Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми.

Альбина Джанабаева -одна из самых ярких звезд поп-группы «ВИА Гра», актриса и телеведущая. О радостях и переживаниях уходящего года она рассказала «Здоровью»

«Наслаждаюсь временем, когда мы с дочкой вместе «глаза в глаза»

Конец года – это всегда подведение итогов. Коронавирус и самоизоляция как-то повлияли на вашу семью?

Повлияли, но только положительно. Эта ситуация сплотила нас и заставила о многом задуматься. Каждый из нас за это время стал совершеннее и лучше. Мы стали ценить время и условия, когда мы свободны во всем, когда можно всё планировать, жить так, как хочется. Уверена, все люди, не только наша семья, стали ценить какие-то простые вещи.



Главным событием 2021 года в вашей жизни, стало рождение дочки. Что нового привнесла она в вашу жизнь?

С рождением Агаты наша жизнь очень изменилась. Она стала центром притяжения. Все же с возрастом осознаешь и принимаешь материнство намного острее. С ее появлением изменились мы сами. Стали мудрее, глубже.

Как отреагировали на появление сестры старшие братья?

Прекрасно отреагировали, но каждый в силу своего возраста. Старший, Костя осознанно, серьезно, трепетно, с большой нежностью. А Лука только осознает, что теперь и он - старший брат. Они тоже изменились в лучшую сторону. Эти изменения мы, родители, видим каждый день. Мне кажется, все наши дети очень здорово ладят. Несмотря на то, что малышке всего 7 месяцев, она обожает Луку, и это видно по ее глазам. Между всеми детьми какой-то очень теплый контакт.

«Главное – уметь распределять время»

Как успеваете быть и мамой, и женой, и хозяйкой, и певицей, и актрисой?

Первые полгода после рождения дочки мои выезды на спектакли, концерты, съемки были очень эпизодическими. Ведь творческой профессиональной деятельностью я и в дальнейшем смогу заниматься, а быть мамой нужно всегда, всю жизнь. Главное – уметь распределять свое время. Мне кажется, в жизни все выстраивается по приоритетам само собой. И в какой-то момент понимаешь, что не можешь куда-то поехать, потому что нужна дома, без тебя здесь не справятся. И ты уже никуда даже не хочешь.

Что для вас работа?

Прежде всего, реализация. Своего потенциала, себя. Это то, что дает мне вдохновение, наполняет меня. Если хотите – это призвание. Я считаю, что родители должны помочь детям найти свое призвание, свое любимое дело. Этим мы им очень поможем в жизни.

Зрители привыкли видеть вас на сцене всегда элегантной, а какая вы дома?

Дома я могу себе позволить все! Самое главное, чтобы было удобно. С маленьким ребенком одежду приходится часто менять, потому что обязательно что-нибудь пачкается. Предпочитаю простые, удобные и спортивные вещи - футболку, шорты, хвостик на голове.

У вас есть помощники?

Да, конечно, у меня есть помощница. С появлением малышки появились новые обязанности, которые отнимают много время. С ребенком в основном мы сами справляемся. А вот на то, чтобы побаловать домашних чем-то вкусненьким, особенным времени почти не остается. Все блюда теперь гораздо проще и быстрее, чем раньше. Но дети всё равно очень любят, когда я готовлю. Мне кажется, все дети как-то особенно любят мамину еду!

«Сейчас тренировки мне заменяют прогулки с коляской»

После рождения детей вы всегда быстро возвращаетесь в прежнюю форму?

Я бы не сказала, что это происходит по мановению волшебной палочки. Очень важно, в каком физическом состоянии ты приходишь к рождению ребенка, к беременности. Я всегда много занималась спортом, старалась быть активной и подтянутой. После родов это очень здорово облегчает «вхождение в форму», в свой привычный вес. Естественно, пока ребенок на грудном вскармливании, это происходит не так быстро. Всему свое время. Как только решу сбросить вес, то опять вернусь к тренировкам, плюс мне достаточно будет ограничить себя в питании. При активном спортивном режиме я начинаю быстро терять килограммы. Это моя особенность. Сейчас сознательно оттягиваю этот момент и наслаждаюсь временем, когда мы с малышкой можем быть вместе «глаза в глаза», пока она настолько нуждается во мне. Это волшебные моменты в жизни женщины! Конечно, в обычной жизни я не позволяю себе лениться, потому что это затягивает. Поэтому сейчас тренировки мне заменяют прогулки с коляской в любую погоду, с прибавлением темпа, со снижением. Хорошая кардио- нагрузка!

