Привычка лечиться

Многое из того, что мы делаем, заболев, объясняется мантрой «надо что-то делать!». На самом деле, часто и делать ничего не надо.

СОПЛИВОЕ ДЕТСТВО

Привычка к комфорту играет с нами злую шутку: пытаясь каждый чих лечить таблетками, мы не даем организму самостоятельно решать свои проблемы. А он способен на многое! Иммунная система может справиться с большинством вирусов и бактерий, с которыми нам придется встретиться в этой жизни. И чтобы сложная эта система хорошо работала, ей нужны тренировки. Те самые ОРВИ, которые случаются с нами так часто, особенно в детстве. Это как с мышцами, которые крепчают под действием разумных нагрузок.

Как бы нам ни хотелось обратного, дети болеют, и болеют часто. Обычная причина – вирусы. Родители хватаются за голову, когда в очередной раз приходится брать больничный. И пробуют заглушить начинающуюся болезнь лекарствами. Но пользы от них в этой ситуации нет никакой. В лучшем случае таблетки бесполезны, в худшем – дадут побочные эффекты и помешают нормальной работе иммунной системы. Доказательная медицина не знает лекарств, которые помогли бы ускорить выздоровление и избежать осложнений (за этим надо следить и вовремя обратиться к врачу, если есть настораживающие симптомы). Правда, есть средства, которые помогают при гриппе, но это немного другая история. В международных клинических руководствах так и пишут: ОРВИ – заболевание, которое проходит само. Мы можем только облегчить ребенку жизнь – снизить повышенную температуру, если ребенок ее тяжело переносит, и сделать так, чтобы не болело – то есть обезболить. «Поить и любить», по выражению педиатра Федора Катасонова, автора книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку». Задача родителей заболевшего ребенка – отрастить дзен, не паниковать, не пичкать таблетками.

Осознать, что каждое ОРВИ – это тренировка для иммунной системы. Со временем ребенок будет болеть реже и легче. А вот чем мы можем действительно помочь, так это изменением качества жизни. В повседневности ребенка должно быть много прогулок, движения и свежего воздуха. Его нужно научить правильно мыть руки и не трогать постоянно лицо (этому, пожалуй, учит и пандемия COVID-19). Дома в отопительный сезон должен работать увлажнитель воздуха, нагрев батарей нужно уменьшить, если температура в квартире выше 20-22 градусов. Столкновений с микробами в любом случае не избежать, но всё перечисленное поможет пережить очередное ОРВИ с наименьшими потерями.

Если у ребенка ОРВИ

Сбить температуру до приемлемой, дать при необходимости обезболивающее. Никакие другие лекарства, особенно антибиотики, не нужны – во всяком случае, в первые несколько дней.

Поить, проветривать комнату, увлажнять воздух, не перегревать, не кормить, если не хочет. Нос можно промывать физраствором, если насморк мешает спать, на ночь закапывать сосудосуживающие капли. Но не дольше, чем три дня подряд – вызывают быстрое привыкание. И не превышать возрастную дозировку – у таких капель серьезные побочные эффекты, особенно если ребенок маленький.

Наблюдать. Если через 72 часа состояние не улучшается, обратиться к врачу.

Немедленно вызвать помощь, если температура очень высокая, а ребенку меньше 3 месяцев; есть признаки обезвоживания; ребенка рвет, затрудненно дыхание; появилась пурпурная сыпь, не проходящая при нажатии, или кровоподтеки; ребенок слишком апатичен, не реагирует на раздражители; сильная головная боль, с которой не справляются обезболивающие.

