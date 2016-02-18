Полезные продукты для красоты и здоровья

Эти продукты в рационе изменят состояние вашей кожи и волос к лучшему.

Зеленый кофе

Вкус напитка из необжаренных зерен своеобразный – чуть сладковатый и травяной, но приятный. Его можно заварить во френч-прессе, сварить в турке или обычной капельной кофеварке. Не возбраняется добавить в кофе молоко, сливки или ложечку коричневого сахара. Сочетание хлорогеновой кислоты (при обжарке она разрушается), обладающей антиоксидантной активностью, и кофеина препятствует отложению жиров и уменьшают подкожно-жировую клетчатку, снижает уровень сахара в крови. А витамин PP, содержащийся в зернах, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, стимулирует работу печени и поджелудочной железы. К тому же зерна – дополнительный источник железа, кальция, селена, витаминов Е и С, необходимых для хорошего роста ногтей.

Совет. При язвенной болезни, повышенном давлении и заболеваниях щитовидной железы напитки на основе зеленого кофе необходимо употреблять с осторожностью.

А также: средства (в том числе косметические масла) с экстрактом зеленого кофе помогают справиться с отеками, целлюлитом, оказывают лимфодренажный эффект, улучшают рост волос, они рекомендуются для ухода за сухой и чувствительной кожей лица.

Киноа

Родственник шпината, крупа киноа чем-то схожа с пшеном и рисом. Содержит микро- и макроэлементы, необходимые аминокислоты. К тому же в этой крупе нет глютена, а значит, она разрешена даже тем, у кого повышенная чувствительность и неблагоприятная реакция на клейковину. Киноа обладает низким гликемическим индексом и вполне может заменить рис или пшеницу тем, кто следит за весом.

Совет. С помощью киноа можно разнообразить свои завтраки. У нее приятный ореховый привкус. Ешьте ее вместо овсяной каши, добавив по вкусу мед, сухофрукты или ягоды.

А также: лизин – аминокислота, которой богата киноа, стимулирует выработку коллагена и делает кожу безупречно гладкой.

Киви

Похожий на гигантский крыжовник, этот ярко-изумрудный фрукт – настоящая витаминно-минеральная бомба. Киви почти на 80% состоит из воды и содержит всего 10% сахаров. Он богат витамином Е. Плюс полезная клетчатка, которая связывает и выводит токсины, и фолиевая кислота, необходимая для синтеза гемоглобина и лейкоцитов.

Совет. 150 мл сока киви поможет избавиться от неприятного ощущения тяжести после плотной еды.

А также: в составе пилингов экстракт киви отлично тонизирует и обновляет кожу, придавая ей свежий и сияющий вид. Энзимы, содержащиеся в масках и средствах для тела, стимулируют выработку коллагена, а шампуни с вытяжкой из фрукта помогают справиться с выпадением волос.

Куркума

Эта изысканная восточная приправа еще и отличное лекарство, и афродизиак. Куркума помогает регулировать обмен веществ, способствует усвоению белков и снижает уровень холестерина в крови. Куркумин – один из активных ингредиентов этой пряности, предупреждает воспалительные процессы в коже и помогает избежать неэстетичных покраснений и раздражения.

Совет. Используйте приправу как дополнительный источник витаминов. В ½ ч. л. содержится достаточное количество витаминов А, С, К и группы B, а также железо и кальций.

А также: экстракт куркумы часто входит в состав зубных паст (укрепляет десны) и шампуней, тонизирующих кожу голову.

Мандарины

Любимый всеми цитрус создает самое правильное новогоднее настроение. Мандариновый сок улучшает пищеварение и активизирует обменные процессы. Витамин К и гликозиды, а их особенно много в белой оболочке корки, отлично укрепляют кровеносные сосуды. Кстати, разновидность мандарина минеола (ее также можно найти на полках магазинов зимой) содержит рекордное количество фолиевой кислоты, улучшающей белковый обмен и качество крови.

Совет. Японские ученые установили: съедая в день 5–6 плодов ежедневно, можно существенно снизить риск возникновения атеросклероза.

А также: флавоноиды в эфирном масле оранжевого фрукта заметно ускоряют липидный обмен. Добавьте 10–15 капель в свой привычный крем для тела – и уже через некоторое время вы заметите первые результаты.

