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Под давлением

Летняя жара - тяжелое испытание для людей с заболеваниями сердца и сосудов. В это время возрастает частота осложнений, отмечаются резкие и частые перепады артериального давления. Поэтому лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний имеет свои сезонные нюансы
Опубликовано: 4 августа 2021 г.
Тэги: сердце и сосуды

Опасный градус

Мы живем в резко континентальном климате, но почему-то минус 35 мы переносим легче, чем плюс 35. «Тепловой стресс» даёт нагрузку на сердце, жара - дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только в России ими страдают около 31 миллиона человек. Клинические исследования показали, что в жаркую погоду ухудшение самочувствия отмечают 46% пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, у 27% - увеличивается частота гипертонических кризов и нарушений ритма сердца, одышка усиливается у 20%.

Жаркая биохимия

У нашего организма есть адаптационные механизмы, благодаря которым мы можем существовать в изменчивых погодных условиях. В ответ на чрезмерно высокую температуру окружающей среды происходит выброс адреналина и централизация кровоснабжения (сужаются периферические сосуды). Таким образом, снижается теплопроводность кожи, и внутренние органы получают защиту от перегревания. На фоне теплового стресса организм активирует процессы теплоотдачи, включая потоотделение. При повышении температуры воздуха более 35 градусов потоотделение становится основным механизмом адаптационной терморегуляции. Однако с потом мы теряем не только жидкость, но и жизненно важные для сердца электролиты - это натрий, калий, магний и хлор.

Группа риска

Для гипертоников слабым местом является дисбаланс электролитов - калия, натрия, магния. Калий – основной участник биоэлектрических процессов клетки, способствует укреплению сердечной мышцы, нормализации сердечного ритма, а также стимулирует выработку инсулина. Магний поддерживает эластичность сосудистой стенки, уменьшает тонус артерий и артериол, тем самым участвуя в регуляции артериального давления. Магний помогает лучше усваиваться калию. При этом пациенты с заболеваниями сердца часто вынуждены принимать препараты с мочегонным эффектом, которые усиливают диурез, а это ведет к дополнительной потере калия и магния. Сочетание двух этих факторов - жары и приёма мочегонных препаратов - может привести к резкому падению уровня калия и магния в организме, а также появлению или усилению сердцебиений, перебоев в работе сердца, одышке, гипертонических кризов.

Меры осторожности

Как правило, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуют ограничивать прием жидкости. Учитывая повышенное потоотделение в жаркую погоду, стоит проконсультироваться с кардиологом, чтобы скорректировать рекомендации по питьевому режиму.

В жаркий сезон стоит внимательнее отнестись к ежедневному рациону, отдавая предпочтение частому дробному питанию, избегать перееданий. Овощи и фрукты также помогают восполнять потерю жидкости. Картофель, бобовые культуры, морская капуста, курага, изюм, бананы, шпинат – все эти продукты, богатые калием. Лечащий врач может назначить дополнительно препараты калия и магния для профилактики гипокалиемии и связанных с ней негативных последствий.

Людям, страдающим гипертонической болезнью, стоит носить с собой препараты «скорой помощи», которые помогают в короткие сроки снизить высокие цифры артериального давления. Выбрать подходящий препарат из этой группы может лечащий врач.

 Электролиты в организме:

- образуют биоэлектрический потенциал в клетке

- участвуют в процессах обмена веществ

- участвуют в процессах свертываемости крови

- обеспечивают прочность костной ткани

- определяют pH жидкостей тела (поддерживают кислотно-щелочной баланс)

- регулируют функции нервов и мышц

Опубликовано: 4 августа 2021 г.

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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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