ПРОДУКТЫ, ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЭМАЛИ

Зубная эмаль обеспечивает защиту и красоту наших зубов. Но многие продукты вредны для неё.

Несмотря на то, что эмаль является самой прочной тканью нашего тела (содержание неорганических веществ достигает 97%, а на воду приходится всего 3%), частое воздействие вредных веществ способно пробить брешь и в такой серьёзной защите. Этому способствуют несколько факторов: неравномерное распределение эмали на поверхности зуба (в средней части коронки толщина эмали 2 мм, а на шейке зуба она практически сходит на нет), пористая структура верхнего слоя, способствующая накоплению веществ и бактерий. Тем более, что многие продукты в наши дни содержат такой набор химических соединений, к встрече с которым эмаль никак не была готова. Поэтому, даже, несмотря на её надёжность, эмаль необходимо оберегать.

Вредная газировка

Наибольший вред зубной эмали причиняют сладкие газированные напитки. Прежде всего, в их состав входят кислоты, разрушающие пеликулу - тонкий защитный слой, в течение дня формирующийся на зубах. Вместе с налётом мы снимаем его при чистке зубов, но в этом случае на оголённую эмаль не действуют кислоты, а в случае с газировкой - действуют. Равно как и сахар, и продукты жизнедеятельности быстро размножившихся в благоприятной среде бактерий.

Чтобы понять, насколько беззащитными становятся зубы после стакана газировки, достаточно провести простой эксперимент: облизать языком внешнюю сторону зубов, затем сделать несколько глотков газировки и облизать снова. Буквально за несколько секунд поверхность зубов из шероховатой превратилась в гладкую, и это совсем не полезно. Поэтому, если вы без газировки жить не можете, приучите себя после этого полоскать рот простой водой, чтобы удалить с зубов опасные кислоту и сахар.

Леденцы и конфеты

Чем больше сахара содержит продукт, тем больше бактерий образуется на зубах после еды. Многие считают главными врагами зубной эмали шоколадные конфеты, но леденцы по вредности их явно превосходят. Дело в том, что конфету прожевал и проглотил, а леденец насыщает ротовую полость всё новыми и новыми порциями глюкозы в течение нескольких минут. Кроме того, поверхность леденца жёсткая, с острыми краями, которая легко царапает поверхностный слой эмали, и туда сразу же устремляются бактерии.

Кислые соки и фрукты

Ещё один враг эмали - кислота в большом количестве содержится в кислых фруктах и соках. Лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ананас, кислые ягоды и яблоки и соки из них - все они просто источают кислое, и, попав на зубную эмаль, начинают её разъедать. Помните ощущение, как зубы «зашлись» после кислого? Именно в этот момент эмаль испытывает максимум повреждающего воздействия.

Некоторые считают, что избежать вреда можно, если пить сок через трубочку - увы, даже в этом случае на зубы попадёт достаточно кислоты. Поэтому, как и в случае с газировкой, после питья следует хорошо прополоскать рот водой.

Маринады

Чаще всего в состав маринада входит уксус, а он, как известно, обладает серьёзным повреждающим действием. Если употреблять в пищу маринованные овощи слишком часто, могут появиться неприятные симптомы в виде повышения чувствительности, изменения цвета эмали, появления небольших сколов, на месте которых в будущем может «полыхнуть» кариес.

Красящие продукты

Изменение цвета - ещё одно неприятное послевкусие некоторых продуктов. Чаще всего в потемнении эмали обвиняют кофе и крепкий чай - содержащиеся в них естественные красители способны пропитывать структуру эмали, изменяя её цвет. Но также не приносят пользы сильно красящие эмаль ягоды, например чёрная смородина или черноплодная рябина. В них много полезных витаминов, но из-за воздействия на зубы ягоды лучше есть дозировано, не злоупотребляя.

Варенье из ягод с маленькими косточками

Ещё один вредный для зубов продукт. Мало того, что ягоды, как правило, кислые на вкус, значит содержат большое количество вредной для эмали кислоты. Как сказано ранее, они богаты красящим пигментом, так ещё требуется большое количество сахара, чтобы нейтрализовать эту кислинку. Третий негативный фактор - мелкие, но плотные косточки, которые забиваются между зубами, а ещё могут сильно поцарапать поверхностный слой эмали.

Чтобы избежать повреждения эмали и защитить эмаль во время еды, необходимо соблюдать несколько простых правил.

После каждого приёма пищи необходимо хорошо прополоскать рот. Можно с помощью ополаскивателя, а можно и простой водой. Некоторые стоматологи рекомендуют чистить зубы после каждого перекуса, но большинство специалистов сходятся во мнении, что это может принести эмали больше вреда, чем пользы. Желательно избегать перекусов. Диетологи считают, что слишком частый приём пищи истощает запасы инсулина и нарушает чувствительность тканей к нему. У стоматологов свои мотивы - каждый раз эмаль подвергается дополнительной нагрузке, а застрявшие в межзубных промежутках кусочки пищи способствуют развитию кариеса. Приучитесь жить без сладких напитков - кола, сок, морс, кисель, в каждом из них достаточно кислоты и красителя, и более чем достаточно глюкозы. Самый здоровый способ утолить жажду - выпить стакан обычной воды. Обходитесь без жевательной резинки. Как бы не убеждала нас реклама, жвачка содержит много сахара, и даже если помогает избавиться от застрявшей между зубами пищи, всё равно создаёт условия для быстрого размножения бактерий. Привычка завершать каждый приём пищи десертом плохо сказывается на фигуре и зубной эмали. Откажитесь хотя бы от половины того сладкого, что вы едите, и зубы будут очень благодарны.

продукты, полезные для зубной эмали:

Твёрдые сыры

По результатам исследования, твёрдые сорта сыра способствуют механическому очищению зубной поверхности, а кроме того содержат большое количество полезных для зубной эмали кальция и фосфатов.

Сельдерей

Сельдерей полезен для зубов, доказали английские учёные из Оксфордского госпиталя Джона Рэдклиффа. По их данным, сельдерей требует тщательного пережёвывания, которое позволяет удалить зубной налёт и бактерии из самых труднодоступных мест. Кроме того, за это время пережёвывание выделяется немалое количество слюны, которая обладает бактерицидным действием.

Зелёный чай

Содержащиеся в зелёном чае вещества - катехины, смертельно опасны для бактерий, которые принято называть кариозными монстрами. А что препятствует развитию кариеса, то полезно для зубной эмали.

Лук

Этот овощ богат фитонцидами - природными уничтожителями бактерий. Неприятный запах не так страшен, от него можно избавиться, разжевав веточку петрушки или ментоловую таблетку.

сладкие напитки, леденцы, кислые красящие фрукты и ягоды - вот главные враги зубной эмали.

Опубликовано: 11 декабря 2019 г.