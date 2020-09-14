«Часть населения планеты может иметь так называемый перекрёстный иммунитет. В крови этих людей не будет антител к новому вирусу, зато будут иммунные клетки, способные его разрушить.»

Почему один человек может заболеть Covid-19, а другой – нет, можно ли укрепить свой иммунитет и не бояться вируса, заболеет ли снова тот, кто уже переболел? Пандемия еще не завершилась и заставляет нас каждый день задаваться новыми вопросами. На некоторые из них отвечает французский вирусолог, доктор Анн-Женевьев Марселан.

Анн-Женевьев, огромную полемику вызвала новость о том, что у перенесших Covid-19 людей не всегда обнаруживаются антитела к коронавирусу…

Антитела обнаружеваются у 95% выздоровевших пациентов. Оставшиеся 5% - это те, у кого по разным причинам тест не смог выявить антитела, но с большой вероятностью можно сказать, что они имелись. Хорошая новость заключается в том, что появление антител не зависит от тяжести симптомов: иммунная система вырабатывает их и в самых тяжелых случаях протекания болезни, и в бессимптомных. Степень тяжести сказывается только на скорости выработки антител. Например, иммунный ответ появляется медленнее, если болезнь проходит в легкой форме – около месяца. У пациентов с тяжелыми формами коронавируса антитела появляются уже после первой недели. Когда человек переносит заболевание средней степени тяжести, то на выработку антител уходит около 15 дней.

Зависит ли проявление иммунного ответа от возраста и состояния здоровья?

На сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы подтверждало гипотезу о том, что у пожилых людей или людей, страдающих хроническими заболеваниями вырабатывается меньшее количество антител, чем у «более здоровых». Но после 65 лет иммунная система человека действительно становится менее эффективной. Лейкоциты убивают возбудителей вирусов медленнее, и количество иммунных клеток, способных производить антитела, уменьшается. Это касается, в том числе, людей с разной стадией иммунодефицита, например, носителей ВИЧ, гепатита, а также перенесших серьезные трансплантации.

А вот иммунитет детей очень активен против попадающих в организм недружественных возбудителей: лейкоциты производят антитела, способные узнать и устранить большое количество вирусов, к которым относится и SRAS-CoV-2. Анализируя работу последних месяцев, можно сказать, что у подростков, перенесших Covid-19, возникают антитела, нацеленные точно на новый коронавирус.

Если у человека найдены антитела к вирусу, значит ли это, что он защищён от повторного заражения?

Да, выздоровевшие люди защищены, потому что их организм смог избавиться от вируса благодаря иммунной защите. Мы получаем все больше и больше данных, что часть таких антител действительно способна нейтрализовать повторное заражение. Но пока неизвестно, на протяжении какого отрезка времени эта защита будет действовать. Пока проведено слишком мало авторитетных исследований, а имеющиеся данные сильно разнятся. Если сравнивать Covid-19 с другими известными коронавирусами типа SARS и MERS, защита будет сохраняться на протяжении 24-34 месяцев. Последние полученные мной данные говорят о том, что антитела против SRAS-CoV-2 находятся в рабочем состоянии как минимум в течение 7 недель.

Еще один важный нюанс: сколько антител и какого качества нужно, чтобы считать человека иммунизированным? Пока на этот вопрос никто не знает ответа. Кстати, присутствие антител у человека еще не означает, что он не заразен, даже если с виду он выздоровел. Нужно подождать 48 часов после прекращения всех симптомов, чтобы считать пациента полностью неконтагиозным.

А известны ли случаи рецидива болезнь – вроде бы человек поправился, но болезнь начинает прогрессировать снова?

Да, такое случается. Скорее всего, вирусная нагрузка сначала была слишком слабой, а поэтому не явной во время тестирования. А через пару дней или недель вирус полностью вступил в свои права и появилась очевидная симптоматика. Это отчасти может объяснить то, что выздоравливающий человек чувствует себя вполне хорошо, а через пару дней снова ощущает слабость, затруднённое дыхание, упадок настроения. Настоящие американские горки! И самое главное, сейчас мы не знаем, говорит ли это об усложнении течения болезни или речь идет об остаточных явлениях.

Есть ли люди, у которых изначально есть иммунитет к новому коронавирусу?

На этот вопрос пока нельзя ответить однозначно. Эта гипотеза, которая была высказана исследователями, которые столкнулись с тем, что человек может располагать защитой против SRAS-CoV-2, перенеся в прошлом другой вид коронавируса, который проявлялся симптомами банальной простуды. Если рассматривать всерьёз результаты исследования, то часть населения планеты могут иметь так называемый перекрёстный иммунитет. Речь идет о людях, в крови которых не будут обнаружены антитела к вирусу, зато окажутся в наличии иммунные клетки, способные его разрушить.

Почему у некоторых Covid-19 протекает легко, а у других очень тяжело – от чего это зависит?

Тяжёлое протекание болезни провоцирует резкий разгон иммунной системы. Лейкоциты начинают производить слишком много цитокинов, что провоцирует некроз стенок лёгких. Эта иммунная буря возникает не более, чем за неделю, причем в тот момент, когда вирусная нагрузка начинает уменьшаться. Получается, что в тяжелых стадиях протекания болезни повинен не только вирус, но и иммунный ответ организма.

Цитокиновый шторм или мощная воспалительная реакция, которая может привести к самым печальным исходам, чаще наблюдается у пожилых пациентов или у страдающих хроническими патологиями. Хроническая болезнь это по сути то же воспаление, только менее интенсивное и более постоянное. Именно поэтому эти люди в группе риска.

Во Франции очень распространено серологическое тестирование для обнаружения Covid-19. Что это такое и почему именно оно?

Такие тесты нацелены на выявление антител, чтобы понять, был ли человек инфицирован коронавирусом. Но такое тестирование не позволяет сделать полноценную диагностику, потому что необходимо от 7 до 14 дней после появления симптомов, чтобы выявить антитела. Если коронавирус протекает без симптомов, то этот срок может быть еще более длительным. К тому же многие серологические тесты имеют плохое качество и дают весьма неточные результаты. Поэтому сейчас Министерство здравоохранения Франции рекомендует делать ПЦР-тест. Такая же рекомендация идет и от Минздрава России. Пока это самый точный и надежный метод диагностики, который позволяет определить даже небольшое количество РНК SARS-CoV-2 в крови человека.

Ещё есть опасность, что люди, которым подтвердят наличие антител, перестанут соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски. А это будет весьма некстати, ведь мы не знаем, сколько действует и насколько эффективен приобретенный иммунитет. Поэтому правильное питание, адекватный режим работы, отдыха и физической нагрузки вместе с соблюдением гигиенических мер остается пока самой эффективной защитой от вируса и помогает легче переносить это заболевание.

Антитела вырабатываются и в самых тяжелых случаях болезни (уже после первой недели), и в бессимптомных (до одного месяца).

Часть антител способна нейтрализовать повторное заражение, но пока не известно, на протяжении какого времени эта защита будет действовать.

Опубликовано: 17 сентября 2020 г.