Почему мы ходим с выпрямленными руками?

Так мы тратим меньшее энергии

Так мы тратим меньшее энергии. Это наглядно показало эксперимент Гарвардских ученых, в котором изучались различные показатели студентов-спортсменов, шагающих и бегающих по беговой дорожке поочерёдно то с согнутыми, то с выпрямленными руками. Оказалось, что при ходьбе с согнутыми руками они расходовали больше энергии, чем при ходьбе с прямыми руками. Логично было бы ожидать противоположной тенденции в отношении бега. Однако, хотя участники и признавались, что им было удобнее бегать с согнутыми руками, чем с выпрямленными, на количестве потраченной энергии это практически никак не отразилось. По-видимому, существует какая-то другая причина, заставляющая нас сгибать локти во время бега. Осталось ее выяснить.

Опубликовано: 1 ноября 2019 г.