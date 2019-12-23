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Праздник к нам приходит

Создание атмосферы Нового года полностью в наших руках. Это тот самый день, когда можно отдать дань традициям, вспомнить прошлое и задуматься о будущем.
Опубликовано: 30 декабря 2019 г.

День семьи

Когда я, мой брат и сестра стали взрослыми и разъехались по разным городам и странам, родители остались вдвоем. Все мы скучаем друг по другу, а потому решили, что Новый год должен собирать нас вместе. Где бы мы ни были, из разных уголков земли слетаемся домой, чтобы провести несколько дней в кругу семьи – трогательно, тепло, со смехом и историями.

Ольга, модельер

Бабушкин пирог

У нас в семье есть традиция, которой уже много-много лет. Когда-то моя прабабушка пекла на Новый год праздничный пирог, потом его стала печь моя бабушка, а теперь уже я продолжаю эту традицию. За кусочком вкусного пирога с чаем так приятно вспомнить всех наших близких и ощутить то щемящее чувство единения и ностальгии.      

Татьяна, управляющая    

Волшебная ночь

Новогодняя ночь – время волшебства, предчувствие чего-то нового, светлого и доброго. Мы хотим поддерживать это ощущение в наших детях. Поэтому вместе дружно всегда украшаем дом и живую ёлку, красиво оформляем подарки и придумываем каждый раз новые костюмы в стиле разных сказок.

Ольга, бильд-редактор

Время желаний и предсказаний

В новый год мы все становимся немного детьми, верим в чудеса и исполнение желаний. Я пишу всем членам семьи пожелания и предсказания, заворачиваю в конфеты и вешаю на ёлку. А в полночь каждый загадывает желания, но говорит его вслух, потому что «желание» – это то, что ты сам хочешь осуществить в будущем году. Надо постараться!

Ирина, актриса

Игры и розыгрыши

У нас творческая семья, поэтому мы не просто так дарим подарки на Новый год, а устраиваем розыгрыши, читаем стихи, поём песни, показываем театрализованные сценки. Праздничные выступления заканчиваем чаепитием с тортом, а потом играем в настольные игры.

Софья, врач   

Прогулки под луной

Многие любят запускать на новый год фейерверки во дворе, а мы любим смотреть, как другие запускают. Съев праздничный ужин, после полуночи в хорошем настроении идем гулять по парку. Это та самая ночь, когда можно поздравлять и желать что-то хорошее всем незнакомым людям на улице. Происходит такой обмен положительной энергией. Попробуйте!

Инга, певица

Музыкальный настрой

31 декабря вечером мы традиционно отправляемся на новогодний концерт в Консерваторию. Получив невероятное удовольствие от игры музыкантов, зарядившись праздничным настроением, мы усаживаемся дома за стол, на котором всегда самые дорогие закуски, потому что эта ночь должна быть самой богатой и особенной.

Елена, фотограф   

Опубликовано: 30 декабря 2019 г.

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