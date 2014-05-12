8 причин отеков

Под вечер любимые туфли становятся тесны, отекают ноги? С трудом открываются глаза по утрам, отекает лицо?

Отеки - так называют скопление жидкости в межклеточном пространстве. И причин отеков может быть масса!

Причина 1. Слишком много жидкости

Пара лишних чашек чая на ночь грозят не только ночными забегами в туалет, но и заплывшими глазами утром. Избыток воды в организме приводит к тому, что жидкость не удерживается в сосудах и начинает поступать в межклеточное пространство. В таком случае организм «отекает» достаточно равномерно: излишки воды обнаруживаются во всех периферических отделах. Подобные отеки – постоянный спутник любителей острых и соленых продуктов, сладкой газировки и кофе. Все эти продукты вызывают чувство жажды и провоцируют избыточное потребление жидкости. Кроме того, в группе риска оказываются и сторонники слишком строгих диет, нередко «заливающие» чувство голода водой.

Что делать?

Отказаться от сладкого, соленого и острого хотя бы во второй половине дня. Контролировать качество и количество выпиваемой жидкости. Врачи считают, что 1,5 л обычной питьевой воды в день вполне достаточно человеку, не занятому физическим трудом. А вот «энергетики», кофе и сладкая газировка жажду не утоляют, после них хочется пить еще больше.

Причина 2. Нарушение венозного оттока

«Тяжелые» и отечные ноги по вечерам – один из основных признаков нарушения кровообращения в конечностях. Если кровь застаивается в венах, излишки жидкости из нее выжимаются через сосудистую стенку и попадают в ткани. В основном отекают ступни и вообще ноги ниже колена, ведь крови особенно тяжело подниматься вверх, преодолевая земное притяжение. Чаще всего ноги отекают у тех, кто вынужден целый день стоять, особенно в неудобной обуви. Проводить весь день сидя тоже вредно. Дополнительные факторы риска –слишком высокий и неудобный стул или привычка постоянно класть ногу на ногу.

Что делать?

Если у вас сидячая работа, то стоит вспомнить инструктаж по безопасности труда, которым вам так досаждали кадровики. Там была полезная рекомендация: делать перерывы. Отходите от компьютера и прогуливайтесь по коридору хотя бы пять минут каждый час. Регулярное движение стимулирует кровообращение в тканях. А чтобы помочь венам оставаться в тонусе, попробуйте подружиться со спортом – даже полчаса легкого фитнеса в день существенно улучшат состояние сосудов. Но если ноги отекают очень сильно и постоянно, вам надо срочно посетить флеболога, чтобы проверить состояние сосудов. Возможно, что это один из симптомов варикозной болезни вен.

Причина 3. Воздействие вредных веществ

Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы. Отекшие пальцы и мешки под глазами с утра – типичные последствия вчерашних сигарет или лишнего коктейля. Кроме того, тот же алкоголь провоцирует обезвоживание организма, который, в свою очередь, начинает накапливать всю свободную жидкость про запас.

Что делать?

Вести здоровый образ жизни, как бы банально это ни звучало. Это единственный способ минимизировать попадание ядов в организм.

Причина 4. Аллергия

При аллергической реакции выделяется гистамин, который повышает проницаемость стенок капилляров и приводит к выделению жидкости в окружающие ткани. Как правило, отек – это местная реакция. Он развивается там, куда попало вещество, вызывающее аллергию. Например, при аллергической реакции на комаров отекает небольшой участок кожи вокруг места укуса. Наиболее опасны ситуации отека слизистых оболочек дыхательных путей, так как это может привести к удушью. Такое возможно, если аллерген попал непосредственно в дыхательные пути или же в случае отека Квинке – острой аллергической реакции, обычно затрагивающей ткани лица и шеи.

Что делать?

Местные аллергические отеки можно облегчить при помощи антигистаминных мазей или препаратов, продающихся без рецепта. При серьезном отеке слизистой дыхательных путей нужно немедленно звонить в скорую – без помощи человек может погибнуть.

Причина 5. Беременность

В «интересном положении» отеки бывают у большинства женщин. Это следствие самых разных процессов, протекающих во время беременности. Повышается нагрузка на почки, а под действием гормональных изменений нарушается водно-солевой баланс в организме. Это приводит к застою жидкости в самых разных тканях. Сильные отеки ног, которые встречаются у беременных наиболее часто, – следствие общего ухудшения кровообращения. К этому приводит рост матки, которая просто сдавливает вены и лимфатические сосуды брюшной полости.

Что делать?

Регулярно консультироваться с врачом, который ведет беременность. Он поможет скорректировать диету и образ жизни таким образом, чтобы отеки возникали как можно реже. Еще одно хорошее средство профилактики отеков при беременности – регулярное движение и полноценный отдых.

Причина 6. Травма или воспаление

При сильном ушибе или растяжении пораженный участок опухает. Это тоже отек, но он вызван повреждением тканей или лимфатических сосудов. В результате этого может скапливаться жидкость. Подобная картина наблюдается и при воспалении, в результате которого выделяются вещества, провоцирующие накопление тканей в жидкости. Например, выраженные отеки случаются при ревматизме или артрите.

Что делать?

Травматический или воспалительный отек – это достаточно серьезный симптом, требующий обращения к травматологу или хирургу. Однако в ожидании помощи можно приложить к месту ушиба или растяжения холод и поднять поврежденный участок тела повыше, чтобы улучшить отток жидкости.

Причина 7. Заболевание почек

Бледное и одутловатое лицо каждое утро – это возможный симптом нарушения работы почек. Особенно важно насторожиться в случае сильных отеков, когда след от нажатия пальцем на кожу не исчезает сразу, а может сохраняться минуту или дольше. Когда почки работают неправильно, в организме может нарушаться водно-солевой баланс, что приводит к застою жидкости в тканях. «Почечные» отеки держатся очень долго и могут спадать только к вечеру.

Что делать?

Немедленно проконсультироваться с нефрологом. Болезни почек крайне опасны, и без своевременного лечения могут быть смертельными.

Причина 8. Заболевания сердца

Если под вечер отекают не только стопы, но и голени, бедра и даже область живота, то это может быть признаком проблем с сердцем. Недостаточность кровообращения во всем организме может приводит к проникновению жидкости через сосудистую стенку в ткани – примерно так же, как и при затрудненном венозном оттоке (причина 2), только в большем масштабе. Дополнительные признаки того, что подобный тип отеков «сердечный», – одышка, посинение губ и пальцев, набухшие вены на шее.

Что делать?

Срочно к кардиологу. Сердечно-сосудистые заболевания в наше время могут развиваться и у совсем молодых людей. Кстати, вовремя начатое лечение позволит избавиться не только от отеков, но и существенно продлить жизнь.

Опубликовано: 12 мая 2019 г.