Сок алоэ

Сок свежих листьев алоэ – классическое противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Однако применять его можно не только наружно, но и внутрь. Приобрести 100%-ный натуральный сок суккулента можно в магазинах здорового питания или супермаркетах органических продуктов. Рекомендуется употреблять 50 мл в день в качестве иммуностимулирующего, улучшающего пищеварение и нормализующего сон средства. Алоэ богато витаминами А, С, Е, а это главные бьюти-помощники, если разговор заходит о красоте кожи, волос и ногтей.

Совет. Если вкус кажется излишне горьким, разведите сок водой и добавьте немного меда.

А также: полисахариды алоэ в составе косметики образуют на коже тончайшую защитную вуаль, заметно смягчают, увлажняют и предотвращают ее обезвоживание.

Грецкий орех

Четверть стакана грецких орехов в день компенсирует суточную потребность организма в жирных кислотах омега-3, необходимых для поддержания красоты и здоровья кожи. Особенно полезны орехи тем, кто страдает от акне: участвуя в гормональной регуляции, омега-3 жирные кислоты предотвращают воспаление кожи.

Совет. Для зимней подзарядки кожи приготовьте смесь из грецких орехов, чернослива, кураги и лимона. Ингредиенты брать в равных пропорциях. Съедать по 1 ст. л. утром натощак.

А также: пилинги на основе измельченной скорлупы очищают и тонизируют кожу. А экстракт ореха в составе тоников и эмульсий оказывает легкое вяжущее действие.

Устрицы

Еще один мощный афродизиак, который должен появиться на вашем новогоднем столе. В мясе этого моллюска содержатся жир, гликоген, белки, а также цинк (необходим для крепких ногтей и хорошего роста волос), кальций, йод, фосфор и витамин PP. Плюс к этому дневная норма железа и меди и омега-3, омега-6 жирные кислоты, улучшающие эластичность кожи. Есть этих «гадов» лучше живыми, слегка сбрызнув лимонным соком.

Совет. Перед употребление внимательно осмотрите моллюска на предмет небольших осколков от створок, чтобы не проглотить их и не повредить пищевод.

А также: как правило, протеины устриц используют в антиэйдж-сериях для ухода за зрелой кожей. Такие средства оказывают быстрый лифтинг-эффект и препятствуют трансдермальной потере влаги.

Свекла

Один из главных элементов любимой всеми селедки под шубой – свекла. Она хороша и сама по себе, без калорийный дополнений вроде майонеза, картошечки и моркови. Микс из витаминов А, С и группы B, альфа-аминокислот, флавоноидов, минеральных веществ, фосфора и меди поможет вывести токсины, нейтрализует негативные последствия оксидативного стресса, защищает ядро клетки от повреждений. Каротиноиды (лютеин и зеаксантин) в составе укрепят зрение, а бетаины нормализуют работу печени.

Совет. В качестве профилактики атеросклероза достаточно выпивать стакан свекольного и морковного сока ежедневно.

А также: средства с экстрактом свеклы матируют кожу, убирают жирный блеск и нормализуют выделение себума.

Какао-бобы

Ученые утверждают, что употребляя в день продукты с индексом свыше 30 000 единиц по шкале ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity, по ней определяют способность продукта нейтрализовать свободные радикалы), возможно приостановить процесс старения, снизить риск сердечно-сосудистых и онкозаболеваний почти на 80%.

В этом смысле какао-бобы – рекордсмены, в них содержится 320 антиоксидантов и более 60 000 ORAC-единиц на 100 г продукта. По вкусу эти зерна напоминают горький шоколад.

Совет. Лучше употреблять сырые какао-бобы, их легко найти в магазинах органических продуктов питания. Их также можно использовать в качестве полезного украшения на праздничный торт или печенье, натерев на терке. В день достаточно 50 г.

А также: в чистом виде какао-масло используют в уходе за сухой и обветренной кожей, добавляют в бальзамы и кремы для тела.

Козий сыр

Вместо высококалорийных чеддера или эдама приготовьте легкую закуску с козьим сыром. Сыр из козьего молока – настоящий диетический продукт. Как правило, его жирность не превышает 20–24%. В составе тиамин, ниацин (препятствует выпадению волос), рибофлавин, витамины D, K (необходимы для укрепления ногтей) и кобальт, который помогает нормализовать обмен веществ. Также в нем содержатся пробиотические культуры, улучшающие работу кишечника и помогающие выводить токсины.