Мастерами кунг-фу не рождаются

При рождении человека иммунная система далеко не все знает и умеет. Есть врожденный иммунитет, который быстро реагирует на некоторые антигены, или чужеродные частицы. Однако он замечает не всех чужаков: внешний мир стремительно меняется, бактерии и вирусы постоянно мутируют. Поэтому в процессе эволюции появился приобретенный иммунитет. Он позволяет обнаруживать и запоминать опасности, с которыми имел дело конкретный человек. Природой предусмотрено, что приобретенный иммунитет может опознать и уничтожить до 100 миллионов разных антигенов. При первом столкновении с интервентом производство антител занимает 10-12 дней. Зато при повторной встрече все будет гораздо быстрее – антитела начнут вырабатываться уже на 2-3 день.

СИЛА ПУСТЫШКИ

Как видим, справиться с рядовой болезнью часто помогают иммунитет и здравый смысл. Есть и еще одно средство – вера в хорошее, как бы наивно это ни звучало. О том, насколько важен для выздоровления позитивный настрой, говорят, кажется, все врачи. И очень парадоксально эту пользу показывает плацебо. То есть таблетки, которые на самом деле не таблетки вовсе.

Человек принимает лекарство-пустышку (иногда он даже знает, что это пустышка) – и ему становится лучше. В исследовании, проведенном в Бостонском университете, ученые давали плацебо пациентам с синдромом раздраженного кишечника. Те были в курсе, что им дают. Тем не менее, больше половины участников почувствовали явное улучшение. Еще круче действуют плацебо-инъекции или даже операции. В одном из исследований участникам, страдавшим артритом, сделали фальшивые операции на колене. Просто разрезали кожу и продемонстрировали потом видео будто бы настоящей операции. Это было достаточно, чтобы люди минимум на год избавились от мучившей их боли в суставах.

Считается, что плацебо лучше всего работает с болью (есть мнение, что оно запускает выработку эндорфинов) и психосоматическими заболеваниями. Например, у тревожных и депрессивных пациентов срабатывает не хуже антидепрессантов. Однако исследования показывают, что позитивный эффект плацебо может давать и при лечении астмы, и даже при болезни Паркинсона.

ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ

Но плацебо действует в первую очередь на пациентов определенного склада характера – эмоциональных и доверчивых. Очень важно, отмечают ученые, как человек реагирует на людей в белых халатах, верит ли, что ему помогут, настроен ли на сотрудничество (доверие стимулирует выработку гормона вазопрессина, который, похоже, усиливает эффект плацебо). Однако психологическая составляющая – это еще не все. Недавние исследования показали, что чувствительность к плацебо фиксируется и на физиологическом уровне. У восприимчивых людей в крови содержатся белки особого типа, связанные с развитием воспалительных процессов. Как это соотносится с реакцией на пустышку, еще предстоит выяснить.

Конечно, у плацебо есть существенные минусы. Врачи спорят, насколько этично лечить человека «ничем». Эффект плацебо эксплуатируют шарлатаны, и пациенты теряют не только деньги, но и в случаях серьезных заболеваний, в том числе, онкологических – драгоценное время. Однако у плацебо-терапии есть мощный посыл: позитивное мышление улучшает качество жизни и запускает в организме не до конца понятные еще механизмы, помогающие быстрее поправиться. Возможно, реакция на плацебо будет использоваться в будущем персонализированной медициной и поможет снизить дозы лекарств, имеющих побочные эффекты.

Иголки вместо таблеток

В США большой проблемой стали опиоиды, лекарства, которые врачи выписывают в качестве обезболивающих. В 1999-2017 гг более 218 тысяч американцев умерли от передозировки таких препаратов, купленных по рецепту врача (то есть речь не идет о наркоманах). Поэтому большое внимание здесь уделяется альтернативным способам обезболивания. Есть исследования, показывающие, что при боли в спине и мигрени может быть эффективным иглоукалывание. Плюс появились исследования, показывающие, что уменьшить болезненные ощущения помогает медитация. То есть у таблеток есть альтернатива, пусть не такая эффективная, но работающая и при этом безопасная.

