Полезный рацион для вашего сердца

Ученые говорят о том, что сами по себе полезные продукты отдельно не работают, надо составлять из них здоровые блюда на каждый день.

Путь гедониста

Согласно различным исследованиям, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень поздно узнают о своем диагнозе и не всегда осознают связанные с ним риски. Все недомогания мы традиционно списываем на погоду или стресс, алечение начинаем только после критической ситуации: аритмии, гипертонического криза, госпитализации.Особенно несерьезно к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся молодые люди.Однако никогда не поздно обзавестись правильными привычками, скорректировать образ жизни.

Что важно для сердца?

В большей степени на здоровье сердца и сосудов влияют три момента.

Калий и магний – эти два элемента очень нужны нашему мотору, а также омега-3 жирные кислоты, цинк, селен и клетчатка. Их достаточное количество позволит замедлить развитие атеросклероза, нормализовать артериальное давление, снизить содержание холестерина, уменьшить отеки. При дефиците калия возможны нарушения сердечного ритма, утомляемость. Калием и магнием богаты сухофрукты, цитрусовые, бобовые, бананы, брокколи, рыба и морепродукты, орехи, семена.

Жиры нужны, но правильные – это своего рода «строительный материал» для клеток и тканей. Рафинированные трансжиры не имеют питательную ценность и повышает уровень «плохого» холестерина в крови. Нам нужны ненасыщенные жиры – они улучшают состояние сосудов и нормализуют артериальное давление. По рекомендациям ВОЗ, примерно 30% рациона должно приходиться на жиры: жирная рыба, авокадо, орехи, семена и оливковое масло.

Еда без соли - избыток соли приводит к отёкам и может вызвать атеросклероз, поэтому ее количество в рационе необходимо свести к минимуму. ВОЗ рекомендует употреблять 5 гр соли в день, что поможет нормализовать артериальное давление.

Рецепты для сердца

Врач-кардиолог Василий Кашталап утверждает, что изменив свой рацион питания, можно избежать сердечно-сосудистых проблем. Он предлагает взять за основу средиземноморский принцип питания или DASH-диету. Снизить до минимума употребление соли, сахара, алкоголя, кондитерских изделий, фастфуда, колбаси газировки. А увеличить в рационе порции рыбы, птицы, молочных продуктов, овощей, фруктов, цельные зерна, орехи и бобовые.

Помочь с рецептами блюд может онлайн-платформа«Если у вас есть сердце».В специальном разделе «Рецепты» можно найти простые сезонные блюда на каждый деньна основе DASH-диеты, поддерживающей в норме артериальное давление.Все блюда сопровождает информационная справка. Плюс калькулятор натрия, с помощью которого можно контролировать количество соли в блюдах, калькулятор ИМТ (индекса массы тела). А также обучающие видеоролики о здоровье, дающие полное представление о заболеваниях и их профилактике

Опубликовано: 13 мая 2021 г.