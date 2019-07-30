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Почему напитки из стеклянной бутылки вкуснее, чем из пластиковой?

Во многом это чисто психологический феномен – подарки нам тоже приятнее и престижнее получать завернутыми в красивую оберточную упаковку
Опубликовано: 21 августа 2019 г.

Во многом это чисто психологический феномен – подарки нам тоже приятнее и престижнее получать завернутыми в красивую оберточную упаковку, а не в простом полиэтиленовом пакете. А еще стеклянная упаковка – это память детства. Однако, возможно, дело не только в этом. Чисто гипотетически тара также может оказывать определенное влияние на вкус напитка. Хотя производители упаковки стараются предотвратить какое бы то ни было взаимодействие с продуктом, полностью исключить этот фактор практически невозможно. В частности, полимер, который выстилает алюминиевые банки, может поглощать небольшое количество растворимого в напитке ароматизатора. Другой возможный расклад: ацетальдегид, содержащийся в пластиковых бутылках «мигрирует» в газировку. Стеклянная бутылка в этом смысле представляет собой самый «инертный» материал. К тому же, она лучше сохраняет температуру напитка, что тоже немаловажно.

Опубликовано: 21 августа 2019 г.

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