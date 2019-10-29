Теория и практика / Психический комфорт
Правда ли, что тетрис полезен для мозга?
Это так
В 2009 году крупнейшее научное издательство BioMed Central опубликовало результаты изучения МРТ-снимков головного мозга людей, которые регулярно играли в тетрис по 30 минут в день. Оказалось, что по сравнению с контрольной группой у заядлых игроков увеличился объём серого вещества головного мозга, улучшились пространст венное мышление и память. Другой неожиданный бонус
этой компьютерной игры обнаружили в Оксфордском университете. Тетрис способен модифицировать воспоминания о негативных событиях и даже предотвращать новые эпизоды «репереживания» у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. По словам экспертов, «падающие блоки» настолько поглощают внимание людей, что порой они продолжают их видеть даже во сне, вытесняя таким образом остальные проблемы.
Опубликовано: 2 декабря 2019 г.
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