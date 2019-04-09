ПРИВИВКА ОТ ВПЧ

МЫ ЛЮБИМ МЕЧТАТЬ О ТОМ, КАК УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЮТ ВАКЦИНУ ОТ РАКА. НО ОНА УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ! ПРАВДА, НЕ ОТ ВСЕХ ЕГО ВИДОВ, А ТОЛЬКО ТЕХ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТСЯ ВИРУСОМ ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ).

Кролики, папилломы и Нобелевская премия

Ежегодно в одной только Америке эта чудо-вакцина предотвращает до 40 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированного рака. Ведь ВПЧ - чрезвычайно распространенная инфекция. Каждый из нас с высокой вероятностью столкнется с ней в течение жизни. Вот только одни отделаются парочкой безобидных бородавок, а у других может развиться онкология.

Коварная роль ВПЧ в возникновении злокачественных образований шейки матки, ануса, вульвы, влагалища и даже горла уже доказана.

Впервые эту связь заподозрили еще в 1950-х годах. Тогда ученые активно искали причины рака шейки матки и в числе прочего решили сравнить образ жизни заболевших женщин с теми, кого эта участь миновала. Бросилось в глаза то, что чаще всего злокачественные образования в области шейки матки встречались у представительниц прекрасного пола, которые рано начали вести половую жизнь и имели много партнеров. Это показалось странным, ведь рак считался не заразным. Но данные говорили об обратном.

Прояснить ситуацию помогло знаменитое исследование немецкого вирусолога Гарольда цур Хаузена. Он сопоставил врачебные отчеты о том, что у женщин с генитальными бородавками может развиваться рак шейки матки, с результатами изысканий своего американского коллеги Ричарда Шоупа, показавшего на примере кроликов возможность озлокачествления вирусных папиллом. Вывод напрашивался сам: что если подобный онковирус существует у человека?

Сначала Цур Хаузен открыл вирус папилломы человека-6 (ВПЧ-6), но, к большому разочарованию, выяснилось, что он присутствует только в некоторых материалах биопсии рака шейки матки, и не может объяснить все многообразие этого заболевания. Так ученый пришел к идее о существовании других типов ВПЧ. Наиболее злокачественными из них оказались ВПЧ-16 и ВПЧ-18: первый обнаружился примерно в половине случаев заболеваний, а второй - в каждом пятом (сейчас доподлинно известно, что эти два типа ВПЧ в общей сложности вызывают 70% всех раковых заболеваний шейки матки). За открытие роли папилломавирусов в развитии рака шейки матки Гарольд цур Хаузен был удостоен Нобелевской премии. Режим самоочистки включен

В 1999 году группа американских ученых Центра исследования онкологических заболеваний, проведя глобальное расследование, зафиксировала присутствие ВПЧ в 99,7% случаях рака шейки матки. Сегодня известны более 170 различных типов ВПЧ. К счастью, только 13 из них связаны с риском развития рака. Причем большинство ВПЧ-инфекций «зачищаются» иммунной системой в течение одного или двух лет и не приводят к серьезным осложнениям.

Например, 2011 году в журнале «Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention», были опубликованы результаты 10 летних наблюдений за более 20 тыс. пациенток. Выяснилось, что только у 7% инфицированных ВПЧ развился рак шейки матки.

Почему так происходит? Ученые пока не определили механизм, с помощью которого иммунная система хозяина избавляется от непрошенного гостя, зато известны факторы, которые ей могут помешать. Это генетическая предрасположенность, частая смена интимных партнеров, инфекции половых путей (хламидии, трихомонады, вирус простого герпеса), курение, скудное питание.

Имеет значение и эмоциональное состояние пациентки. Сотрудники Лос-Анджелесской медицинской школы установили, что у женщин в состоянии стресса или депрессии не происходит самоизлечение ВПЧ-инфекции — наоборот, она обостряется или принимает хроническую рецидивирующую форму. В этот период папилломавирус и приступает к подрывной деятельности против организма.

Взлом с проникновением

В случае более легкой так называемой эписомальной формы, ВПЧ проникает в наружные слои кожи и слизистых, при этом ДНК незваного гостя не «перемешивается» с ядерным материалом клетки-хозяина. У пациентов с такой формой папилломавируса обычно наблюдается рост генитальных новообразований или вовсе отсутствуют какие-либо симптомы. Со временем легкая форма может трансформироваться в интегрированную, когда, прочно обосновавшись в теле человека, ВПЧ проникает во все слои эпидермиса, встраивая свою ДНК в ДНК клеток человека.

Вирус начинает активно производить онкопротеины E6 и E7, способные трансформировать здоровую клетку в злокачественную и блокировать работу «родных» белков р53 и Rb.

В норме эти белки мешают клетке превратиться в раковую. Если же их «выключить», организм не может препятствовать росту и размножению атипичных клеток, что приводит к патологическому изменению клеток на поверхности шейки матки (дисплазии) или раку.

