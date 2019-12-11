ПОСЛУШАЙТЕ!

Современный слуховой аппарат больше не признак старости. Он больше похож на современный, модный гаджет

Наш мир состоит из целой палитры красок, обилия форм и текстур, непрерывно меняющихся звуков и запахов. Наше «Я» создает картину окружающей действительности, заглядывая в неё через доступные «окна» - органы чувств: глаза (зрение), нос (обоняние), уши (слух), язык (вкус), кожа (осязание), вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положения в пространстве, ощущение веса и ускорения). И это настолько естественный процесс, что человек далеко не всегда осознает – каким станет его мир, если закрыть хотя бы одно из окон.

Абсолютная тишина

Лаборатория Орфилд (Orfield Laboratories) в штате Миннесота США – пространство, в котором ученые создали состояние абсолютной тишины. Комната непроницаема для 99,99 процентов звуков, и люди не могут находиться в ней дольше 45 минут. Проведя некоторое время в лаборатории, человек сам для себя становится источником шума: биение собственного сердца, дыхание, ток крови по кровеносным сосудам, работа желудка и кишечника – всё это начинает звучать как полноценный симфонический оркестр. Отсутствие внешних звуков дезориентирует наш мозг и не дает телу полноценно балансировать, поэтому посетитель теряет возможность свободно передвигаться в пространстве. По истечению 30 минут тишина становится невыносимой, и даже тренированных астронавтов начинают тревожить галлюцинации.

Опыт лаборатории Орфилд наглядно показывает, насколько важной является возможность полноценно использовать все органы чувств. При снижении слуха человек испытывает трудности в общении с другими людьми, чувствует себя в изоляции и ощущает одиночество. В детском возрасте потеря слуха может приводить к задержке развития. При этом по данным Всемирной Организации Здравоохранения около 5% людей на Земле страдают от инвалидизирующей потери слуха. Это 466 миллионов человек и из них 34 миллиона - дети. Согласно прогнозам, в 2050 иметь аналогичные проблемы будут уже 900 миллионов человек. Эти прогнозы заставляют ученых во всем мире активно искать пути решения этой задачи.

Где возвращают звуки

Сурдология – отрасль медицины, которая занимается проблемами снижения слуха. Врач – сурдолог – специалист в области оториноларингологии (ЛОР), который имеет более расширенные знания в отношении патологии слухового аппарата. При первичном обращении он исследует степень снижения слуха и назначает лечение, направленное на устранение причин, вызвавших эту ситуацию. В дальнейшем пациенту, как правило, предлагают начать использование специальных технологий, которые помогают воспринимать звуки окружающего мира. Речь идет о слуховых аппаратах и кохлеарных имплантах.

БОКС1 Специалисты говорят о нарушении слуха, когда человек не способен воспринимать звуки выше 25 дБ. Шум в 25 дБ - это шепот человека, 10 дБ – тихий шелест листвы, 40 дБ – обычная речь, 80 дБ – громкий крик, двигатель мотоцикла, а старт самолета в 130 дБ – это уже болевой порог для нашего уха.

Первыми в истории человечества слуховыми аппаратами стали слуховые трубки, или рожки. Рожок вставляли зауженным концом в ухо, а широкое горлышко направляли к источнику звука. В начале с этой целью использовался обычный коровий рог, а в более поздние времена люди научились изготовлять аналогичные металлические рожки. Людвиг ван Бетховен стал самым известным пользователем таких слуховых трубок. К 1901 году на основе придуманного Александром Беллом телефона изобретатели создали и наладили серийное производство первых электрических переносных слуховых аппаратов. Их с легкостью можно было переносить в небольшой дамской сумочке. В течение XX века разработчики значительно уменьшили размеры своих изделий и оснастили их дополнительными функциями помимо обычного усиления звука.

