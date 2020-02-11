ПОЧЕМУ МОЗГ ВЫБИРАЕТ «ПОПСУ»?

Оказывается многим она нравится потому, что её выбирает мозг

Поп-музыка - лёгкие мелодии, для которых характерны небольшое количество аккордов и их частое повторение. Тем не менее, именно у поп-исполнителей самая внушительная армия поклонников: их песни взлетают на вершины хит-парадов, а альбомы продаются платиновыми тиражами. Нейрофизиологи решили выяснить, почему именно лёгкая, незамысловатая музыка так нравится людям.

Для этого Винсент Ченг из Института когнитивных и нейронаук Общества Макса Планка в Лейпциге и его коллеги изучили более 80 тысяч аккордов из 750 популярных песен, регулярно попадавших в американские чарты с 1958 по 1991 год. Затем ученые обработали мелодии с помощью специальной компьютерной программы, пытавшейся обнаружить различные особенности этой музыки. В том числе анализировались последовательности аккордов, для каждого из них определялось, насколько ожидаемым он был и помогал ли угадать дальнейшую мелодию песни.

В ходе последующих экспериментов учёные давали послушать некоторые мелодии группе из 40 волонтёров, предварительно замикшировав их таким образом, что испытуемые вряд ли могли угадать песню – они слышали только последовательность аккордов

Параллельно с этим исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии оценивали активность различных участков головного мозга, прежде всего их интересовали зоны, отвечающие за удовольствие.

Оказалось, что ответственное за ощущение счастья прилежащее ядро головного мозга активировалось в двух случаях: когда человек, раз за разом мысленно угадывал следующий аккорд, а также когда изредка ошибался, по логике вещей ожидая одного продолжения песни, а на деле сталкиваясь с другим. Во всех других случаях, особенно когда следующий аккорд постоянно становился неожиданным, ощущение счастья возникало гораздо реже. А ведь ещё не так давно учёные считали, что именно неожиданное развитие музыкальной композиции - залог её успеха.

Как показал эксперимент, главное в мелодии, чтобы она вызывала у человека ощущение счастья, и формула идеальной песни выглядит так: часто повторяющиеся, угадываемые аккорды, иногда сменяющиеся неожиданным, необычным аккордом. «Не удивительно, что большинство поп-песен соответствуют этому лекалу», - говорят учёные, отмечая, что продюсеры пришли к подобному знанию на основе опыта, а исследователи смогли подвести под эту теорию научное обоснование.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

-Учёные считают, что настоящим прорывом поп-музыки стало появление в начале 70-х стиля евродиско, когда под популярные мелодии стало можно танцевать.

-Типичная структура поп-песни: 2-4 куплета, припев, повторяющийся до 10 раз, продолжительность от 2 до 4 минут, чтобы соответствовать радиоформату.

-Музыка не только делает счастливее, но и помогает организму во время тренировки. Ранее учёные выяснили, что композиции со скоростью 125-140 ударов в минуту повышают выносливость, уменьшают чувство усталости и потребность тканей в кислороде.

Опубликовано: 24 февраля 2020 г.