Это заболевание является вторым по распространенности видом онкологии среди женщин и глобальной проблемой всемирного здравоохранения. Неудивительно, что как только ученые обнаружили причинно-следственную связь между папилломавирусом и раком шейки матки (а чуть позже и с другими видами рака), перед ними появилась новая цель – создать вакцину.

В 2006 и в 2009 году были выпущены две вакцины, содержащие пустую оболочку вируса. Оба препарата предотвращали инфицирование ВПЧ- 16 и 18. Эти два штамма повинны в большинстве случаев рака шейки матки, ануса, влагалища, вульвы, рта и глотки, а также примерно в половине случаев онкологии пениса.

Одна из них негласно считалась более продвинутой, так как защищала не только от онкогенных штаммов высоко риска, но и от двух других - ВПЧ -6 и 11, связанных с появлением генитальных бородавок. Спустя десяток лет и стольких же исследований, был создан её улучшенный вариант, готовый сразиться уже с девятью штаммами вируса.

Ура, работает!

Создание вакцины против ВПЧ серьезно снизило женскую смертность от рака шейки матки. Многочисленные проверки по всему миру показали высокую эффективность иммунизации в предотвращении генитальных бородавок, предраковых состояний и злокачественных опухолей половых органов. Оставалось проверить их долгосрочный эффект. Но и тут все оказалось радужным.

В исследовании, проведенном в 2017 году, ученые из университета Алабамы следили за состоянием более чем 14 тыс. женщин в течение 6 лет после иммунизации. Гинекологические обследования и лабораторный анализ крови на уровень антител против ВПЧ выявили стойкий эффект в 97% случаев в течение всего периода. Впервые у врачей появилась надежда раз и навсегда уничтожить раковые заболевания, вызванные ВПЧ, причем не только у женщин, но и мужчин.

«Болезнь Майкла Дугласа»

О том, что онкогенные папилломавирусы представляют угрозу для сильной половины человечества, мировая общественность узнала в 2007 году. У мужчин ВПЧ вызывает рак горла, языка, миндалин, пениса и ануса. Позже выяснилось, что штамм ВПЧ-16, вызывающий рак ротоглотки, встречается в 3-5 раз чаще у мужчин, чем у женщин. Медики ошибочно полагали, что такой перевес связан с курением и другими нездоровыми привычками мужчин.

Между тем, результаты исследования сотрудников Университета Макгилла в 2014 году показали, что чаще всего папилломавирус ротовой полости встречался у тех, чьи партнерши страдали от этого же вируса. Сейчас уже доподлинно известно, что заражение ВПЧ возможно не только «традиционным» путем (в том числе, и анальным), но и через оральный секс. В 2013 году известный актер Майкл Дуглас, у которого ранее диагностировали рак горла, публично заявил, что основная причина его недуга — не сигареты и алкоголь, а именно любовь к оральному сексу. Поклонники восприняли это как шутку. И зря. Ситуация с с этим видом рака складывается совсем не смешная: по оценкам специалистов, к 2020 году уровень заболеваемости раком ротовой полости может превысить число случаев рака шейки матки. Недаром, в 2011 году Консультативный комитет по практике иммунизации США опубликовал заявление, в котором рекомендовалось провести всеобщую вакцинацию 11-12-летних мальчиков. «Болезнь Майкла Дугласа» практически невозможно распознать на ранней стадии, в отличие от рака шейки матки, который хорошо диагностируется с помощью PAP-теста - цитологического исследования шеечных мазков, поэтому единственный способный защититься – сделать прививку.

Прививаться? А вдруг заражусь?

Но насколько это безопасно? Некоторые убеждены, что прививка может спровоцировать само заболевание. На самом деле заразиться ВПЧ в результате вакцинации невозможно, просто потому что вакцина, которую используют для иммунизации, не содержит генетический материал вируса — только его внешнюю оболочку. Еще один популярный миф: вакцина против ВПЧ якобы может негативно повлиять на будущую фертильность. На самом деле, как выяснили ученые из Бостонского университета общественного здравоохранения, снижает качество спермы и уменьшает вероятность зачатия ребенка у женщины только сам вирус, а вакцина, наоборот, эти шансы увеличивает. Ещё одно серьезное обвинение в адрес противопапилломавирусной прививки то, что она может спровоцировать паралич. И здесь не все однозначно. Повышенный риск этого тяжелого осложнения был обнаружен только у людей, страдающих рассеянным склерозом. В 2009 году вышла статья австралийских неврологов, в которой сообщалось о пяти таких пациентах. В течение трех недель, после того как они сделали прививку, у них усилился процесс разрушения защитного слоя нервных волокон, характерный для основного заболевания. Авторы пришли к выводу, что вакцина обладает мощными иммуностимулирующими свойствами и в отдельных случаях не рекомендована для людей с хроническими аутоиммунными болезни типа рассеянного склероза. Подобных описаний экстремальных реакций организма на прививку против ВПЧ, опубликовано не так уж мало. Полностью списывать со счетов их не стоит, ведь они могут служить стимулом для дальнейших клинических исследований обнаружившихся побочных эффектов. Но относиться к ним без критики тоже не стоит, учитывая, что подобные явления могут оказаться просто совпадением. Даже в приведенном выше исследовании нет однозначных доказательств, что паралич наступил в результате вакцинации, а не просто из-за неблагоприятного течения рассеянного склероза.

