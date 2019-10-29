Здоровье

Правда ли, что в полнолуние люди чаще сходят с ума?

Нет. Все попытки статистически привязать психозы, убийства, самоубийства, дорожно-транспортные и прочие происшествия к лунному календарю остаются безуспешными
Опубликовано: 4 декабря 2019 г.

Этот миф популярен скорее всего потому, что ожидания человека влияют на его восприятие. Мы склонны во всём искать доказательства, которые подтвердят наши убеждения. Если что-нибудь странное случится в полнолуние, это с большей вероятностью
обратит на себя внимание, чем если бы то же самое произошло в другой день. Тем менее, возможно, давным-давно, когда ещё не было современного освещения и сияющих экранами гаджетов, полная луна действительно могла будоражить людские умы, вызывая бессонницу. А проблемы со сном, как известно, часто приводят к нарушениям психики.
Опубликовано: 4 декабря 2019 г.

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