Вам удается найти время на себя?

Пока с вирусом ситуация нестабильная, я перешла практически полностью на домашний уход за собой. Обязательно делаю всевозможные маски. Есть процедуры, без которых я не могу обойтись. Например, регулярный массаж тела. Когда маленький ребенок всегда на руках – это необходимость. Поэтому на него я обязательно нахожу время. Все остальное в данный момент не так важно. Возможно, еще баня. Хотя я много раз пыталась сделать баню обязательным еженедельным ритуалом, но каждую неделю не получается. Но при возможности обязательно планирую баню. Она лучше всего и расслабляет, и очищает. Опять же, если провести банное время с подругами, то это еще и некая терапия, и удовольствие. Баня заряжает по полной программе и укрепляет здоровье!

Зрители привыкли видеть вас всегда красивой и элегантной. Помогают ли вам стилисты, или это ваше видение себя?

Очень приятно, что вы отметили наличие у меня определенного стиля и образа. Не вижу ничего плохого в том, чтобы обратиться стилисту, когда видишь, что готов к переменам или находишься в тупике и нужен взгляд со стороны. В какие-то периоды своей жизни обращалась и обращаюсь к стилистам. И не только для выходов на мероприятия, но и для жизни. Но в целом я сама составляю свой гардероб. Отталкиваюсь от того, в чем мне комфортно, что нравится, поэтому всё получается естественно. Мой образ — это мое отношение к жизни, вещам, к себе. Иногда мне кажется, что я что-то кардинально меняю, но со временем понимаю, что отступаю от привычного только слегка.

Вы росли творческим ребенком, по окончании школы поступили в Гнесинку. А были ли другие варианты будущего, кроме музыки?

Были, несмотря на то, что я всегда занималась музыкой, посвящала ей все время и все мечты. План «Б» у меня был на случай, если не будет получаться или не поступлю. Я планировала заняться психологией. Тогда это направление было очень популярным. Получать психологическое образование я пошла уже будучи певицей, когда мне пришло время разобраться в некоторых житейских ситуациях. Да и в целом, захотелось чего-то нового - новых знаний, новых людей, нового опыта.

Только вы ответственны за то, что происходит с вами в этой жизни.

Вскоре после роспуска «ВИА Гры» вы вышли на театральные подмостки. До сих пор играете в антрепризе?

Действительно, именно в тот период мне поступило предложение от продюсеров спектакля «Вредные привычки». Конечно, я откликнулась на него. У меня потрясающие партнеры – и Сергей Каюмович Шакуров, и Игорь Угольников, и Даня Спиваковский, и Миша Полицеймако. Серьезная компания, великолепная пьеса! И до сих пор мы играем этот спектакль, он идет с большим успехом. Но это не первый мой выход на театральные подмостки. Когда мне поступило это предложение, я понимала, что справлюсь. Будучи студенткой, работала в кабаре «Летучая мышь», потом был музыкальный спектакль «Белоснежка» в Южной Корее. Получается, и в этот раз жизнь естественным образом меня подтолкнула в сторону театра.

Недавно вы стали ведущей программы «Простые секреты» на канале НТВ. Что за секреты раскрываете?

Мы счастливы, что этот проект вышел в эфир. В этом формате мы пытаемся затронуть разные темы, интересующие современных женщин - от красоты, ухода за собой, образа жизни до воспитания детей, всевозможных практик, в том числе и психологических. Эксперты отвечают на вопросы, которые возникают у женщин каждый день. Мы пытаемся подать актуальную и полезную информацию интересно и легко.

Помогает ли вам как ведущей психологическое образование?

Скажу так, если мне приходиться выступать в роли эксперта-психолога, безусловно, мне приходится отталкиваться от полученных знаний. Что касается опыта ведения программы, то это не первый мой опыт. Были и программы, и шоу, которые я вела. Здесь мне, конечно, помогает и мой сценический опыт, и опыт общения с людьми, и просто жизненный, если хотите.

Для большинства женщин лучший психолог чаще всего – подруга. А вы можете позвонить подруге и поделиться проблемой, попросить совета?

