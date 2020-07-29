Откуда берется целлюлит и как избавиться от него?

90% женщин так или иначе сталкивались с проявлениями целлюлита. Мы собрали самые простые, но действенные советы, которые помогут избавиться от «апельсиновой корки», не разорившись

Дискуссия по этому поводу идет среди мирового медицинского сообщества не один год. Одно абсолютно точно – в той или иной форме он есть у каждой женщины. «Сейчас мы чаще всего выделяем несколько причин. Появление «апельсиновой корки» часто говорит о проблеме задержки воды из-за гормонального дисбаланса или венозной недостаточности. Еще один фактор – лишний вес и избыток жира, который откладывается по женскому типу. Фиброзным целлюлит становится, когда бугристость кожи ярко выражена. Это говорит о том, что волокна коллагена, окружающие клетки жировой ткани, становятся более твердыми, - объясняет врач-диетолог Каролина Гае. В любом случае, если заметный целлюлит неожиданно появился в последние полгода, есть смысл проверить уровень основных гормонов и проконсультироваться с гинекологом или флебологом. Анализы в норме? Тогда стоит привнести в жизнь несколько полезных привычек.

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Прежде всего необходимо избавиться от лишнего веса: излишек жировой ткани только усиливает сдавливание, создаваемое целлюлитом. Переедание и употребление слишком большого количества жирного способствуют «разбуханию» жировых клеток. К тому же с неправильной едой в наш организм попадает слишком много натрия. Объясняется это просто: когда съедается больше вредностей (копченого, соленого, чипсов и др.), то вместе с ними и больше соли – явной и скрытой. А соль – это натрий, который имеет свойство накапливаться и удерживать воду в клетках соединительной ткани. В результате целлюлит становится более заметным. «Поэтому следите за количеством жира и калорий, ешьте продукты, богатые калием. Калий – антагонист натрия, он выводит лишнюю жидкость и содержится как раз в зеленых листовых овощах, хлебе из муки грубого помола, бобовых, сухофруктах и бананах», - советует Елена Лисицкая, врач-дерматокосметолог.

ЗАЙМИТЕСЬ ПРАВИЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ

Целлюлиту часто сопутствует недостаточно активная циркуляция крови. Никогда не замечали, что он образуется в основном на тех местах, что постоянно прижаты к стулу? Неудивительно! Ведь при постоянном сидении нарушается кровообращение и лимфоток. Чтобы решить эту проблему, нужно больше двигаться. Мышцы бедер и ягодиц лучше всего тренируются при ходьбе, беге, аэробике и во время любых видов танцев. Чем слабее мышцы, тем заметнее эффект «апельсиновой корки». Поэтому хорошо корректируют целлюлит силовые тренировки, включающие в себя приседания и выпады с отягощением. Еще один вариант – плавание в морской воде — растворенные в ней соли и минералы улучшают лимфодренаж. Но если этим летом вы не собираетесь на море, то тренировки в бассейне все равно помогут взять целлюлит под контроль. Планируете несколько недель на даче? Езда на велосипеде по пересеченной местности прекрасно укрепляет мышцы ног и бедер. При этом значительно улучшается приток крови к малому тазу, улучшая тургор кожи и уменьшая видимые «бугорки».

ОСВОЙТЕ САМОМАССАЖ

Разминания, щипки и выглаживания разогревают подкожно-жировую клетчатку, усиливая приток крови. Она приносит кислород, который, будучи мощнейшим окислителем, разрушает фиброзную ткань жировых клеток. Поэтому приветствуются любые домашние массажи сухой щеткой с натуральной щетиной, которым вы можете уделить 5-10 минут в день. Принимать душ перед процедурой не нужно, а вот после - очень желательно. Движения должны быть плавными и идти по направлению к сердцу. На проблемных зонах типа ягодиц и бёдер можно дать волю рукам и потереть посильнее, до легкой красноты, но не до ощутимого дискомфорта. В зонах лимфоузлов тело очень уязвимо. Поэтому стоит быть аккуратнее в местах за коленями, на сгибе руки, пах, подмышки, сбоку шеи. Массаж лучше начинать со стоп, постепенно поднимаясь выше. Далее перейти к рукам, так же, начиная от ладоней и ведя к плечам, затем следуют живот, спина, грудь, шея. После окончания массажа примите душ и нанесите на тело лосьон или крем с экстрактами шалфея, березы, можжевельника, или пеонии.

АРОМАПРОЦЕДУРЫ

Обертывание с эфирными маслами – одна из действенных процедур против целлюлита, которую можно проводить дома. Разбавьте голубую глину водой до консистенции сметаны. Добавьте к смеси 1 столовую ложку мёда, 3 капли эфирного масла чайного дерева и 2 капли эфирного масла лемонграсса. Распределите по проблемным местам и обмотайте пищевой пленкой. Через 40 минут смойте глину и нанесите увлажняющий крем.

Рукавичка из конского волоса – прекрасная альтернатива щетке. Такая процедура убирает вросшие волосы и ссадинки, активируя кровообращение. Если у вас обезвоженная и чувствительная кожа, рукавичку все же лучше использовать в воде. Еще один вариант - предварительно нанести на кожу смесь из масла макадамии и 2 капель эфирного масла лимона. Такая ароматная смесь поднимет настроение и простимулирует микроциркуляцию.

Опубликовано: 24 августа 2020 г.