «rota» означает колесо) не открыли учёные. Между вирусом гриппа и ротавирусом, действительно, много общего – и тот и другой чрезвычайно заразны, легко передаются от человека к человеку, но чаще через различные предметы, поражают слизистую оболочку (вирус гриппа – дыхательных путей, а ротавирус – кишечника), имеют выраженную сезонность.

«Весёлая» семейка

Ну а дальше учёные выяснили, что примерно одинаковые симптомы вызывают несколько вирусов из различных групп. Кроме ротавирусов, к ним относятся астровирусы, норовирусы и аденовирусы. Педиатры знают – каждый из них имеют свой «почерк», по незначительным отличиям в симптомах и течении заболевания опытный врач определит возбудителя даже без лаборатории. Но по сути это не так важно, всё равно этиологическое (направленного на уничтожение возбудителя) лечение кишечных энтеритов в обычных случаях не применяется, срок жизни вируса конечен и без серьёзных лекарств. Необходимость определить, какой именно вирус вызвал заболевание появляется в тяжёлых, не поддающихся лечению случаях, у пациентов с иммунодефицитом. В этом случае точный ответ даст ПЦР. Но чаще всего вспышку вызывает именно ротавирус, потому он и на слуху.

Сезон у кишечных вирусов более продолжительный, чем у гриппа, и практически не знает межсезонья, перемещаясь по различным географическим областям. Поздней осенью и зимой он набирает силу в детских садах и школах, к весне накапливается в застоявшейся воде бассейнов и фитнес-центров, а ближе к концу лета вспыхивает там, где особенно влажно и много людей – на побережье, в отелях и аквапарках.

Под прицелом – дети

Считается, что вирусные гастроэнтериты в первую очередь поражают детей и протекает у малышей дольше и тяжелее, чем у взрослых. Это действительно так и связано с более несовершенным детским иммунитетом и тем, что взрослый за свою жизнь не раз встречался с различными штаммами ротавируса и других энтеровирусов, его защитная система знает, как быстрее нейтрализовать врага. Хотя, вирус очень изменчив, и от него, как и от гриппа, длительный иммунитет не формируется. Максимум иммунной памяти хватает на несколько месяцев.

Мойте руки перед едой!

Учитывая заразность вируса, крайне важно постараться избежать заражения. Увы, обезопасить от этого детей очень сложно, ведь как бы мы не объясняли свои чадам о важности частого мытья рук, опасности тянуть в рот пальцы и есть немытые овощи и фрукты, что-то из этого они всём равно сделают. А вирус, попав от больного в окружающую среду, поджидает нас на дверных ручках, поручнях общественного транспорта, игрушках, продуктах питания. Даже банального рукопожатия бывает достаточно, чтобы затем через наши руки вирус попал нам в рот. Поэтому, в период посещения детского учреждения и на летнем отдыхе следим за гигиеной детей с удвоенной силой, и не забываем о мерах предосторожности сами.

ГИГИЕНА ПРОТИВ РОТАВИРУСА -Мойте тёплой водой с мылом все овощи перед тем, как их съесть. -Обязательно мойте руки перед каждым приёмом пищи, возвращаясь домой из общественных мест и на работе. Приучайте к этому детей. -Старайтесь не трогать руками лицо, ни в коем случае не тяните руки в рот. Привычка кусать ногти способствует передаче многих болезней.

-Избегайте посещения бассейнов и аквапарков во время эпидемии ротавируса.

-Планируя отпуск на следующий год, помните: на август приходится пик эпидемии на морском побережье. Подхватить заразу в крупных отелях намного проще, чем в апартаментах.

Узнать тебя легко

Как же опознать ротавирус и его «друзей»? Об их приближении нередко предупреждают в прессе, участившиеся число «отравлений» в группе или классе свидетельствует, что враг уже рядом. Начало болезни острое, внезапно возникает частая рвота, обильный водянистый стул, температура повышается до 38-39 С. У взрослого картина заболевания более стёртая, рвота может быть однократной, температура – субфебрильной. Боли в животе бывают, но выражены не сильно, скорее это спазмы кишечника перед походом в туалет. Рвота и понос могут продолжаться 2-3 суток, буквально приковывая заболевшего к санузлу, столько же держится и температура, затем симптоматика постепенно уменьшается, а полное выздоровление наступает на 5-7 день. У взрослых заболевание протекает легче, а продолжительность его меньше: послабление стула сохраняется около суток, а полностью болезнь проходит за 2-3 дня. Если только вам не повезло подхватить не один, а сразу несколько энтеровирусов. Такой микс способен серьезно подорвать здоровье взрослого, а состояние ребёнка может быстро стать тяжёлым.

