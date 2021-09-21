Почему болит зуб: 5 основных причин

Хотя причин зубной боли может быть множество, чаще всего виновата одна из пяти самых распространённых.

Кариес

Является одной из самых распространённых болезней современности — не только зубов, но и организма в целом. Всплеск заболеваемости вызвало резкое увеличение в рационе быстрых углеводов, в первую очередь сахара [1]. Задерживаясь во рту, частицы сахара служат питательной средой для кариесогенной микрофлоры. Из-за этих бактерий ткани зубов деминерализуются и размягчаются, и в результате образуются полости [2]. При этом патологический процесс становится болезненным только тогда, когда добирается до глубоких тканей зуба. На ранних стадиях кариес не доставляет неприятных ощущений и обычно остаётся незамеченным [3].

Пульпит

Воспаление сердцевины зуба — пульпы, которую ещё называют нервом. Он диагностируется в 20–30 % случаев обращения к стоматологу. Чаще всего воспалительный процесс возникает из-за запущенного кариеса, когда бактерии проникают в пульпу [2]. Болевые ощущения — обязательный симптом пульпита. Но боль может быть очень разной: острой и тупой, постоянной и пульсирующей, сосредоточенной в одной точке и распределённой по большой области [3].

Гингивит

Это воспалительный процесс, вызванный вредной микрофлорой, но в мягких тканях дёсен. Причиной становится зубной налёт на границе зуба и десны, который представляет собой колонии бактерий вместе с отходами их жизнедеятельности. Постепенно целостность соединения десны с поверхностью зуба нарушается, и бактерии проникают под десну, к корню [2]. Как правило, боль при гингивите не постоянная, а возникающая при нажатиях или во время еды. Среди других симптомов — покраснение, отёчность и кровоточивость дёсен в месте воспаления [3].

Чувствительность зубов

Может быть симптомом различных проблем в организме — гастрита, язвы, болезней щитовидной железы, нарушения обмена веществ. Но чаще причиной становится увлечение отбеливанием зубов, злоупотребление продуктами с высокой кислотностью, сильный нажим во время чистки зубов. Всё это приводит к стиранию защитной оболочки зуба и появлению болевых ощущений [4]. На ранних стадиях зуб реагирует болью на холодную или горячую пищу, затем — в том числе на кислое и сладкое [5].

Ошибки при лечении

Если болит зуб после пломбирования и ваш стоматолог не предупреждал о возможных болях — скорее всего, дело во врачебной ошибке. Стоматолог может неверно поставить диагноз, например перепутать хронический пульпит с кариесом и поставить пломбу, не удаляя пульпу. Другие распространённые ошибки — перегрев тканей зуба во время процедуры, небрежная чистка корневых каналов, неправильная форма пломбы или её разгерметизация. Встречается и аллергия на стоматологические материалы [6, 7].

Профилактика

Чтобы сталкиваться с зубной болью значительно реже, достаточно соблюдать несколько правил:

проводить тщательную гигиену полости рта;

выбирать зубную пасту с фторидами, которые укрепляют зубную эмаль и борются с бактериями, вызывающими кариес;

ограничить потребление сладкого, особенно на ночь;

регулярно проходить процедуру профессионального удаления зубного налёта и камня;

дважды в год совершать профилактические визиты к стоматологу, даже при отсутствии жалоб [1, 2].

Меры профилактики не требуют много времени и сил. Ежедневная забота о зубах поможет снизить затраты на лечение у стоматолога и избежать внезапной боли.

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Опубликовано: 21 сентября 2021 г.