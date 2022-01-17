Россияне готовы покупать лекарства онлайн,но не умеют пользоваться интернет-сервисами.

Несмотря на заверения экспертов в растущей популярности интернет-магазинов, говорить о повсеместной привычке людей покупать большую часть товаров онлайн, пожалуй, преждевременно. Одна из ключевых причин – неумение совершать покупки в интернете.

В этом призналась треть респондентов в ходе исследования, которое по заказу маркетплейса здоровья «Здравсити» провела в конце 2021 г. компания «Ромир» в 13 городах России с населением от 500 тысяч. В опросе приняли участие 5 тыс. человек.

Особое внимание исследователи уделили вопросам дистанционного заказа лекарств. Выяснилось, что респонденты знают о преимуществах покупки лекарственных препаратов и товаров для здоровья онлайн. 68% считают, что цены в интернете ниже, чем в обычной аптеке, 58% уверены, что в Сети можно заказать препараты, которых нет в наличии в аптеке у дома. Однако 35% опрошенных не готовы пользоваться онлайн-сервисами – останавливает незнание основ компьютерной грамотности и неумение совершать покупки в интернете.

Проблема характерна преимущественно для пожилых людей в возрасте от 55 лет, отмечается в исследовании. Вместе с тем эта категория населения является одной из основных среди всех покупателей лекарственных препаратов и товаров для здоровья.

«Решением могли бы стать альтернативные возможности дистанционного заказа лекарств,- считает руководитель маркетплейса "Здравсити"Даурен Абеуов.- Например, позвонив по телефону или написав в чат, можно получить консультацию фармацевта по интересующим препаратам и оформить заказ с доставкой до ближайшей к клиенту аптеки или непосредственно до квартиры. Пользователи оценили удобство – ежедневно с помощью операторов мы оформляем свыше 100 заказов».Д

Опыт показал, что при таком способе дистанционных продаж покупка лекарств является более продуманной. У клиента есть возможность по телефону уточнить дозировку, особенности применения, подобрать аналоги, если какого-либо товара не оказывается в наличии, и собрать Корзину. На вопросы отвечаютпрофессиональные фармацевты, что равнозначно рекомендациям провизора в обычной аптеке.Специалисты готовы консультировать и оформлять заказыкруглосуточно.

Опубликовано: 17 января 2022 г.