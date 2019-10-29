Здоровье

Почему после 20 минут дневного сна человек чувствует себя бодрым, а после 30 минут – варёным и подавленным?

Ответ на первый вопрос прост: это связано с аденозином, нейротрансмиттером, который играет важную роль в возникновении чувства усталости
Опубликовано: 1 ноября 2019 г.

С увеличением уровня аденозина сердце начинает работать слабее, сосуды расслабляются, нарастает общее утомление. Сон же обладает способностью естественным образом уменьшать количество этого вещества в нашем мозге. Достаточно подремать 15–20 минут, чтобы «очистить» аденозиновые рецепторы. Но если вы продолжите спать дальше, то войдёте в глубокую фазу медленного сна. Сработай в этот момент будильник, «подъём» точно будет не из лёгких. Есть даже понятие «сонное опьянение», которое характеризуется чувством выраженного дискомфорта при пробуждении. Поэтому если вы не хотите просыпаться раздражённым и взволнованным, ограничьте свой дневной сон получасовой дрёмой или доверьте эту важную миссию умному будильнику.
Опубликовано: 1 ноября 2019 г.

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