Совет. Покупая сыр, обратите внимание на «окраску»: желтый оттенок говорит о том, что производители добавили в продукт коровье молоко. Помните: козье не содержит бета-каротин, который и придает продукту нетипичный для него цвет.

А также: косметические средства с козьим молоком омолаживают кожу, нормализуют баланс микрофлоры на ее поверхности, тем самым предотвращая появление раздражений и воспаления.

Перепелиные яйца

На заметку (калорийность на 100 г продукта) Зеленый кофе – не установлена Киноа – 172 Устрицы – 72 Киви – 48 Куркума – 325 Мандарины – 52 Сок алоэ – 44 Свекла – 40 Какао-бобы –565 Козий сыр – 290 Перепелиные

яйца – 168 Грецкие орехи – 656 Йогурт – 51 Тыквенное масло – 898 Эдамаме – 120

Их можно есть даже сырыми. По сравнению с куриными, в них в 2 раз больше калия, железа, и витаминов B1 и B2 (рибовлафин). Последний, к слову, улучшает распад жиров и углеводов, а значит, помогает нам не толстеть. Недостаток рибофлавина может вызывать трещины в уголках губ, ее раздражение на крыльях носа.

Совет. Перепелиные яйца повышают потенцию у мужчин и нормализуют либидо у женщин. Заметили, что чувства к партнеру поутихли, выпивайте натощак по одному яйцу каждый день в течение месяца.

А также: зимой актуальна восстанавливающая питательная маска для лица. Смешать 3 перепелиных желтка, добавить 10 мл персикового масла и 2–3 капли масла нероли. Нанести, смыть через 10–15 минут.

Йогурт

Натуральный молочный продукт без добавок, красителей и сахарозаменителей – кладезь ценных протеинов и кальция. Им можно заправить салат или приготовить легкий десерт на основе замороженного продукта. 250 мл в день восполнят дефицит цинка. Этот элемент снижает воспалительные процессы, а также регулирует выделение себума в коже головы, предотвращая появление перхоти.

Совет. Выбирайте йогурты, на этикетке которых стоит отметка «термостатный». Приготовленный таким способом продукт считается более полезным: закваску, содержащую полезные бактерии, добавляют в индивидуальный стакан, где при щадящих температурах и происходит сквашивание (а не разливают из большой общей емкости). В таких йогуртах практически нет сахара и вредных химически синтезированных улучшителей вкуса.

А также: косметика с пробиотиками нормализует естественную микрофлору кожи, улучшает ее текстуру, делает оттенок более однородным.

Тыквенное масло

Темно-изумрудное или даже чуть коричневатое масло из семечек тыквы используют исключительно для заправки салатов, но не для приготовления горячих блюд. При термической обработке, увы, все его полезные свойства теряются. Состав продукта сбалансирован по витаминам и минералам, перечислять которые можно до бесконечности. Среди значимых для кожи – витамины А, Е и F. А комплекс полиненасыщенных жирных кислот улучшает липидный обмен.

Совет. 1 ч. л. масла в день ускоряет рост волос и препятствует их выпадению за счет содержания мощных антиоксидантов селена, железа и цинка.

А также: лосьоны с фитостеролами и флавоноидами из семечек тыквы восстанавливают гидробаланс кожи, предотвращают появление сосудистых звездочек.

Эдамаме

Зеленые соевые бобы – излюбленная некалорийная закуска японских долгожителей с острова Окинава. Даже небольшая порция отварных бобов обеспечит необходимыми белками и клетчаткой. Только представьте: в 100 г продукта 35 г белка – добрая половина от рекомендуемой дневной нормы! Соевый белок помогает уменьшить количество «плохого» холестерина в крови, природные изофлавоны (аналоги женского полового гормона эстрогена) уменьшают негативные проявления во время климакса и укрепляют коллагеновый каркас кожи.

Совет. Употреблять можно в сыром виде или слегка бланшировать блюдо перед подачей на стол. Также можно найти уже готовые консервированные бобы эдамаме. Их калорийность уже значительно выше.

А также: кремы, в которых содержится экстракт сои, богаты фитоэстрогенами – особенно рекомендуются для увядающей и склонной к снижению эластичности кожи.

Опубликовано: 9 апреля 2020 г.