Иногда позвонить подруге и обсудить ситуацию, проговорить ее вслух - определенного рода психотерапия. Бытовая, самая простая, но, тем не менее, каждому периодически необходимая. Я достаточно эмоциональный человек и научилась себя не сдерживать. Если хочется поплакать или погрустить, нужно разрешать себе это. Кстати, мысль о том, что с появлением детей женщина становится более эмоциональной и ранимой – это не миф, ведь меняется гормональный фон. В первый год-два после рождения ребенка ей необходимо особое внимание, защита и поддержка. А что касается советов, то это дело абсолютно неблагодарное. Никто не знает, как будет лучше именно для вас. Только вы ответственны за то, что с вами происходит в этой жизни.



Вы можете расплакаться?

В современном мире роль женщин сильно изменилась, они стали более жесткими… Мы очень много на себя берем: и карьеру строим, и семью, и себя постоянно улучшаем, и детей воспитываем, создаем гармонию в доме. Это непосильная ноша – для одной женщины столько всего. Конечно, при такой нагрузке может произойти эмоциональный срыв. Очень важно беречь себя, давать возможность эмоционально разрядиться - разрешить себе позлиться, погрустить, поплакать. Это нормально! Многие женщины играют роль «суперженщины», и уже не могут повернуться ни вправо, ни влево, ни, тем более, показать свои слезы – это почти поражение. Но я к этому так не отношусь.

Устать, разнервничаться или отчаяться – это нормальные человеческие проявления. Мы же не роботы. Тем более люди творческих профессий, которые еще более импульсивны. Я достаточно эмоциональный человек, и любой сюжет, особенно сентиментальный, может расстроить меня. Могу даже поплакать. Так бывает, я не стесняюсь этого. Но в нужный момент могу также легко собраться – одно другому не мешает.



Совсем скоро Новый год. Как в вашей семье принято его встречать?

Обожаю Новый год! И праздник, и приготовления к нему, и атмосферу предвкушения волшебства, елочные игрушки - покупать новые, рассматривать старые, выбирать подарки. Конечно, заранее продумываю, кому и что подарить, и здорово, когда угадываю желание. С малых лет внушаю своим детям, что Дед Мороз есть. Мы тоже ему пишем письма! Старший сын, конечно, уже иронизирует: «Мама, только не говори, что Деда Мороза не существует, я не переживу этого!». Наряжать елку, украшать стол, дом - все это очень приятно и волнительно. Всегда есть ощущение, что на какое-то время ты становишься ребенком. В нашей семье новогодний стол довольно традиционный. Обязательно салат «Оливье», обязательно «шуба», запекаем гуся или утку, какая-то выпечка, шампанское. Конечно, теплые напитки: какао, глинтвейн, ароматный чай. Заранее пишем записки со своими ожиданиями, пожеланиями, зажигаем бенгальские огни, гирлянды. Чудесное время! Хочу всем пожелать встретить наступающий Новый год со своими близкими и любимыми. Загадать свои самые заветные желания, чтобы они обязательно сбылись! Желаю семейного тепла, уюта, благополучия, понимания и любви, всего самого доброго, теплого, красивого и сказочного!

5 фактов об Альбине Джанабаевой:

1. Родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде в казахско-русской семье.

2. В 2014 году вышла замуж за певца Валерия Меладзе. У пары трое детей – сыновья Константин (17 лет), Лука (7 лет), дочь Агата (8 месяцев на момент выхода интервью).

3. Более 8 лет была участницей популярной группы «ВИА Гра».

4. В 2009 году поступила в МГГПУ, а в мае 2014 года получила степень бакалавра психологии.

5. С 2013 года играет роль адвоката в антрепризном спектакле «Вредные привычки».

5 советов Альбины Джанабаевой:

1. Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми.

2. Начинайте каждый свой день с правильного настроя. С улыбки себе, с хорошей музыки, с вкусного завтрака, с общения с любимыми.

3. Я за то, чтобы женщина реализовывалась и в семье, и в профессии. Важно не забывать о своих мечтах и планах.

4. Очень полезно расслабиться или разрешить себе то, чего хочется в данный момент.

5. Женщину делает красивой любовь: любит ли она, любят ли её, в гармонии ли она с собой, любит ли она то, чем занимается, что ей интересно в этой жизни. Все эти факторы формируют женскую энергию и делают женщину прекрасной и интересной.

Опубликовано: 19 декабря 2021 г.