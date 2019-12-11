ПОМОЖЕТ ЛИ ДИЕТА СНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН

Результат анализа на холестерин оказался повышенным? Привести его в норму можно в том числе с помощью правильно подобранного питания

По результатам крупнейшего в истории Фрамингемского исследования выяснилось, что люди с повышенным уровнем холестерина в крови в несколько раз чаще страдают ишемической болезнью сердца, включая инфаркт, инсульт и другие опасные заболевания, связанные с атеросклерозом.

В дальнейшем стало ясно, что общий холестерин далеко не всегда отражает истинную картину жирового обмена. Так как цифра складывается из составляющих: «хорошего» холестерина, который и сам не откладывается в сосудах, и другим жирам не даёт, и «плохого» холестерина, который при малейшей возможности спешит внедриться в стенку артерии, начав формирование атеросклеротической бляшки. И если уровень холестерина повышен за счёт хорошей фракции, это даже хорошо, а если за счёт плохой – пора принимать меры.

В повышении уровня «плохого» холестерина вновь обвинили жирную пищу, а кардиологи всех стран стали в унисон призывать нас переходить на низкожировую диету. И всё было бы хорошо, если бы вскоре не выяснилось, что из пищи мы получаем не более 20% от всего холестерина, остальной же образуется в печени в ходе обмена веществ. К тому же важнейший вклад в развитие гиперхолестеринемии (хронически повышенного уровня холестерина) вносит избыток продуктов, богатых быстроусвояемыми углеводами, то есть сладкого. Значит, жирные продукты реабилитированы? И как правильно питаться, чтобы держат липидный обмен под контролем?

Жирное всё равно вредно

Даже несмотря на то, что почти 80% холестерина образуется в нашем организме, за оставшиеся 20% стоит побороться. По наблюдениям кардиологов, исключение из ежедневного рациона богатых животными жирами продуктов нередко может снизить холестерин до нормальных цифр. Прежде всего, это относится к жирным сортам мяса, (которым следует предпочесть куриное, индюшачье или перейти на рыбу), молочных продуктов повышенной жирности, богатых жиром десертов. К тому же в развитии атеросклероза важную роль играет не только холестерин, но и другие составляющие жирового обмена - триглицериды.

В большинстве случаев повышенный уровень триглицеридов (так называемый хилёз крови) является следствием неправильного питания с избытком жирной пищи и углеводов, а коррекция рациона позволяет быстро и значимо снизить этот показатель.

Первый этап - снижения уровня животных жиров и сладкого

Согласно международным кардиологическим рекомендациям, коррекция рациона питания относится к первичным мерам по снижению уровня холестерина и профилактике атеросклероза. Почти у трети пациентов с помощью перехода на здоровую пищу удаётся снизить и даже нормализовать его уровень. Напомним, что самой полезной для сердца и сосудов считается так называемая средиземноморская диета, в состав которой входят большое количество овощей, рыба и морепродукты, цельнозерновой хлеб и макароны из муки грубого помола, оливковое масло, оливки, маслины, бобовые, сухое красное и белое вино.

В растительных продуктах тоже может содержаться холестерин

Последние исследования учёных показали, что говорить о полном отсутствии холестерина в растениях некорректно. Конечно, доля холестерина в растениях намного меньше, например его содержание в продуктах животного происхождения составляет в среднем 5 грамм на килограмм продукта, а в растительных – 50 мкг/кг. Это на несколько порядков меньше. Кажется, формально всё верно, ведь если руководствоваться нормативами североамериканского Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарствам (FDA), продукты с содержанием холестерина менее 2 мг/кг могут иметь маркировку «не содержит холестерола». Традиционно, такую маркировку имеют все растительные продукты. Но по последним данным, содержание холестерина в лилейных и паслёновых может оказаться выше. Например, в пальмовом масле – 20 мг/кг, в ореховой пасте – 24 мг/кг, в оливковом масле - пограничное 2 мг/кг. А в кукурузном масле – все 54 мг/кг. Но даже литровые емкости этих масел по-прежнему гордо несут 0 в графе содержание холестерина на этикетке. Эти небольшие значения могут оказаться весомыми для пациентов, страдающих атеросклерозом сосудов и всеми силами снижающих уровень холестерина в крови.

Если снизить диетой не получается

В случае, когда уровень холестерина повышен, а компенсировать его диетой не получается, нужно рассмотреть вариант постоянного приёма гиполипидемических препаратов. Это группа лекарств, помогающих быстро и значимо уменьшить концентрацию холестерина в крови. В последние годы кардиологи не рекомендуют начинать терапию лишь ориентируясь на уровень общего холестерина. Нужно либо значимое повышение фракции «плохого» холестерина, либо объективные данные за начавшийся процесс атеросклероза (стенокардия, наличие перенесённого инфаркта или инсульта, ишемические изменения на ЭКГ или холтеровском мониторировании ЭКГ, нагрузочных тестах).

Сегодня мы имеем достаточно информативную методику ранней диагностики атеросклероза. Речь идёт об ультразвуковом исследовании сонных артерий, несущих кровь к головному мозгу. По наблюдению учёных, именно там появляются первые отложения холестерина, даже разработан скрининговый показатель – толщина комплекса интима-медиа. По данным AHA (American Heart Association) проведение ультразвукового исследования сонных артерий и оценка суммарной толщины внутренней (интима) и средней (медиа) стенок этого сосуда служит одним из методов оценки риска развития осложнений у пациентов, не имеющих клинических симптомов, но входящих в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Согласно национальным рекомендациям, которые разработаны экспертной комиссией Всероссийского научного общества кардиологов (2011) за повышение толщины комплекса интима-медиа принимают значения более 0,8 и менее 1,3 мм. Локальные утолщения комплекса более 1,3 считаются свидетельством присутствия атеросклеротической бляшки.

Генетически обусловленное нарушение обмена холестерина. Считается, что на долю наследственных форм заболевания приходится до 10% от всех случаев атеросклероза. Если нарушен один из этапов метаболизма холестерина и его отложение в сосудах происходит быстрее, заболевание дебютирует в молодом возрасте, а прогноз его зависит от своевременной диагностики и начатого лечения. Ну и снизить уровень холестерина с помощью питания в этом случае точно не получится.

Лишь 20% холестерина поступает к нам с пищей, остальные 80% синтезируются в печени.