ПЯТЬ ЖЕНСКИХ СЕКРЕТОВ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Почти во всех странах мира женщины живут дольше мужчин. Почему?

Две одинаковые хромосомы

На генетическом уровне мужчины и женщины отличаются половыми хромосомами: если у женщины две одинаковые Х-хромосомы, то у мужчин одна хромосома Х, а другая Y, меньшая по размерам. Но среди животных носители одинаковых хромосом не всегда оказываются мужского пола: например у самцов птиц две Z-хромосомы, в то время как у самок одна Z-хромосома и одна W-хромосома. Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) проанализировали продолжительность жизни 229 видов животных и обнаружили, что представители пола с одинаковыми хромосомами живут в среднем на 17,6% дольше. Теперь учёным предстоит выяснить, за счёт чего обладатели парных хромосом всегда выигрывают в продолжительности жизни у тех, чьи хромосомы разные.

Врождённая осторожность

Мальчики с детства более склонны к риску в самых разных областях жизни, и, становясь мужчинами, сохраняют склонность к рискованному поведению. Простое исследование, проведённое на товарно-сырьевой бирже показало, что брокеры мужчины рискуют на 25% чаще брокеров-женщин, и если в ряде случаев выигрывают, то в остальных несут неоправданные убытки. Экстремальные виды спорта, автомобильное ралли в городских условиях, трюки «на спор» и «на слабо» - это всё к мужчинам, за представительницами слабого пола подобное поведение замечено гораздо реже. Всё дело в гормонах - если мужские андрогены подогревают соревновательный дух и провоцируют агрессию, то эстрогены, наоборот, обладают успокаивающим действием. Тем более, женщины становятся ещё более осторожными после родов, ведь особое отношение к опасности является одной из главных составляющих материнского инстинкта. Результат не заставляет себе ждать – мужчины погибают от несчастных случаев гораздо чаще женщин, тем самым сокращая как свою жизнь, так и среднюю её продолжительность в популяции.

Женские половые гормоны

Сегодня на первом месте среди причин смертности находятся сердечно-сосудистые заболевания, от которых женщин детородного возраста защищают женские половые гормоны. Эстрогены положительно влияют на состояние сосудистой стенки, а также стабилизируют липидный обмен, с их помощью холестерин гораздо медленнее откладывается в сосудах, а, значит, инфаркт и инсульт появляются у представительниц слабого пола реже, и в среднем на 10-15 лет позже, При этом мужские половые гормоны андрогены не только не защищают от атеросклероза, результаты многих исследований указывают на отрицательное влияние тестостерона на сосуды.

Меньшая подверженность вредным привычкам

Мужчины гораздо чаще женщин курят, злоупотребляют алкоголем и принимают запрещённые препараты. Так, в России в 2014 году курили около 50% мужчин и 18-20% женщин. Соотношение мужчин и женщин среди людей, проходящих лечение от алкогольной зависимости, составляет 6:1. В результате мужское здоровье оказывается подорванным, растёт количество онкологических, сердечных и других заболеваний, вызванных действием канцерогенов и хронической интоксикацией. По разным данным, многолетнее курение отнимает у нас от 5 до 10 лет жизни, а если к этому прибавить последствия злоупотребления алкоголем и традиционную любовь к горячительным напиткам среди мужчин, более короткая мужская жизнь вполне объяснима.

Внимание к своему здоровью

Не секрет, что мужчины обращаются к врачу лишь в том случае, когда дальше жить без квалифицированной медицинской помощи становится невозможно. Нередко такое беспечное отношение к собственному здоровью заканчивается длительным лечением или опасными осложнениями. Женщины традиционно более внимательны к себе, возможно, сказывается желание хорошо выглядеть, а может так подсознательно реализуется потребность успеть вырастить детей и внуков. Вовремя обращаясь к врачу и щепетильно относясь к приёму прописанных лекарств, женщины сохраняю собственное здоровье и продлевают жизнь.

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.