ЗДОРОВЫЙ СКЕПТИЦИЗМ

У скептиков, в отличие от тех, кто верит в плацебо, свои способы оставаться здоровыми. Заболев, они изучают все доступные варианты лечения, взвешивают за и против и принимают решение. Разумеется, с помощью хорошего врача. На самом деле, это тоже про партнерскую медицину. Похоже, именно за ней будущее – то, в котором пациент принимает деятельное участие в лечение, а не только отдается на милость докторов. Которые, на минуточку, тоже люди (часто – прекрасные) и тоже могут ошибаться. По данным Института Хопкинса, каждый год 250 тысяч американцев умирает из-за врачебных ошибок. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ежегодно около 70 тысяч пациентов гибнет в ситуации, когда «что-то пошло не так».

Чтобы свести риск ошибок к минимуму, разрабатываются клинические рекомендации для врачей, основанные на результатах многочисленных исследований. Но и гайдлайны – не истина в последней инстанции. В медицине постоянно появляется что-то новое, и руководства эти постоянно дополняются и меняются. Язву желудка, например, еще лет сорок назад лечили с помощью селективной ваготомии (это полостная операция по пересечению блуждающего нерва), а сейчас, и вполне успешно – диетой и таблетками. В кардиологии за последние полтора десятка лет произошло столько всего, что 20% рекомендаций в гайдлайнах оказались неактуальными.

Что же делать пациентам, на что ориентироваться? Если сомневаетесь в предлагаемом плане лечения, берите второе мнение в крупной клинике с хорошей научной базой. А понадобится – и третье. Не торопитесь сразу соглашаться, если вам предлагают плановую операцию. Почитайте те же гайдлайны, поинтересуйтесь, как такое же заболевание и на той же стадии, что у вас, лечат за рубежом. Послушайте, что о вашем враче говорят в клинике или пишут в сети – сарафанное радио может быть очень полезным источником информации. Если операция совершенно точно необходима (например, при онкозаболеваниях), поинтересуйтесь, есть ли возможность сделать ее эндоскопически.

Это все не о том, что врачам нельзя доверять – у большинства из нас есть в анамнезе истории, когда доктора спасали здоровье и жизни. Просто можно не плыть по течению, быть действующим лицом, принимающим решения, а не бессловесным объектом лечения. И от этого все только выиграют.

Токсичные последствия

Есть мнение, что во время первой волны COVID-19 часть людей стали жертвой не столько вируса, сколько побочных эффектов токсичных лекарств. А сто лет назад при пандемии «испанки» многие пациенты погибали после назначения супердоз аспирина, которыми пытались лечить этот грипп. Что поделать, с этими вирусами человечество столкнулось впервые, и никто не знал (да и сейчас точно не знает), как это лечится.

Кровь президента

Жертвой врачебной ошибки стал первый президент США Джордж Вашингтон. У него случился круп, и отек надгортанника частично перекрыл доступ воздуха в дыхательное горло. Чтобы облегчить состояние больного, доктора прибегли к кровопусканию – обычной по тем временам процедуре. Меньше чем за сутки президент потерял больше половины своей крови и умер, судя по всему, именно из-за кровопотери. Надо заметить, что не все врачи одобряли кровопускание как метод лечения. Но в то время они были в меньшинстве.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Кто понял жизнь, тот не спешит

«Как-то у меня ужасно разболелся зуб. Как назло, праздники, мой стоматолог, у которого наблюдаюсь и лечусь уже лет десять, не принимает. Нахожу дежурную клиники и еду, потому что очень больно. Врач делает снимок и выносит вердикт: зуб безнадежен, надо удалять, вот прямо сейчас. Робко спрашиваю: это же основной жевательный зуб с той стороны, как я есть-то буду? Отвечает равнодушно: да, зуб стратегический, но удалять надо. Я отказалась. На обезболивающих дождалась своего врача. Тот говорит: удалить успеем всегда, попробуем вылечить. Оказывается, воспалился давным-давно запломбированный канал. С тех пор прошло три года, зуб на месте».

Опубликовано: 8 февраля 2021 г.