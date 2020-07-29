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Откуда берется целлюлит и как избавиться от него?

90% женщин так или иначе сталкивались с проявлениями целлюлита. Мы собрали самые простые, но действенные советы, которые помогут избавиться от «апельсиновой корки», не разорившись
Опубликовано: 24 августа 2020 г.

 Дискуссия по этому поводу идет среди мирового медицинского сообщества не один год. Одно абсолютно точно – в той или иной форме он есть у каждой женщины. «Сейчас мы чаще всего выделяем несколько причин. Появление «апельсиновой корки» часто  говорит о проблеме задержки воды из-за гормонального дисбаланса или венозной недостаточности. Еще один фактор – лишний вес и избыток жира, который откладывается по женскому типу. Фиброзным целлюлит становится, когда бугристость кожи ярко выражена. Это говорит о том, что волокна коллагена, окружающие клетки жировой ткани,  становятся более твердыми, - объясняет врач-диетолог Каролина Гае. В любом случае, если заметный целлюлит неожиданно появился в последние полгода, есть смысл проверить уровень основных гормонов и проконсультироваться с гинекологом или флебологом. Анализы в норме? Тогда стоит привнести в жизнь несколько полезных привычек.

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЕ МЕНЮ

Прежде всего необходимо избавиться от лишнего веса: излишек жировой ткани только усиливает сдавливание, создаваемое целлюлитом. Переедание и употребление слишком большого количества жирного способствуют «разбуханию» жировых клеток. К тому же с неправильной едой в наш организм попадает слишком много натрия. Объясняется это просто: когда съедается больше  вредностей (копченого, соленого, чипсов и др.), то вместе с ними и больше соли – явной и скрытой. А соль – это натрий, который имеет свойство накапливаться и удерживать воду в клетках соединительной ткани. В результате целлюлит становится более заметным. «Поэтому следите за количеством жира и калорий, ешьте продукты, богатые калием. Калий – антагонист натрия, он выводит лишнюю жидкость и содержится как раз в зеленых листовых овощах, хлебе из муки грубого помола, бобовых, сухофруктах и бананах», - советует Елена Лисицкая, врач-дерматокосметолог.

ЗАЙМИТЕСЬ ПРАВИЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ

Целлюлиту часто сопутствует недостаточно активная циркуляция крови. Никогда не замечали, что  он образуется в основном на тех местах, что постоянно прижаты к стулу? Неудивительно! Ведь при постоянном сидении нарушается кровообращение и лимфоток. Чтобы решить эту проблему, нужно больше двигаться. Мышцы бедер и ягодиц лучше всего тренируются при ходьбе, беге,  аэробике и во время любых видов танцев. Чем слабее мышцы, тем заметнее эффект «апельсиновой корки». Поэтому хорошо корректируют целлюлит силовые тренировки, включающие в себя приседания и выпады с отягощением. Еще один вариант – плавание в морской воде — растворенные в ней соли и минералы улучшают лимфодренаж. Но если этим летом вы не собираетесь на море, то тренировки в бассейне все равно помогут взять целлюлит под контроль. Планируете несколько недель на даче? Езда на велосипеде по пересеченной местности прекрасно укрепляет мышцы ног и бедер. При этом значительно улучшается приток крови к малому тазу, улучшая тургор кожи и уменьшая видимые «бугорки».

ОСВОЙТЕ САМОМАССАЖ

Разминания, щипки и выглаживания разогревают подкожно-жировую клетчатку, усиливая приток крови. Она приносит кислород, который,  будучи мощнейшим окислителем, разрушает фиброзную ткань жировых клеток. Поэтому приветствуются любые домашние массажи сухой щеткой с натуральной щетиной, которым вы можете уделить 5-10 минут в день. Принимать душ перед процедурой не нужно, а вот после - очень желательно.  Движения должны быть плавными и идти по направлению к сердцу. На проблемных зонах типа ягодиц и бёдер можно дать волю рукам и потереть посильнее, до легкой красноты, но не до ощутимого дискомфорта. В зонах лимфоузлов тело очень уязвимо. Поэтому стоит быть аккуратнее  в местах за коленями, на сгибе руки, пах, подмышки, сбоку шеи. Массаж лучше начинать со стоп, постепенно поднимаясь выше. Далее перейти к рукам, так же, начиная от ладоней и ведя к плечам, затем следуют живот, спина, грудь, шея. После окончания массажа примите душ и нанесите на тело лосьон или крем с экстрактами шалфея, березы, можжевельника, или пеонии.

 АРОМАПРОЦЕДУРЫ

  • Обертывание с эфирными маслами – одна из действенных процедур против целлюлита, которую можно проводить дома. Разбавьте голубую глину водой до консистенции сметаны. Добавьте к смеси 1 столовую ложку мёда, 3 капли эфирного масла чайного дерева и  2 капли эфирного масла лемонграсса. Распределите по проблемным местам и обмотайте пищевой пленкой. Через 40 минут смойте глину и нанесите увлажняющий крем.
  • Рукавичка из конского волоса – прекрасная альтернатива щетке. Такая процедура убирает вросшие волосы и ссадинки, активируя кровообращение. Если у вас  обезвоженная и чувствительная кожа, рукавичку все же лучше использовать в воде. Еще один вариант  - предварительно нанести на кожу смесь из масла макадамии и 2 капель эфирного масла лимона. Такая ароматная смесь поднимет настроение и простимулирует микроциркуляцию.
Опубликовано: 24 августа 2020 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Sexpistol [1 день назад]
извиняюсь, за пост нет функции редактировать и ссылки получились не корректными ПРЕДУПРЕЖДАЮ...
Sexpistol [1 день назад]
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