Опаснее, чем засуха

Самое главное в это время не пропустить самое грозное осложнение ротавирусной инфекции – обезвоживание. Жидкость уходит вместе с рвотой, жидким стулом, потом, который при повышении температуры бывает обильным. В результате организм теряет большое количество важных электролитов и микроэлементов, что может отразиться на работе нервной, сердечно-сосудистой систем, почек и мышц. Восстановить потерянный объём бывает нелегко, ведь зачастую заболевшего рвёт буквально от глотка воды. Тем более, что пить приходится не просто воду, а специальный раствор, насыщенный микроэлементами и ионами. Поэтому, столкнувшись с первыми симптомами вирусного гастроэнтерита, обязательно вызывайте врача - он расскажет, как поддержать водно-электролитный баланс в норме, опишет симптомы развивающегося обезвоживания и назначит правильное лечение. Вполне возможно, что восполнять потерянную жидкость придётся с помощью капельниц.

Под защитой вакцины

Прививка от ротавируса применяется в мире более 10 лет. В нашей стране разрешена к применению пятивалентная пероральная вакцина, содержащая участки генома 5 самых распространённых штаммов ротавируса. То, что вакцина вводится «через рот» и содержит лишь небольшие фрагменты вирусов, делает её максимально безопасной. Вводят вакцину младенцам первого года жизни трёхкратно, с перерывами в 10-12 недель. При этом первый раз вакцину важно ввести до 10-й недели жизни. Мировой опыт показал - вакцина обладает практически стопроцентной эффективностью, то есть привитой ребёнок ротавирусом гарантировано не заболеет ротавирусом. Правда сохраняется вероятность подхватить другой кишечный вирус, но и в этом случае заболевание буде протекать намного меньше. В странах, где проводится массовая вакцинация, заболеваемость ротавирусной инфекцией снизилась на 80-94 процента. Обязательную или региональную вакцинацию на сегодняшний день ввели 94 страны мира (в том числе США, большинство стран Евросоюза), именно поэтому в последние годы мы перестали слышать о летних вспышках на побережье Средиземного моря, в то время как Причерноморье летом по-прежнему «полыхает». В нашей стране вакцинация введена в региональный календарь прививок в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Ачинске, но с 2020 года планируется включить её в национальный календарь.

Многих волнует вопрос – можно ли прививаться, собираясь в регион, неблагополучный по ротавирусной инфекции. Такой вариант возможен, но учитывая, что ваш иммунитет наверняка уже встречался с различными штаммами вируса, эффект может оказаться не настолько явным. Идеальный вариант – трехэтапная вакцинация в младенчестве.

А что после?

Поддержать кишечник поможет приём пробиотков или пребиотиков. Первые содержат готовые колонии «хороших» бактерий, вторые - питательные вещества, стимулирующие их рост и размножение. Сегодня каждая группа биотиков представлена множество препаратов, но, всё же, лучше получать хорошие микробы в натуральном виде, например в виде. Лучший пробиотик – натуральный йогурт, содержащий культуру полезных бифидо - и лактобактерий. Вот только есть важный нюанс – полезные йогурты, как правило, кислые на вкус и не хранятся больше трёх дней. Поэтому гастроэнтерологи советую принимать колонии этих бактерий в виде препаратов.

Отказаться от пищи на 1-2 дня

Голод, холод и покой - универсальное средство лечения кишечных инфекций, актуальное и сегодня. После завершения активной стадии болезни можно вновь начинать приём пищи, начиная с щадящих блюд – лучше всего различных каш. А вот сухари, которые мы так любим жевать при поносе, при вирусном гастроэнтерите не показаны, они могут механически повредить раздражённую слизистую кишки.

Убрать из рациона на 2-3 недели сладкие и жирные продукты

– ещё один ключ к восстановлению после вирусного гастроэнтерита. Дело в том, что после инфекции почти всегда развивается дисбактериоз, связанный с размножение условно-патогенных бактерий кишечника. Углеводы дают вредным бактериям отличную среду для этого, а «тяжёлые» продукты требуют для переваривания дополнительных ресурсов и без того ослабленного кишечника.

Часто пить в течение дня чистую простую воду

– ещё одна важнейшая составляющая выздоровления. Столкнувшийся с большой потерей жидкости организм ещё долго будет восстанавливать водный баланс. Кроме того, вода – важный рефлекторный раздражитель, словно сообщающий кишечнику – всё хорошо, организм в безопасности, ему не грозит обезвоживание. Значит, кишечник может работать спокойно, не подключая механизм усиления всасывания жидкости и уменьшения её секреции, что может привести к запору и дисбактериозу.

ПОСЛЕДСТВИЕ - ДИСБАКТЕРИОЗ Кишечный дисбактериоз – настоящий камень преткновения между нашей и западной медицинской школой. Отечественные учёные считают, что он может рассматриваться как самостоятельное заболевание, западные – что это лишь синдром, а на болезнь «не тянет». Однако развитие дисбактериоза после перенесённых вирусных и бактериальных кишечных инфекций – факт неоспоримый. Чтобы помочь нормальной микрофлоре кишечника восстановиться, врачи назначают различные биотические препарата – пребиотики, эубиотики или наиболее зарекомендовавшие себя пробиотики.

Вирусные гастроэнтериты тяжелее протекают у детей. У них рвота и понос продолжаются до 3 дней сама болезнь длится неделю. У взрослых всё проходит за 2-3 дня.

Обезвоживание (дегидратация) - самое опасное осложнение вирусных гастроэнтеритов.