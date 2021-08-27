Почему так важно тщательно пережевывать пищу?

Это помогает запустить процесс пищеварения и облегчить усваивание питательных веществ. Вместе с интенсивными движениями челюсти увеличивается выработка слюны, которая благодаря особым ферментам (амилазе, мальтазе и пр.) начинает расщеплять пищу уже во рту, уменьшая тем самым нагрузку на весь желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в слюне содержится муцин – гликопротеин, обеспечивающий вязкость и способствующий склеиванию частичек пищи в пищевой комок. Некоторые продукты без предварительного разжевывания могут вызвать излишнее газообразование и тяжесть, особенно у людей, страдающих гастритом. Не менее важный момент: проглатывая в спешке большие куски, мы рискуем недополучить витамины и другие содержащиеся в них полезные вещества. Наконец, тщательно пережевывание пищи приучает нас к осознанности и предотвращает переедание. Поэтому первый совет желающим похудеть – жевать (и не переживать)! Это и для зубов полезно.

Зачем страусы прячут голову в песок?

Страусы никогда не прячут голову в песок, особенно когда к ним приближается враг. Это хоть и пугливые, но довольно агрессивными птицы, и в случае прямой угрозы и отсутствия отходных путей нападают в ответ: известны случаи, когда страусы ударом ноги серьезно ранили львов. Но в основном спасаться от опасности они все-таки предпочитают бегством. Страусы могут развивать скорость до 30-50 миль в час, и поддерживать этот нешуточный темп в течение целых 30 минут! Выдохнувшись от погони, птицы склоняют шею на землю. Со стороны может показаться, что они прячут голову в песок, что, возможно, и послужило причиной создания этого мифа. А вообще эти «двуногие» значительную часть дня проводят с опущенной вниз головой, поглощая пищу или мелкие камешки, помогающие измельчать жесткую еду в желудке. Прячутся в песок от страха только самки, высиживающие яйца, да и то, они скорее распластываются по земле, стараясь укрыться от хищников.

Правда ли, что в наших глазах тоже живут бактерии?

Хорошо известно, что в кишечнике и на коже живут миллионы микроорганизмов, которые оказывают значительное влияние на здоровье человека. Удивительным открытием стало то, что в наших глазах тоже живут микробы! Микробиом глаза может варьировать в зависимости от возраста, региона проживания, этнической принадлежности и ношения контактных линз. Самое интересное, бактерии, живущие на поверхности глаза, участвуют в формировании защитного иммунитета от патогенов. Ученые из Национального института глаза США обнаружили, что одна из таких малышек - Corynebacterium mastitidis - стимулирует иммунные клетки производить и высвобождать антимикробные факторы против Candida albicans и Pseudomonas aeuruginosa, вызывающих слепоту. Микробиом глаза следует защищать от чрезмерного использования антибиотиков, которые часто назначают для лечения острого конъюнктивита. Это серьезная ошибка: в большинстве случаев воспаление слизистой оболочки глаза имеет вирусную природу. А сражаться с вирусами должны не антибиотики, а наш собственный иммунитет и в том числе «хорошие» бактерии.

Правда ли, что леность генетически обусловлена?

Не все так просто. С одной стороны, китайские ученые в 2014 году действительно обнаружили у некоторых мышей так называемый «ген лежебоки» (couch potato gene). У животных с мутацией в этом гене была нарушена продукция белка SLC35D3, участвующего в передаче сигналов дофамина, который напрямую связан с мотивацией и двигательной активностью животного. Исследование показало, что мыши-«лежебоки» двигались в три раза меньше, чем их сородичи, и были предрасположены к заболеваниям, сходным с гипертонией и ожирением у человека. Однако, когда эти же ученые обследовали более 300 пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом, то смогли выявить данную мутацию только у двоих из них. Выводы: генетические «ленивцы» встречаются среди нас не так уж часто. Причины гиподинамии, снижения мотивации и болезни сидячего образа жизни обычно кроются в чем-то другом.

Почему при потере обоняния страдают вкусовые ощущения?

Потому что мы чувствуем всю полноту вкуса исключительно благодаря запаху блюда. Вкусовые сосочки, разбросанные по языку, нёбу и задней части глотки, дают человеку информацию в основном о том, к какой категории относится пища: это сладкое, соленое, горькое, кислое или умами? С помощью обонятельных рецепторов в мозг поступает дополнительная информация, которая позволяет правильно интерпретировать вкус. Когда пропадает обоняние, мед, нутелла и варенье становятся практически неотличимы по вкусу.

Но зачем мозг так тесно связал между собой эти два чувства: вкус и обоняние? В этом есть определенный эволюционный смысл. Наши вкусовые рецепторы решают, что нам следует есть, а что является потенциально ядовитым. Однако иногда мозг работает на опережение, определяя пригодность того или иного продукта в пищу по запаху.

Опубликовано: 29 сентября 2021 г.