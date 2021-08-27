Почему подводит память?

ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЖАЛУЮТСЯ НА ЗАБЫВЧИВОСТЬ, РАССЕЯННОСТЬ И ПУТАНИЦУ В МЫСЛЯХ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мне 36. Я выхожу, оставив ключи в квартире. Периодически забываю, куда положила телефон, а потом нахожу его в холодильнике. Точно помню, что купила яйца в магазине, но прихожу домой, а их нет. Что это? Усталость многодетной мамы или тревожный звоночек? Где граница между нормой и началом заболевания?

Этот вопрос волнует многих, ведь так или иначе каждый из нас оказывался в подобной ситуации. А в последнее время из-за пандемии и локдаунов забывчивость приобрела едва ли не мировой масштаб. Давайте разберем наиболее распространенные программные ошибки нашей памяти и причины их появления.

Это было недавно, это было давно

Бывает, силишься вспомнить, поливала ли ты уже сегодня цветы, но уверенности в ответе как не бывало. Почему так происходит? Все, что связано с рутинными повседневными обязанностями, мы часто выполняем на автопилоте, при этом, как правило, утрачивается ощущение времени. Дни сливаются воедино, место действия постоянно, и, самое главное, нет новых ассоциаций и эмоций. Беда в том, что «рутинная память» (habit memory) может подводить, формируя у человека ложные воспоминания, например, вам кажется, что вы, как обычно, положили ключи в сумку или купили пресловутые яйца в магазине, а на деле - забыли. Обычно этот сбой провоцируют недосып и стресс – два самых главных «жучка», пожирающих нашу «оперативную» память. Но ладно забытые ключи, известны трагические случаи оставленных в машине детей, чьи родители пребывали в полной уверенности, что завезли их в садик по дороге на работу.

Дорога домой

Для того чтобы мозг не переходил в режим автопилота, его необходимо «бодрить» новыми стимулами. Возможно, вы слышали о «дорожном гипнозе»? Это трансоподобное состояние, в которое впадает водитель, если долгое время находится за рулем, а за окном мелькают однообразные пейзажи. Впоследствии бедняга с трудом может вспомнить, как провел время в пути, и неудивительно: для нормального формирования памяти необходимы «зацепки» - подсказки из внешней среды, такие как звуки, запахи и зрительные стимулы. Смена обстановки лучше всего обогащает мозг «памятными» раздражителями. Ключевую роль здесь играет одна из наиболее древних структур – гиппокамп. Этот «морской конек» (в переводе с древнегреческого) является банком памяти и системой GPS в одном лице. Вспомнить и найти дорогу домой всегда было важно для выживания.

«Зацепки» памяти

В гиппокампе имеются так называемые «клетки места» - нейроны, чувствительные к положению в пространстве. Было замечено, что, когда мы находимся вдали от привычного места обитания, активность гиппокампа значительно увеличивается. Это напрямую связано с улучшением способности к запоминанию. По словам нейробиолога Вероник Бохбот из университета Макгилла, люди, привыкшие много передвигаться в течение дня, меньше жалуются на забывчивость. И, наоборот, постоянное пребывание в одном и том же месте приводит к уменьшению активности «морского конька» и ухудшению когнитивных функций, в том числе памяти. В результате событий, связанных с пандемией (переход на домашний режим работы, ограничение передвижения), многие из нас испытали этот эффект на себе.

Я тут был!

На фоне будничной монотонности локдаунов и сенсорно-двигательного голода мы стали забывать о назначенных встречах и обязательствах. Раньше окружающая обстановка сама по себе навевала нужные воспоминания: например, стоило заскочить в кофейню по дороге на работу, как мозг услужливо напоминал о том, что в прошлую среду вы здесь столкнулись с коллегой и обещали ей прислать важные документы на электронную почту. А что сейчас? В отсутствии «зарубок» на дереве памяти (я тут был!) сохранение и извлечение из нее актуальной информации стало тяжелой работой. Вдобавок к забывчивости у многих людей в последнее время пострадала функция принятия решений, за которую также отвечает гиппокамп. Ведь именно воспоминания о похожих событиях помогают правильно оценить ситуацию, и, если их вовремя не отыскать, велика вероятность ошибиться.

«Развивашки» для крысы

Наглядной иллюстрацией того, как важно обогащать память новыми стимулами и событиями, служат эксперименты знаменитого нейробиолога Мэриэн Даймонд, той самой, которая изучала мозг Альберта Эйнштейна. Она отобрала 2 группы крысят, и одну из них содержала в «развивающей» клетке с интересными игрушками и, что немаловажно, неограниченной возможностью общаться друг с другом, а другую - в обычных условиях. В итоге, как и ожидалось, первые справлялись с поведенческими тестами в лабиринте быстрее и лучше, чем вторые. Рассказывая эту историю на современный лад, можно образно сравнить нас с крысами из первой группы, которых злополучная пандемия временно оставила без любимого бегового колеса и дружеских посиделок. И вот уже больше года мы бродим в лабиринтах памяти, пытаясь отыскать потерянные ключи от дома и ход мысли.

Ну это, как его?

