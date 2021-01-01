Праздничный марафон

Это сомнительный подарок нашему организму, чреватый целым рядом неприятных последствий

Еще жива советская традиция заставлять праздничный стол большим количеством закусок и блюд по принципу «гулять, так гулять». Это вполне объяснимо: исследования показали, что эмоциональное состояние является спусковым крючком для нашего аппетита, а в компании мы съедаем значительно больше, чем привыкли. Получив подкрепление сытного ужина эмоциями, рождественскими запахами и картинками, наш мозг и желудок требует продолжения банкета и в следующие за праздниками дни. Кроме того, холодное время года естественным образом толкают нас, северян, к более калорийной пище. А сокращение светового дня вызывает только одно постоянное желание – что-нибудь перекусить.

Холестерин в сторону вредного

Самым очевидным последствием переедания становится нарушение жирового обмена и набор веса. Наличие избыточного веса напрямую связано с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, нарушениями работы суставов и психологическими проблемами. Непосредственно ожирение – это не только избыточное отложение жировых клеток в нашем теле, но и нарушение метаболизма. В первую очередь страдает жировой, или липидный обмен. Это отражается на биохимических показателях крови. Когда мы говорим о липидном составе крови, то имеем в виду показатели холестерина. В нашем организме он представлен различными по степени «вредности» частицами. Вредный холестерин откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек, то есть отложений, и грозит таким заболеванием, как атеросклероз сосудов. Отложившийся холестериновый мусор может привести к инсульту или инфаркту в зависимости от того, где случился такой «засор», перекрывший доступ крови к участку органа. Полезный же холестерин, напротив, препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Однако переедание и употребление жирной калорийной пищи меняет соотношение фракций холестерина в пользу вредных частиц. В этом случае врачи говорят о развитии дислипидемии - нарушении липидного обмена.

Слишком много сахара

Праздничный ужин, конечно, не обходится без углеводов. Мы печём пироги и торты, ставим на стол фруктовые соки и создаем изысканные сложные соусы к салатам. Исследования показывают, что повышение углеводной нагрузки в течение нескольких дней негативно отражается на липидном обмене, о котором мы уже говорили. Высокий уровень сахара активно стимулирует работу поджелудочной железы, заставляя её вырабатывать большие дозы гормона инсулина. Такая ситуация негативно влияет на работу сердца и вегетативной нервной системы, приводит к задержке натрия почками, что в свою очередь оборачивается задержкой жидкости в организме и отёками. К тому же «сахарная нагрузка» в разы повышает риск столкновения с таким заболеванием, как сахарный диабет.

Кроме этого, блюда с большим количеством жиров негативно влияют на микрофлору кишечника, изменяя баланс бактерий в пользу болезнетворных. Однодневный кулинарный марафон наш кишечник еще может выдержать, а ультра-марафон в пару-тройку дней уже грозит воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Печень, держись!

Орган, на который приходится основной удар праздничного рациона – печень. Накопление жира в клетках печени приводит к развитию такого заболевания, как жировой гепатоз, или стеатоз. При этом страдают все функции очень важного органа, который несет ответственность за обезвреживание токсических продуктов, попадающих в организм, регулирует несколько видов обмена веществ, участвует в выработке желчи, необходимой для расщепления жиров и многое другое. В результате, когда печень находится под ударом, страдает весь организм.

Управление рисками

Неприятные последствия праздничного застолья вовсе не повод отказываться от празднования Нового года и Рождества. Уберечь себя от постпраздничного синдрома можно с помощью следующих хитростей.

За 20-30 минут до ужина можно выпить стакан обычной воды. Это поможет заполнить некоторый объем желудка, снизить чувство голода и улучшить процесс переваривания. Попробуйте сервировать стол небольшими тарелками – этот приём позволит сократить порции. Ещё известно, что посуда синего цвета и других холодных оттенков снижает аппетит, а тёплые тона его стимулируют. Объём желудка приблизительно равен нашему кулаку, и это будет та порция, на которую стоит ориентироваться.

Используйте меньше соли м специй - они стимулируют аппетит, а потому вы рискуете съесть больше, чем хотелось.

Важно больше двигаться в те дни, когда употребление калорий резко вырастает. Наша активность благоприятно сказывается на уровне сахара и вредного холестерина в крови. Танцуйте и гуляйте!

В качестве поддержки организма есть смысл использовать метаболические лекарственные средства - эти препараты позволяют решать такие задачи, как нормализация энергетических процессов в клетках, защита тканей от вредных внешних факторов, улучшение обмена веществ. Метаболические препараты позволяют нормализовать и сохранить жизнеспособность клеток печени, приводят в норму показатели холестерина и сахара в крови.

Сам по себе праздник с положительными эмоциями – отличное средство для поддержания здоровья. И в наших силах провести его с максимальной пользой и самыми приятными воспоминаниями.

Опубликовано: 7 января 2021 г.