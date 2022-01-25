Ближе к весне и лету многие решают: «Пора устраивать разгрузочные дни.» Полезно ли это для фигуры и здоровья?

Идея разгрузочных дней родом из 20 века. Она принадлежит первому советскому диетологу, профессору Мануилу Певзнеру. Изначально они были частью комплексной диеты для страдающих ожирением. Шесть дней в неделю его пациенты должны были есть разнообразную низкокалорийную пищу, а один день только один продукт: 1,5 кг яблок, или 2 кг овощей, или 1,5 л кефира, или 800 г творога, или стакан сметаны – главное, чтобы энергетическая ценность суточного рациона не превышала 500–600 ккал.

За прошедшие годы в диетологии многое изменились, но разгрузочные дни укоренились прочно. Правда уже без сметаны да и творога теперь можно есть не больше 600 г.

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Экспресс-метод

Разгрузочный день – оптимальный способ избавиться от неприятного чувства тяжести после какого-нибудь пира или многодневного переедания. За сутки легко уходят 0,5–1,5 кг. Правда, это не жир, а в основном жидкость, накопившееся из-за избытка соленого, острого, сладкого. Ведь 10 г соли или сахара удерживают целый литр воды.

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Моментальный эффект

Те килограммы, которые уходят в разгрузочный день, обычно очень быстро возвращаются. Потому что это не жир, а жидкость. Чтобы сжечь 1 кг жира, нужно потратить 7000 ккал – однодневным ограничением в питании такого результата не достичь. Кроме того, в течение разгрузочного дня уходит как лишняя жидкость, так и нелишняя, которая вскоре возвращается. Чтобы свести к минимуму иллюзорные потери веса, очень важно в разгрузочный день не ограничивать себя в воде.

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Выходные живота

То, что принято называть праздником живота, на самом деле суровые будни и тяжёлая работа для желудка и кишечника. При переедании все внутренние системы вынуждены работать в усиленном режиме, почти вся энергия уходит на переваривание пищи. Разгрузочный день дает пищеварительной системе небольшой отдых, но важно, чтобы подобная разгрузка была в радость, а не в наказание. Важно подобрать продукты, на которых будет легко и приятно просидеть целый день.

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Кислее не бывает

Самые популярные продукты для разгрузочных дней – яблоки и кефир, но они стимулируют выработку желудочного сока и повышают его кислотность. В результате есть риск вместо оздоровительного эффекта получить приступ гастрита или язвенной болезни. По разным статистическим данным, гастритом страдают от 25 до 50% взрослых, значит, риск достаточно высок.

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Разгрузка по рецепту

При некоторых заболеваниях разгрузочные дни работают как профилактика обострений. Например, при артрозах рекомендуют огуречные дни, при гипертонии – картофельные (печеный картофель в кожуре без соли), при диабете – овощные (5–6 разных салатов в день с чайной ложкой растительного масла), для почек полезны арбузные. И, разумеется, любой разгрузочный день необходим при лишнем весе. Чаще всего рекомендуют творожный, поскольку белковые продукты дают более длительное чувство сытости.

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Очень кушать хочется

Стоит устроить разгрузочный день, как аппетит просыпается зверский. И дело не только в психологическом настрое, хотя и он играет роль. Фрукты или овощи, которыми ограничивается разгрузочный рацион, при нормальном раскладе не что иное, как закуска. Они стимулируют выработку желудочного сока, чтобы можно было с аппетитом, полноценно насладиться последующими основными блюдами. Если же основных блюд нет, весь день ощущается мучительная готовность съесть что-нибудь еще. Поэтому многим легче поголодать, чем пережить разгрузочный день.

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Фитнес для желудка и ума

Регулярные разгрузочные дни (раз в 1–2 недели) тренируют организм. При сокращении объема пищи немного сокращается и желудок. Постепенно исчезает склонность к перееданию. Многие находят разгрузочные дни очень комфортными, потому что они никак не затрагивают сложившиеся пищевые привычки: по-прежнему можно все, но только завтра. Человек обнаруживает, что можно без проблем обойтись существенно меньшим количеством пищи и часто входит во вкус умеренного, здорового питания.

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Стресс и срыв

Утешение, что завтра все вернется на круги своя и снова можно будет ни в чем себе не отказывать, срабатывает далеко не для всех. Дело нередко заканчивается срывом – человек съедает гораздо больше, чем съел бы за целый день в спокойном режиме. Таков стандартный результат жесткого запрета в любой области. Помимо этого в оголодавшем организме может произойти сбой. Человек создан так, что утром он настроен на расход энергии, а вечером – на ее накопление. Но если голодно, то режим накопления будет запущен гораздо раньше, а значит, все мучения и самоограничения могут оказаться напрасными.

ВЫВОД «ЗДОРОВЬЯ»:

Как элемент диетотерапии при разных заболеваниях разгрузочные дни, достаточно эффективны. Полезны они и дляы остальных, при отсутствии противопоказаний. Но полагаться на них как на основной способ похудения, бессмысленно. Они могут быть лишь поддерживающей, дополнительной мерой. Разгрузочные дни – своего рода компромиссный вариант между голоданием и полным отсутствием ограничений, и все-таки это достаточно жесткий подход. Намечать разгрузочные дни лучше на выходные, но при этом стараться не сидеть дома, а проводить время активно: прогулки, умеренные физические упражнения, стимулирующие расщепление жира, могут существенно повысить переносимость (и эффективность) разгрузочного дня..

5 ВАРИАНТОВ разгрузочного дня

Дневное меню Эффект 600 г нежирного творога Подстегивает обмен веществ 1,5 л нежирного кефира 1,5 кг яблок (или других фруктов, кроме бананов) Благодаря обилию клетчатки очищает, восполняет дефицит витаминов и микроэлементов 2 кг овощей (сырых или слегка тушеных) 1 л кефира + 0,5 кг яблок Очистительный и стимулирующий эффекты сочетаются

4 ЗАЛОГА УСПЕХА

* Накануне не наедайтесь впрок.

* На следующий день не набрасывайтесь на калорийные продукты с утра пораньше.

* Желательно исключить серьезные физические и интеллектуальные нагрузки.

* Позитивный настрой обязателен.

Опубликовано: 21 февраля 2022 г.