Рождённые в XXI веке будут жить дольше!

Учёные добились колоссальных успехов в изучении процессов старения организма. Геронтологи обещают родившимся в 21 веке увеличение средней продолжительности жизни как минимум до 100 лет

Долголетие – заветная мечта человечества - стало ощутимо ближе к реальности. Известные специалисты в области геронтологии один за другим делают смелые прогнозы о значимом увеличении прогнозируемой средней продолжительности жизни для тех, кто родился после миллениума. Разброс во временных прогнозах, равный полувеку, стал предметом спора со ставкой в миллиард долларов.

Пари на жизнь

В 2000 году профессор Стивен Н. Остад, биолог из Университета Алабамы в Бирмингеме, и профессор С. Дж. Ольшанский, профессор эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Университета Иллинойса в Чикаго, совершили некоторое инвестиционное вложение. Каждый из них вложил по 300 долларов на срок в 150 лет. Инвестиции должны вырасти до миллиарда долларов к 2150 году, и получить внушительный бонус сможет только победитель пари, которое заключили исследователи. Но основная интрига заключается как раз в предмете спора. Профессор Остад считает, что нынешние достижения в области медицины позволят уже нашим современникам, родившимся в XXI веке, доживать минимум до 100 лет, при этом часть людей сможет достичь рубежа в 150 лет. Охватить полтора века человеческой истории– заманчивая перспектива, неправда ли? Однако близкий друг профессора Остада, специалист в области долголетия профессор Ольшанский не согласен со своим другом. Он считает, что большинство людей будут доживать до 100 лет, но 150 лет – это недостижимая граница. Оба ученых согласны, что узнать победителя и получить миллиард долларов смогут только их потомки.

На данный момент на нашей планете найдено только одно бессмертное существо - медуза Turritopsis Nutricula. Достигнув зрелости, она оседает на дно и превращается в полип. На полипе появляются почки, в которых формируются будущие медузы. Эти метаморфозы позволяют медузе повторять себя бесконечное количество раз, делая её бессмертной.

Три волшебных лекарства

Профессор Н. Остад - приверженец оптимистичного прогноза сроком на 150 лет считает, что в конце XX века мы сформировали новый подход в медицине, который направлен на лечение не отдельных заболеваний, а непосредственно процессов старения. В последние несколько десятилетий получены довольно перспективные результаты исследований, касающихся увеличения продолжительности жизни. В частности, в июне 2019г. в журнале Scientific Reports были опубликованы результаты совместного исследования ученых из Московского физико-технического института, Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, Института биологии Коми НЦ УрО РАН и компании Insilico Medicine (США). Они определили гены, воздействуя на которые можно продлить жизнь мух – дрозофил. Эти насекомые, благодаря своей короткой продолжительности жизни (до 3 месяцев) и хорошо изученному геному, стали идеальным объектом для подобных лабораторных исследований. Так же в 2019г. в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали результаты испытания комбинации из трех препаратов: лития, рапамицина, траметиниба. С помощью трехкомпонентной фармакологической комбинации удалось продлить жизнь мушек-дрозофил на 48%. Рапамицин – препарат, подавляющий иммунитет, используется в терапии онкологических заболеваний и профилактики отторжения органов после трансплантации. Выяснилось, что это лекарственное вещество способно блокировать специфичный клеточный белок – регулятор клеточного роста mTOR, отвечающий за реакцию клетки в ответ на поступление питательных веществ. Этот белок несет ответственность за то, что клетки постепенно перестают делиться и теряют свои функции. Траметиниб – еще один из противоопухолевых препаратов, блокирует протеинкиназу- МЕК, которая в свою очередь участвует в процессах деления клеток, и также отвечает за процессы клеточного старения. Литий уменьшает побочные эффекты рапамицина и участвует в блокировке еще одной клеточной протеинкиназы – GSK -3, отвечающей за регуляторные пути контроля продолжительности жизни. В составе трехкомпонентного комплекса лекарства усиливали действие друг друга, при этом уменьшая побочное действие. Так же в ряде исследований было доказано, что регулярное применение небольших доз рапамицина значительно продлевает жизнь лабораторным мышам. Препарат замедлял такие проявления механизма старения, как снижение иммунитета, развитие онкологических заболеваний, нарушение функции сердечной и нервной систем. Пробное клиническое исследование эффектов производного рапамицинана людях продемонстрировало улучшение иммунного ответа у пожилых испытуемых.

Про лишние калории и «починку» клеток

Положительные результаты получили исследования, изучающие влияние на продолжительность жизни еще нескольких препаратов, например, производного витамина В3 (никотиамидрибозид). Изучается такая перспективная стратегия в отношении замедления процессов старения, как ограничение калорий. Наблюдаемые при этом физиологические процессы в виде метаболической адаптации, позволяют уменьшить пролиферацию клеток с одновременным увеличением восстановительных функций. Это замедляет накопление стареющих клеток и улучшает использование их физиологических резервов. Ученые ,помимо фармакологических методов, изучают возможности клеточной, генной, тканевой терапии. Например, воздействуя на репликативное старение клетки (сенесценцию) путем удаления поврежденных митохондрий из клеток. Сенесценция проявляется в остановке деления клеток в ответ на воздействие какого-либо повреждающего фактора. Это наша природная защита от раковых клеток. Но вместе с тем, в результате репликативного старения клеток развиваются заболевания и физиологические процессы, связанные со старением. Поэтому удаление поврежденных митохондрий из клеток – еще одна перспективная разрабатываемая стратегия в терапии клеточного старения.

Француженка Жанна Кальман прожила 122 года. К настоящему моменту она считается лидером среди сверхдолгожителей, чей возраст подтвержден документально.

За «100 лет» ещё придется побороться

Однако все эти исследования находятся на начальном этапе, и сам механизм воздействия на конечную точку исследования - продолжительность жизни всех этих методик до конца пока не ясен. Профессор Ольшанский, сторонник предполагаемого возрастного ценза продолжительности жизни в 100 лет, считает, что прорыв к долголетию, который был осуществлен в XX веке с увеличением жизни фактически на 30 лет, не достижим к настоящему моменту даже с учетом перспективных научных разработок, о которых мы писали выше. «Добавить один год к ожидаемой продолжительности жизни, когда показатель стоит на отметке 80 лет, на несколько порядков сложнее, чем сделать то же, когда этот показатель равен 50 годам. (…) Для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 90 лет необходим эквивалент излечения от рака, всех сердечно- сосудистых заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний и случайных смертей. Чтобы добраться до 95, потребуется устранить все известные причины смерти, за исключением старения (…) Вторая революция долголетия, сравнимая с первой, крайне маловероятна для населения в целом, даже когда станет доступным метод замедления старения», - считает он.

Тем не менее на протяжении последних нескольких десятилетий наблюдаются беспрецедентные успехи в научном развитии человеческой цивилизации. И судя по всему, мы в любом случае ожидаем позитивные перспективы в отношении улучшения качества жизни и её продолжительности.

Опубликовано: 7 июня 2021 г.