Справедливости ради, надо отметить, что подобный «мозговой туман» может появиться и вследствие изменений гормонального фона во время беременности, грудного вскармливания (знаменитая мамнезия) или менопаузы, а также в результате побочного действия некоторых лекарственных препаратов. Однако наиболее распространенная причина этого явления заключается в простом снижении двигательной активности и социальных взаимодействий. Взять хотя бы популярную проблему забывания слов прямо посреди предложения. При поиске нужного слова, как и во время его запоминания, человек использует ассоциации, а они, в свою очередь, возникают в результате создания новых нейронных связей. Если не тренировать эту «паутинку», связи могут со временем ослабевать и даже исчезать. Общаясь с другими членами общества, мы получаем богатую пищу для ума и укрепляем мозговые сети. Исследования, проведенные в Гарвардском университете, показали, что у людей с насыщенной социальной жизнью память ухудшается гораздо медленнее, чем у одиночек.

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«Я стою посередине кухни и пытаюсь вспомнить, зачем пришла. Беседую с сестрой по телефону, но стоит мне на секунду отвлечься от разговора, тут же забываю, о чем говорила? Это уже все, Альцгеймер?», - с огорчением спрашивает у меня 32-летняя Ирина, мама двоих маленьких детей. Она жалуется на повышенную тревожность, усталость и плохой сон. Пандемия внесла свои коррективы: Ирине приходится совмещать удаленную работу с уходом за малышами и домашними делами. В этот момент мозг работает как браузер - открыты 10 вкладок, где-то на фоне играет музыка, слышатся детские голоса. И вот одна из страничек перестает реагировать – произошла информационная перегрузка. Вопреки распространённому мнению, режим многозадачности негативно влияет на внимательность и возможности памяти, тем более, когда психическое состояние человека оставляет желать лучшего.

Когда рассеется туман

В условиях эпидемии у многих людей вырос уровень стресса из-за страха за будущее, что незамедлительно сказалось на способности мозга обрабатывать и удерживать информацию. Продолжая логическую цепочку, стресс – это еще одна вкладка в браузере, которая, пожалуй, сильнее всего тормозит работу нашего «компьютера». В таком состоянии забудешь, как мать родную зовут, не то, что поздравить друга с днем рождения. Но вернемся к главному вопросу: как отличить пандемийный «мозговой туман» от ранних признаков деменции? «Туман» - временное явление, и рассеется, стоит человеку вернуться к нормальной жизни, работе и друзьям. Тогда же пройдет и тревога, а пока остается только ждать и укреплять память.

Как укрепить память

1. Будьте активны, не засиживайтесь дома. Показано, что у людей в возрасте от 40 до 75 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, наблюдается значительное истончение височной доли коры больших полушарий, где мозг формирует новые воспоминания. Поэтому не ленитесь гулять! В идеале еще подключить аэробные нагрузки – плавание, ролики, бег… Словом, все, что душа пожелает. Это способствует увеличению объема серого и белого вещества, улучшает кровоток и снижает уровень стресса.

2. Старайтесь как можно больше общаться, и желательно вживую. Ученые из университета Рокфеллера обнаружили, что, когда мы общаемся с другими людьми с глазу на глаз, у нас в большей степени активируется нейронная сеть в височной доле, связывающая восприятие лица с долговременной памятью.

3. Если «живое» общение невозможно, выручит виртуальное. Социальные сети, онлайн игры с друзьями, электронные «болталки». Да что там, по данным исследования Мичиганского университета, даже просто 10 минут разговора по телефону могут помочь улучшить память и когнитивные способности.

4. Правильно питайтесь. Сотрудники университетской клиники Бонна рекомендуют налегать на овощи, бобовые, фрукты, злаки, рыбу и мононенасыщенные жирные кислоты, такие как оливковое масло. Они показали, что у пациентов, которые честно соблюдают средиземноморскую диету, выгодно отличаются показатели памяти и объем гиппокампа от людей, не следящих за питанием

5. Наладьте сон. Во время сна происходит преобразования памяти из кратковременной в долговременную, а еще расщепляются бета-амилоидные отложения в мозге. Хроническое недосыпание и другие проблемы со сном приводят к дневной сонливости, утрате энергии, усталости, раздражительности, замедлению реакций, снижению концентрации внимания и склонности к ошибкам и эмоциональному напряжению ,справиться с подобными проблемами помогут препараты содержащие глицин.

6. Все время тренируйте мозг, приобретайте новые навыки. Доказано, что люди, занимающиеся умственной и/или творческой деятельностью, реже страдают забывчивостью. Проходите онлайн курсы, осваивайте танцы, учитесь рисовать. А в свободное время разгадывайте кроссворды. Не любите? Тогда раскладывайте пасьянс или, еще лучше, играйте в тетрис: падающие фигурки отлично улучшают пространственное мышление и память.

7. Заботьтесь о своем здоровье ! Полноценный сон, спорт, общение с друзьями и сбалансированное питание – это уже хороший фундамент для здоровой психики. А «крышу» помогут обеспечить специальные дыхательные техники и медитация. Кстати, помимо успокаивающего эффекта, медитация предоставляет возможность быстрой дневной «перезарядки мозга», улучшая память и способность к обработке больших объёмов информации.