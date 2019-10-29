Так мы тратим меньшее энергии. Это наглядно показало эксперимент Гарвардских ученых, в котором изучались различные показатели студентов-спортсменов, шагающих и бегающих по беговой дорожке поочерёдно то с согнутыми, то с выпрямленными руками. Оказалось, что при ходьбе с согнутыми руками они расходовали больше энергии, чем при ходьбе с прямыми руками. Логично было бы ожидать противоположной тенденции в отношении бега. Однако, хотя участники и признавались, что им было удобнее бегать с согнутыми руками, чем с выпрямленными, на количестве потраченной энергии это практически никак не отразилось. По-видимому, существует какая-то другая причина, заставляющая нас сгибать локти во время бега. Осталось ее выяснить.
Почему мы ходим с выпрямленными руками?
Так мы тратим меньшее энергии
Опубликовано: 1 ноября 2019 г.
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