ПРИВИВАТЬСЯ ЛИ ОТ ГРИППА?

В ожидании второй волны COVID-19 призывы сделать прививку от гриппа становятся всё активнее

Многие специалисты объясняют это необходимостью защититься от респираторного вируса, чтобы не утяжелять ситуацию с коронавирусной инфекцией и избежать опасного сочетания двух заболеваний. Противники апеллируют к статистике – из-за повсеместных ограничений грипп не пришёл ранней весной, и вполне вероятно не придёт и осенью. Что же делать?

ЗА: За время пандемии многие с удивлением узнали, что от гриппа тоже умирают. Летальность от COVID-19 так настойчиво сравнивали с гриппозной, что многие не на шутку озадачились. А ещё у гриппа бывают серьезные осложнения: и на лёгкие (пневмония), и на сердце (миокардит, зачастую приводящий к пересадке сердца), и на почки. При этом задача вакцины именно в том, чтобы значительно уменьшить количество осложнений и снизить риск смерти от гриппа. И, согласно статистике, с этим она прекрасно справляется.

ПРОТИВ: От гриппа действительно иногда умирают, он даёт осложнения, но в большинстве случаев это касается групп риска: пожилых, младенцев, людей с серьёзными сопутствующими заболеваниями. Молодые же и люди среднего возраста чаще переносят инфекцию без серьёзных последствий. Тем более, некоторые учёные предсказывают, что большой эпидемии гриппа в этом сезоне не будет: многие ходят в масках, а Европа, столкнувшись с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, снова вводит ограничительные меры.

ЗА: Страшно себе представить, что случится, если человек одновременно подцепит два вируса: SARS-Сov-2 и один из гриппозных штаммов. Учитывая, как тяжело протекает новая коронавирусная инфекция, такое комбинированное заболевание грозит самыми тяжелыми осложнениями и может представлять серьёзную угрозу для жизни. Снять риски можно лишь поочерёдно привившись от гриппа и COVID-19. Именно поэтому в этом году вакцинацию от гриппа начали раньше – важно по возможности разнести во времени эти две прививки.

ПРОТИВ: Несмотря на существующие опасения, до сих пор в медицинской литературе не описаны случаи тяжелого совместного течения гриппа и «ковида». В эпидемиологии существует теория антагонизма респираторных вирусов, согласно которой микроорганизмы, использующие для размножения верхние дыхательные пути, не терпят соседей на своей территории. Значит, можно предположить, что грипп и COVID-19 не будут соседями. И лучше сконцентрироваться на более важной прививке от коронавируса.

ЗА: Грипп опасен не только возможностью тяжёлого течения, но и способностью всерьёз и надолго подавлять иммунитет. По оценкам учёных, выраженная иммуносупрессия продолжается 3-4 недели после выздоровления. Именно поэтому многие отмечают появление грибковых и простудных заболеваний вскоре после гриппа. А если в это время произойдёт встреча с COVID-19?

ПРОТИВ:

Снижает иммунитет не только сам грипп, но и вакцинация от него. Нередко в поствакцинальном периоде у привившихся выскакивает на губах заеда, начинается молочница, герпес или появляются симптомы простуды. Если вы не можете сесть после прививки на самоизоляцию, то можете встретится с новым коронавирусом в момент этого иммунного спада.

ЗА

Некоторые вирусологи предсказывают, что этой зимой к нам придёт новый штамм гриппа, к которому у большинства из нас нет иммунной памяти. А вакцина поможет познакомить иммунитет с этой разновидностью вируса и защитит нас именно там, где мы могли оказаться беззащитными.

ПРОТИВ: Успех вакцинации зависит от того, насколько успешным будет эпидемиологический прогноз учёных. Ведь точно знать заранее, какой именно штамм вызовет эпидемию гриппа на конкретной территории в конкретном году невозможно, всё зависит от точности научных расчётов. Справедливости ради надо признать, что учёные практически никогда не ошибались, но теоретически риск такой ошибки остаётся. Тем более, когда карты эпидемиологических закономерностей спутал «ковид».

ВЫВОДЫ ЗДОРОВЬЯ:

В этом году природа показала нам, какими опасными могут быть респираторные вирусы. И грипп относится именно к этой группе, периодически вызывая грозные осложнения и даже смерть. Прививка не всегда помогает избежать заражения, зато практически исключает эти серьезные риски, тем более вакцинация проходит у нас не первый год и хорошо себя зарекомендовала. К проблемам можно отнести снижение иммунитета после вакцинации и теоретическую вероятность несовпадения штаммов вакцины и эпидемии.