Одна женщина рассказала

Совершенно казусная «антипрививочная» пропаганда случилась в 2012 году накануне республиканских выборов. Кандидат Мишель Бахманн, на дебатах громко заявила, что нужно отменить распоряжение о поголовной вакцинации девочек против ВПЧ в связи с ее невероятной опасностью. В качестве аргумента дама-политик привела душещипательный рассказ о том, как одна женщина рассказала ей о том, что «ее дочке диагностировали задержку умственного развития после прививки ». Но один случай – слишком малая выборка. Для того чтобы утверждать, что осложнение возникло вследствие прививки против ВПЧ — нужно сначала сравнить частоту этого осложнения у привитых и непривитых людей.

И все-таки есть ли риск?

В 2014 году компания-производитель вакцины провела свое собственное расследование рисков и её побочных эффектов на основании 42 опубликованных научных статей и не обнаружила достоверных отличий по осложнениям между привитыми и непривитыми. Конечно, авторов можно упрекнуть в личной заинтересованности, но в том же году независимая группа норвежских ученых опубликовала статью с похожими выводами. Риски вакцинации были подвергнуты тщательному анализу сотрудниками крупнейшего научного центра Европы – Каролинского университета. Ученые в течение полугода отслеживали состояние здоровья миллиона девочек 10-17 лет. 300 тыс. из них прошли вакцинацию, а остальные были контрольной группой. За это время у участниц проявилось 29 разных недугов. Большая часть из них с одинаковой частотой возникала в обеих группах, и лишь три аутоиммунных заболевания были обнаружены исключительно в группе привитых девочек. Одно из наиболее вероятных объяснений возникновения поствакцинальных аутоиммунных реакций связано с адьювантами - веществами, усиливающими реакцию иммунной системы и повышающими эффективность прививки. Считается, что эти вещества могут усилить или даже спровоцировать аутоиммунное заболевание. К сожалению, заранее определить, у кого это осложнение может развиться, пока невозможно.

Защитим детей

Существует еще один важный нюанс, который необходимо учитывать при планировании вакцинации против ВПЧ – возраст. Врачи рекомендуют делать прививку в 11-12 лет, до начала половой жизни (до того, как молодой человек успел заразиться вирусом от партнера). Этот факт сильно смущает «антипрививочников». Они считают это практически прямым призывом к ранней сексуальной активности. Хотя научные исследования не подтверждают эти опасения. Напротив, есть данные, что подростки, которые прошли вакцинацию, лучше осведомлены о рисках незащищенного секса, в том числе о заболеваниях, передающихся половым путем.

Убедительнее всего звучат слова непривитых молодых людей, попавших в беду: «Меня зовут Эмилия Уббельс. Как так получилось, что в 28 лет мне пришлось столкнуться с раком шейки матки – диагнозом, который можно было бы предотвратить? Ответ прост: я ничего не знала о ВПЧ, и тем более о том, что можно сделать прививку против этой гадости. Так же, как и о том, что секс в раннем возрасте или с несколькими партнерами может увеличить риск рака шейки матки. »

Каждый выбирает для себя

Считается, что иммунитет после вакцинации, проведенной в раннем возрасте, будет более стойким, чем если отложить это на потом. А вот нужна ли прививка против ВПЧ после сексуального дебюта, до сих пор неясно, Одни полагают, что в этом нет никакого смысла, раз патоген уже пробрался в организм. Другие, напротив, - что вакцина поспособствует выздоровлению.

Казалось бы, зачем суетиться, если иммунная система человека в большинстве случаев и так способна справиться с этой напастью? Проблема в том, что первичное заражение не обеспечивает пожизненного иммунитета. Это значит, что есть шанс подцепить ВПЧ заново. А еще, недавно выяснилось, что папилломавирус способен к аутоинокуляции – повторному заражению путем переноса вируса с одних участков кожи или слизистой на другие, например, при бритье. Так что решение вакцинироваться во взрослом возрасте не кажется такой уж бессмыслицей. Впрочем, лучше подождать новых клинических исследований.

А пока важно защитить детей от папилломавируса. Как – каждый решает для себя сам, но сегодня прививка – это самое надежное и безопасное (за редким исключением), что придумало человечество.