Мир возможностей: ухо или медицинская станция

Современные технологии, помогающие людям со сниженным слухом, различаются между собой по способу ношения. Существуют заушные, внутриушные, внутриканальные, карманные слуховые аппараты, а также те, которые встраиваются в оправу очков. Отдельно стоят имплантируемые в организм устройства – кохлеарные импланты: во внутреннее ухо в условиях операционной имплантируется часть устройства, которая преобразует полученные извне сигналы и передает их нервной системе, а снаружи на волосах или коже остается воспринимающий звуки микрофон.

Современные цифровые слуховые аппараты являются, по сути, миникомпьютерами и программируются врачами в соответствии с индивидуальными запросами пациента. Такие технологии способны подавлять посторонние шумы (ветер, гул автомобилей), выделяя при этом, например, речь собеседника; решают проблему «обратной связи» - когда появляется неприятный звук непосредственно от самого аппарата в момент изменения его положения, когда человек говорит по телефону или надевает головной убор; они оснащены автоматическим «направленным» микрофоном, улавливающим и усиливающим «полезные» сигналы и могут автоматически настраивать громкость при изменении звукового окружения, когда человек переходит из тихого помещения в шумное. К тому же цифровые слуховые аппараты сопряжены с Bluetooth- технологиями и могут непосредственно принимать сигналы от телефона, телевизора, персонального компьютера. Они водонепроницаемы, что позволяет пользователю свободно принимать душ, купаться в бассейне или море.

И ещё более новые опции

Несмотря на такое позитивное положение дел в отношении медицинских технологий в области сурдологии, ученые обещают нам еще более радужные перспективы. Сейчас разработчики оснащают новые приборы микроскопическими сенсорами и искусственным интеллектом, что позволяет не только качественно «протезировать» слух, но и отслеживать уровень когнитивной и физической активности, например, сколько времени вы общались и взаимодействовали с другими людьми, сколько шагов и ступеней прошли за день. К тому же к настоящему моменту возможно получить многие важные медицинские показатели именно через ухо: уровень сахара крови, температуру тела, частоту пульса, степень насыщенности крови кислородом, уровень артериального давления и частоту дыхания. Эти параметры собирают неинвазивным путем, то есть не прокалывают кожу и не делают разрезов, безболезненно и безопасно для человека. Данные отображаются в приложениях на смартфонах и могут быть переданы при необходимости лечащему врачу.

Таким образом, слуховые аппараты становятся полноценной медицинской станцией, которая актуальна не только для людей со сниженным слухом, но и для спортсменов, пациентов, страдающих гипертонией и диабетом, да и просто всех тех, кто старается вести осознанный здоровый образ жизни. Разработчики планируют добавить в такие устройства функцию синхронного переводчика для большой группы языков. Еще одним крайне важным и перспективным решением является возможность автоматического вызова бригады скорой помощи, в случае, если аппарат зафиксирует падение человека и отсутствие движения и речи в течение заданного времени после падения. Такая дополнительная опция может спасти многие жизни и особенно актуальна для пожилых людей и пациентов, которые живут в одиночестве.

Прислушиваясь к себе

Хотя медицинские технологии значительно улучшают качество жизни и обладают множеством привлекательных функций, не стоит забывать, что у нас есть реальная возможность предотвратить снижение слуха. К профилактическим мерам относятся: правильная гигиена ушей, своевременное лечение ушных инфекций, иммунизация детей, ранняя диагностика снижения слуха, уменьшение выраженной шумовой нагрузки. К примеру, мы просто можем слушать чуть тише музыку. Относительная тишина, когда мы слышим только звуки природы, полезна для здоровья, считают ученые. И это удивительная способность - слышать и слушать друг друга, осознавать мир вокруг нас, с помощью специальных устройств или без них.

Современный слуховой аппарат поможет заглушить мешающие звуки, усилить важные, покажет температуру и частоту пульса, а в экстренной ситуации сам вызовет скорую помощь.

Опубликовано: 25 декабря 2019 г.