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Риз Уизерспун

Оскароносная актриса, продюсер и мать троих детей в 43 года по-прежнему выглядит юной девушкой.
Опубликовано: 2 сентября 2019 г.

В цифрах:

Возраст 43 года (родилась 22 марта 1976 года)

Рост: 156 см

Вес: 49 кг

Оскароносная актриса, продюсер и мать троих детей в 43 года по-прежнему выглядит юной девушкой. 

Ее диета

«Я не верю, что жесткие ограничения помогают похудеть. Для меня главное - питаться правильно», - говорит звезда. Риз употребляет большое количество овощей и злаковых, не забывает про белки и полезные жиры. Её часто можно встретить с бутылочкой воды или стаканом свежевыжатого сока. Диетолог Ким Снайдер создал для звезды специальный витаминный смузи, в котором присутствуют шпинат, персик, банан, римский салат, сельдерей, яблоко и кориандр. Риз признается: «Я люблю готовить - это успокаивает. Чтобы дом считался домом, в нем должно быть множество кастрюль и сковородок».

Ее форма

Знаменитая блондинка любит ежедневные утренние пробежки в компании  мужа или подруги. Дополнительно актриса занимается йогой, пилатесом, занимается с тренером, который даёт ей нагрузку в виде танцев, силовых упражнений и растяжки. По необходимости Риз прибегает к «правилу пяти»: 5 фитнес-тренировок по 5 минут и 5 приемов пищи ежедневно 5 дней в неделю, и длится все это 5 недель. «Я заработала свое тело тяжким трудом, ведь мне уже за 40 и у меня трое детей, - признается звезда. - Когда становишься старше, вместо того чтобы заниматься самоедством, начинаешь думать: «Ух ты, какая я молодец!»

Ее красота

Риз признается, что иногда колет ботокс, но от мимических морщинок он не помогает: «Косметолог сказала, что все мои морщинки от смеха, а я часто смеюсь. Раз так - ну и ладно». Актриса говорит, что шутка - это то, что позволяет ей выстоять в самые сложные времена, помогает чувствовать себя молодой и красивой. «Всегда найдется кто-то моложе и сексуальнее. Именно поэтому я предпочитаю быть забавной - веселье никогда не падает в цене», - говорит Риз.

Ее жизнь

Риз родилась в США, в семье врачей. В детстве она занималась гимнастикой, в 11 лет выиграла конкурс талантов и пошла учиться актерскому мастерству. Известность ей принесла роль в комедии «Блондинка в законе», а за роль в фильме «Преступить черту» она получила «Оскар» и другие награды. В браке с актером Райаном Филлипом актриса родила двоих детей. А в 2011 году вышла за агента Джима Тота и родила сына. Миниатюрная блондинка играет в основном сильных женщин. «Слабая женщина - это нереальная женщина. Мы все вынуждены быть сильными - жизнь выманит из любого укрытия», - говорит Риз.

Опубликовано: 2 сентября 2019 г.

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