По следам пропавшего слуха

В числе последствий перенесенной коронавирусной инфекции не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Почему это происходит? И всегда ли в проблемах со слухом виноват коронавирус?

Когда виноваты вирусы

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18–23% пациентов.

Причем остаточные проявления этого симптома могут наблюдаться в 1,5–2% случаев после того, как пациент вылечился.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией, жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какой-либо внешней причины, который в некоторых случаях приводил к ухудшению слуха.

ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, считает, что одной из причин снижения слуха является то, что вирус поражает нервную систему.

"Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух", — пояснил специалист. По его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.

«Есть и вторая причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы. С этим бороться проще: воспаление гасится, и ощущение снижения слуха проходит достаточно быстро. В любом случае, если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к врачу: только он может определить причину и назначить соответствующее лечение», - подчеркнул доктор Зайцев.

Помощь лор-врача может понадобится и при других острых респираторных и вирусных заболеваниях (ОРВИ). Потеря слуха в этом случае обычно временная. Но если полагаться только на мощь собственного иммунитета, стойко перенося простуду «на ногах», болезнь может перейти в хроническую стадию, с осложнениями, влияющими на слух.

Осторожно! Травмы

Механические травмы чаще всего случаются во время занятий спортом. Пропустили удар в ухо на тренировке по боксу? Оно деформируется и опухнет, может образоваться гематома, временно ухудшится слух. Плавание (вернее, долгое пребывание во влажной среде), наушники и беруши могут стать причиной наружного отита. Его проявления – зуд, боль, гнойные выделения из уха и все то же ухудшение слуха.

В этом случае отоларингологу скорее всего выпишет ушные капли – антибактериальные, противогрибковые или снимающие воспаление. Кроме этого могут потребоваться анальгетики.

Постоянное пребывание в шумных местах, привычка слушать музыку в наушниках, резкие перепады громкости – все это факторы риска акустической травмы. Если вы, не будучи человеком преклонных лет, перестали слышать высокие звуки или часто ощущаете звон в ушах, высока вероятность, что это именно она.

Сходите к отоларингологу. Он проверит остроту вашего слуха. Если акустическая травма была незначительной, вы, скорее всего, через некоторое время будете слышать так же хорошо, как раньше. А вот последствия серьезного «аудиоудара», к сожалению, пока лечению не поддаются. Единственный выход – использовать слуховой аппарат.

Неврологические заболевания и плохая наследственность

К заболеваниям нервной системы, ухудшающим слух, относятся болезнь Меньера и невринома слухового нерва. Встречаются они достаточно редко. Болезнь Меньера выражается в приступах сильного головокружения, нарушениях координации, тошноте, звоне в ушах и постепенной потере слуха. При этом обычно страдает только одно ухо. Точная причина этого заболевания до сих пор не известна. Симптомы невриномы слухового нерва, доброкачественной опухоли, очень похожи на проявления болезни Меньера. Но причина определена: поражение нерва, передающего в мозг информацию от внутреннего уха.

Полностью излечиться от болезни Меньера нельзя, но ее симптомы можно существенно ослабить с помощью лекарств. Что именно нужно принимать, подскажет врач. Он может отправить вас на МРТ или калорическую пробу (при этой процедуре в ухо заливается вода различной температуры, чтобы определить состояние вестибулярного аппарата).

С помощью МРТ также определяют, есть ли опухоль в слуховом нерве. Если томография выявит уплотнение, значит, это невринома. В таком случае опухоль нужно удалить, причем чем раньше это сделать, тем больше шансов сохранить слух. Если невриному не лечить, можно оглохнуть окончательно.

Наследственная тугоухость, по счастью, – явление редкое. Одно из ее проявлений – отосклероз, разрастание костной ткани между средним и внутренним ухом, при котором нарушается подвижность слуховых косточек. В 6 из 10 случаев отосклероз унаследован от родителей. Чаще всего его симптомы появляются между 20 и 30 годами. Женщины страдают этим заболеванием в два раза чаще мужчин. Звуки кажутся приглушенными, но при этом слух может обостряться в шумной обстановке. Кроме того, появляется жужжание или звон в ушах, а в тяжелых случаях – головокружение.

Полностью остановить развитие отосклероза невозможно, но доктора посетить нужно хотя бы затем, чтобы знать, что с вами происходит. На поздних стадиях поможет только слуховой аппарат. На более ранних возможна операция по протезированию поврежденной слуховой косточки, она дает положительный эффект в 9 из 10 случаев.

Побочные действия лекарств и возрастное ухудшение слуха

Существуют препараты (их называют ототоксичными), пагубно влияющие на чувствительные клетки внутреннего уха. К сожалению, такое влияние бывает необратимым. Чаще всего ототоксичностью обладают антибиотики (к счастью, сейчас такие уже не используют), диуретики, нестероидные противовоспалительные средства и некоторые препараты для химиотерапии.

Составьте список всех лекарств, которые принимаете, и покажите врачу. Он разберется, какие из них могли повлиять на слух.

Чувствительность слуховых рецепторов во внутреннем ухе со временем снижается. Этот процесс, к сожалению, нельзя остановить. Старческая тугоухость (пресбиакузис) сильнее проявляется у мужчин. Сначала человек перестает различать высокие и очень высокие звуки. Затем ему все труднее понимать устную речь, особенно если вокруг шумно. Обычно поражаются оба уха.

Способов лечения пока нет, но врач поможет определить, нужен ли вам слуховой аппарат и какая именно модель вам подойдет.

Опубликовано: 28 февраля 2022 г.