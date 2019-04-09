Простые способы снять тревогу

Если без особых видимых причин на душе тревожно, с этим можно справиться без таблеток

Травяной чай

Я особа впечатлительная, порой меня тревожат самые незначительные вещи. Если чувствую уже знакомые симптомы, иду заваривать травяной чай из смеси ромашки, пустырника, валерьяны и мяты. Уже сам аромат этого чая успокаивает, а после пары глотков - я самый счастливый человек. Но с собой на работу чай не возьмешь, поэтому я нашла экстракты любимых трав в одном комплексе. Помимо контроля над эмоциями, я получила еще один бонус – лёгкое и быстрое засыпание.

Лариса, копирайтер

Важные витамины

Повышенная тревожность может быть связана с нехваткой витаминов D и B-12 – это предположил мой врач, что потом подтвердили анализы. Небольшой дефицит, но есть. Я пропила курс полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и витаминов, а в рацион включила красную рыбу – натуральный источник витаминов и омега-3 жирных кислот. Плюс содержащие магний темно-зеленые овощи, бобовые и орехи.

Марина, программист



Успокаивающие ароматы

Все знают, что ароматерапия – мощное средство для расслабления и снятия стресса. Важно найти запахи, которые помогают в этом. Перепробовав разные масла, я выбрала лаванду и лимонную мяту – отличная терапия по вечерам. В одном исследовании говорится, что лавандовое масло воздействует на определенные наши биорецепторы почти так же, как таблетки от тревоги.

Ирина, переводчик



Спорт и прогулки

Опытным путем я пришла к выводу, что тревожность и беспокойство меня покидают в спортзале во время силовой тренировки или на пробежке. Во-первых, я отвлекаюсь, во-вторых, расслабляюсь. И еще один лайфхак – чтобы погулять, размяться и подышать воздухов в течение рабочего дня, надо ходить обедать в кафе, до которого идти минимум 20 минут.

Вера, бухгалтер

Разговор с собой

Иногда меня что-то беспокоит, но я сама не знаю что. Возможно, незавершенные дела. Тогда я делаю просто: записываю в блокнот или в телефон всё, что держу в голове – купить подарок, отнести вещи в химчистку, позвонить подруге и т.д. Когда беспокоит что-то конкретное, начинаю задавать себе вопросы и анализировать ответы. А еще помогает озвучить свои переживания вслух.

Ольга, менеджер

Расслабься и дыши

По себе знаю, что длительная тревога вызывает мышечное напряжение и неосознанную задержку дыхания. Инструктор по йоге научил меня физической релаксации: специальным упражнениям и дыханию с помощью диафрагмы. Глубокое и естественное дыхание насыщает организм кислородом, тело расслабляется, тревога отступает. А еще успокаивает музыка, причем совершенно разная, главное - любимая.

Евгения, ресторатор

Нежность и тепло

Чувство тревожности сегодня знакомо многим людям, потому что у нас дефицит нежности. Когда мне неспокойно, я обнимаюсь с мужем, детьми и даже с собакой. По телу растекается тепло, появляются чувства спокойствия и защищенности. А уже потом работают все остальные «антитревожные» рецепты: съесть вкусный ужин, погреться в мягкой постели, поболтать с подругой, заняться любимым хобби и так далее.

Елена, куратор

Опубликовано: 22 апреля 2019 г.