Правда ли, что в полнолуние люди чаще сходят с ума?

Нет. Все попытки статистически привязать психозы, убийства, самоубийства, дорожно-транспортные и прочие происшествия к лунному календарю остаются безуспешными

Этот миф популярен скорее всего потому, что ожидания человека влияют на его восприятие. Мы склонны во всём искать доказательства, которые подтвердят наши убеждения. Если что-нибудь странное случится в полнолуние, это с большей вероятностью

обратит на себя внимание, чем если бы то же самое произошло в другой день. Тем менее, возможно, давным-давно, когда ещё не было современного освещения и сияющих экранами гаджетов, полная луна действительно могла будоражить людские умы, вызывая бессонницу. А проблемы со сном, как известно, часто приводят к нарушениям психики.

Опубликовано: 4 декабря 2019 г.