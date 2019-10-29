Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Правда ли, что тетрис полезен для мозга?

Это так
Опубликовано: 2 декабря 2019 г.

В 2009 году крупнейшее научное издательство BioMed Central опубликовало результаты изучения МРТ-снимков головного мозга  людей, которые регулярно играли в тетрис по 30 минут в день. Оказалось, что по сравнению с контрольной группой у заядлых игроков увеличился объём серого вещества головного мозга, улучшились пространст венное мышление и память. Другой неожиданный бонус
этой компьютерной игры обнаружили в Оксфордском университете. Тетрис способен модифицировать воспоминания о негативных событиях и даже предотвращать новые эпизоды «репереживания» у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. По словам экспертов, «падающие блоки» настолько поглощают внимание людей, что порой они продолжают их видеть даже во сне, вытесняя таким образом остальные проблемы.
Опубликовано: 2 декабря 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте.Трихолог поставил диагноз АГА на основе фитотрихограммы.на тот момент я...
Здравствуйте! Внимательно прочел Ваше письмо. Конечно, для того, чтобы я дал тоный ответ на...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

Алла Ирвина [12 дней назад]
Курс был недолгим. 10 дней нужно было вставлять свечи, потом сделать перерыв на три недели, и...
karina2013 [14 дней назад]
Благодарю вас, что ответили! Моему мужу такой препарат не назначали никогда. Скажите, а вообще...
Алла Ирвина [15 дней назад]
Я сразу нас с мужем вспомнила. Нам тоже такой диагноз врачи поставили, когда мы два года зачать...

Еще в рубрике

7 СПОСОБОВ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ

Осень – время перемен, когда теплую и солнечную...

Еда вместо лекарства

Пища дает нам не только энергию и удовольствие...

Осенний листопад…

Когда мы слышим: «У меня на осень аллергия», то...

Существуют ли бессмертные животные?
Бывает ли, что влюбленные биологически не подходят друг другу?
«Надо больше доверять детям, тогда мы нанесем им меньше вреда, чем, если попытаемся сделать их более понятными для нас.»

Наш гость: Марина Битянова, кандидат психологических...

ЖЕНСКОМУ МОЗГУ НЕОБХОДИМО ОФИСНОЕ ТЕПЛО

Чем теплее в офисе, тем лучше работает женский мозг...

Почему мы не просыпаемся от собственного храпа?
Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 