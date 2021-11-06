Прокачайся онлайн

Пандемия показала, что перевести в онлайн можно практически что угодно, а в первую очередь – обучение. Сегодня снова можно ходить в фитнес-клубы и на курсы, но большинство людей по-прежнему хочет многие вещи делать онлайн

Эксперт: Виктория Воронина, коуч, бизнес-тренер, психолог

Треня онлайн

«Главные плюсы тренировок онлайн – экономия времени, гибкий график, отсутствие посторонних рядом»

Кто? Яна Самарская, 30 лет, IT-специалист

Что? До пандемии у меня был персональный тренер в фитнес клубе. Во время локдауна я работала дома, развлечений особо не было, а у моего тренера не было работы. Мы решили попробовать заниматься онлайн, а потом в клуб так и не вернулись.

Как? Я тренируюсь три раза в неделю, у меня функциональный тренинг с проработкой различных групп мышц. Для этого купила гантели, резинки и коврик. В ход также идёт кровать, диван, стулья. Когда я поняла, что в спортзал не вернусь, купила еще складную беговую дорожку – так добавилась кардиотенировка.

Главный плюс в тренировках с тренером - это дисциплина, ты знаешь, что урок запланирован и никуда не денешься. Я ставлю телефон или планшет на штатив. Тренер через камеру подбадривает меня и мотивирует, выстраивает тренировку, следит за правильным выполнением упражнений. А главный плюс занятий онлайн – экономия времени за счет дороги, что порядка трёх часов, а также гибкий график – мы договариваемся заниматься, когда мне удобно, можем переносить занятия, если у меня есть срочные дела. Кроме того, когда твой тренер у тебя в телефоне, можешь тренить с ним даже на отдыхе, да и сам тренер может жить в другом городе. Летом мы занимались онлайн на улице, в моем парке рядом с домом. И вообще очень комфортно тренироваться без посторонних людей, а потом сходить в свой душ.

Бонус! Мне без спорта нельзя - сразу начинаю набирать вес, а когда для спорта преград нет и ехать никуда не надо, то получается совместить приятное с полезным. К тому же за время тренировок я очень подружились с тренером, и всегда очень жду занятия, чтобы между упражнениями поболтать с подружкой.

Самообразование онлайн

«Я могу мыть посуду, готовить, гулять с коляской, ехать на дачу и при этом слушать лекции»

Кто? Елена Мурашова, 38 лет, PR-специалист

Что? С началом пандемии стало появляться множество онлайн курсов. Обучают все, кому не лень, и научиться можно всему, что захочешь – от выпекания хлеба до бухучёта. Я решила использовать эту возможность, чтобы расширить свои профессиональные знания и навыки. Причем бесплатно.

Как? Поскольку конкуренция в онлайн-обучении резко возросла, очень многие школы и отдельные специалисты предлагают большие скидки и бесплатные короткие программы обучения, вводные лекции по отдельным темам – SMM, копирайтинг, контент-менеджмент. Я нашла немало социальных проектов, в том числе государственных, где можно за 2 недели пройти теорию и практику онлайн с преподавателем. Так, я прошла курсы по таргетингу и ведению корпоративного аккаунта в Инстаграм. Слушала лекции профессионалов о написании текстов и придумыванию заголовков. А вот курс по PR я купила, потому что понравился, захотелось изучить тему подробно. Всевозможная реклама с курсами и марафонами буквально сыпется со всех сторон – выбирай, что хочешь, не ленись.

В онлайн-обучении много плюсов – никуда не надо ехать, материал можно изучить глубже, потому что есть возможность пересматривать его. Я могу мыть посуду, готовить и гулять с коляской, слушая лекции, они часто в записи, поэтому их можно поставить на паузу и прокрутить снова. Я училась даже летом, живя на даче, и слушала лекции, когда ехала в машине.

Бонус! Сегодня время, когда тебе доступны любые возможности – бери их. Я люблю быть в теме, развиваться в ногу со временем и смотреть шире своей профессии. Пройдя порядка 15 различных курсов и марафонов за 1,5 года, я обрела уверенность в себе и прокачалась на столько, что поменяла работу, продвинувшись по карьерной лестнице.

Хобби онлайн

«Ты можешь заниматься онлайн чем угодно, исполнить любую мечту прямо дома, был бы интернет хороший»

Кто? Ольга Томилина, 43 года, домохозяйка

Что? Я уже многое пробовала изучать онлайн. С учителем английского мы два года занимаемся именно так, потом я прошла онлайн-марафон по приготовлению растительного молока и выпечке тортов. А однажды увидела рекламу девушки, обучающей игре на гитаре и фортепиано онлайн, и подумала – а почему бы не научиться. Оказалось, и это возможно!

Как? Когда у тебя трое детей, ты физически не можешь ходить, а тем более ехать куда-то заниматься. А у меня давно была мечта учиться играть на пианино моей дочери, которая ходит в музыкальную школу. Я уже видела в YouTube мастер-классы по игре на пианино, потом пробовала учиться в онлайн школе по видеоурокам с последующей проверкой учителем, но когда это происходит в режиме «если будет время», то ничего не получится, всегда найдутся дела важнее. К тому же, кто проверит, правильно ли я звучу, правильно ли держу руки.

Поэтому сначала я нашла себе преподавателя, потом нашла два часа в неделю, когда никого не бывает дома, и купила гибкий держатель для телефона, чтобы учитель мог видеть мои руки и пальцы с разных ракурсов. Уроки были настоящим удовольствием - я училась играть по нотам, выполняла домашние задания. В итоге, через три месяца мы с дочкой уже устроили семейный концерт.

Бонус! Я получаю невероятное удовольствие от игры. В минуты грусти и усталости или в моменты семейных торжеств – я всегда могу сесть за пианино и сыграть что-то под настроение. Нет ничего невозможного – ты можешь заниматься онлайн чем угодно, исполнить любую мечту прямо дома, был бы интернет хороший.

Комментарий эксперта:

Непрерывное самосовершенствование и самообучение – это путь успешного современного человека. Технологии открывают перед нами уникальные возможности. Получить новые навыки, знания и быть в тонусе теперь просто как никогда – достаточно иметь интернет. И те, кто живет в регионах, имеют те же возможности, что и столичные жители.

Плюс в том, что для обучения онлайн-школы привлекают экспертов-практиков, которые работают в известных компаниях. Все участники онлайн-обучения общаются между собой в чатах, поэтому формируется профессиональное сообщество. Всё это позволяет «быть в теме», обмениваться опытом, приёмами оптимизации. Но в этом есть и минус - перенасыщенность информацией. Важно тщательно выбирать учителей и тренеров, поскольку псевдоэкспертов на рынке очень много. Если вы занимаетесь бесплатно, то можете просто отключиться от урока или курса, но обидно будет потратить деньги впустую. И еще один немаловажный момент – самодисциплина и умение себя мотивировать. Онлайн обучение как раз для таких.

Опубликовано: 23 ноября 2021 г.