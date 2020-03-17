По следам детских болезней

Все больше данных свидетельствуют о том, детские болячки не проходят бесследно, а, напротив, оказывают значительное влияние на подверженность хроническим заболеваниям в будущем.

Запрограммированные болеть

Первые страницы в истории болезни человека начинают писаться еще до его рождения Врач-эпидемиолог, профессор Дэвид Баркер был первым, кто обнаружил, что существуют «критические периоды» во время раннего развития плода. И если в эти моменты организм подвергнется воздействию неблагоприятных факторов, таких как стресс, инфекция, ограниченное или чрезмерное питание, то с большой вероятностью он «перепрограммирует» свою физиологию, чтобы выжить и подобная внутриутробная адаптация может в дальнейшем привести к неблагоприятным изменениям. Например, белково-калорийная недостаточность рациона матери в третьем триместре беременности грозит низким весом ребенка при рождении с сопутствующим «букетом» нарушений в перспективе. Это и снижение толерантности к глюкозе, и дисфункция иммунной системы, и повышенный риск заболевания почек, легких и сердца. Кроме того, выяснилось, у маловесных детей ускорен процесс скелетно-мышечного старения, повышающий риск остеопороза и саркопении. С другой стороны, дети, родившиеся с повышенной массой тела (в результате внутриутробного «переедания» матери), имеют свои проблемы. Они предрасположены к ожирению, диабету, а также некоторым видам рака в зрелом возрасте. Хорошая новость в том, что большинство угрожающих здоровью плода факторов можно избежать, придерживаясь оптимальной диеты и здорового образа жизни во время беременности. Впрочем, родиться здоровым – только полдела. Не менее важно это здоровье сохранить.

Наивный иммунитет

Дети изначально наиболее уязвимы из-за «наивности» иммунной системы, которая еще не успела познакомиться с большинством существующих опасностей. Кроме того, они в большей степени, чем взрослые, пренебрегают правилами гигиены, при этом чаще и охотнее лезут в «грязные» места. Наиболее распространены среди детского населения: респираторно-синцитиальный вирус, цитомегаловирус, ротавирус, сальмонелла и кишечная палочка. Многие исследователи сходятся во мнении, что «схваченная» в детстве инфекция может вносить свой роковой вклад в развитие ревматических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. К сожалению, полностью обезопасить ребенка от столкновения с болезнетворными микробами и вирусами практически невозможно. Однако, это не должно мешать тому, чтобы тренировать иммунную систему ребёнка, постепенно знакомя ее с богатым разнообразием микроорганизмов. Не ограничивайте общение малыша с домашними животными, природой. Не забывайте о том, что регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание тоже укрепляет иммунитет. Дефицит пищи, как и ее избыток подрывают защитные силы организма. Это наглядно продемонстрировали ученые из Фрайбургского университета в Швейцарии, опросив около полутора тысяч респондентов с разным весом, они выяснили, что у людей с избыточной массой тела инфекции дыхательных путей случаются значительно чаще, чем у стройных.

Тяжкий груз лишних кг

Ожирение служит отправной точкой для многих патологических процессов в растущем организме. Быстрая прибавка в весе в первые месяцы жизни является фактором риска метаболических заболеваний, признаки которых у полных детей проявляются достаточно рано. По данным американского общества кардиологов, уже к 8 годам у почти половины из них можно наблюдать проблемы с сердцем и обменом веществ, которые с возрастом принимают форму ожирения, гипертонии, ишемической болезни, атеросклероза, диабета 2 типа ... Негативные последствия такого ожирения могут проявиться спустя много лет, даже если человеку удалось нормализировать свой вес. Потому, что ожирение провоцирует воспалительный процесс в организме, пролонгированный во времени. Во многих исследованиях было показано, что у людей с избыточной массой тела нарушен иммунитет: они чаще «подхватывают» вирусы и более склонны к аллергическим реакциям.

Да – молоку, нет – смеси

Причины избыточного веса в детском возрасте не ограничиваются особенностями генетики и внутриутробного развития. Огромную роль играет неадекватное питание, нарушенная микробиоты кишечника, гиподинамия, отсутствие режима дня. Реалии 21 века таковы, что ребенка буквально с пеленок окружают высокотехнологичные достижения человечества, которые на самом деле ему только во вред. Вместо материнского молока малыш получает смесь, не способную обеспечить его антителами и полезными бактериями, необходимыми для формирования первичного иммунитета и важными для метаболизма органическими веществами. Одно из таких веществ, белок адипонектин, регулирует процесс переработки находящихся в крови жиров и сахаров. И если ребенок не получает в его достаточном количестве, в зрелом возрасте это может привести к развитию ожирения и диабета.

Move it!

Пример «дурного влияния» прогресса на здоровье ребенка: повсеместное использование изобретений, сокращающих необходимость двигаться. Между тем, гиподинамия является грозным фактором, который способствует замедлению обменных процессов. Шведские учёные из университетского госпиталя Скейн в городе Мальма, проанализировав состояние здоровья более 200 школьников младшего возраста обнаружили, что у малоподвижных детей процент жира в организме и риск развития сердечно-сосудистых патологий значительно выше, чем у их физически активных сверстников. С возрастом эта закономерность только увеличивается. Вдобавок, при сидячем образе жизни снижаются адаптационные возможности организма, в том числе сопротивляемость инфекциям, увеличивается риск нарушений опорно-двигательного аппарата. Благо, у малышей жажда деятельности является естественной потребностью и не требует дополнительной стимуляции. Задача взрослых – постараться не ограничивать ребенка в действиях ни словесно, ни физически. Эксперты из школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге советуют по минимуму использовать даже такие, на первый взгляд, безобидные предметы, как автомобильные кресла, стульчики для кормления и коляски.

В плену экранотирана

Подросших детей «обездвиживают» вещи посерьезнее: занятия в школе или «развивашки» (у тех, кто помладше), кружки, и, самое главное, вездесущие гаджеты. Компьютеры, планшеты, телефоны, телевизоры – выбор огромен. Уже в трехлетнем возрасте среднестатистический ребенок проводит за экраном более двух, а то и трех часов в день. Это плохо сразу по двум причинам. Во-первых, как недавно выяснили ученые из Национального университета Сингапура, к 6-ти годам «цифровая зависимость» приводит к выраженному снижению двигательной активности. А во-вторых, зависание за «голубым экраном» провоцирует у детей расстройства сна и сбой биологических часов, что создает благодатную почву для развития ожирения, диабета, «сердечных проблем» и психических нарушений (повышенной агрессии, тревожности). Добавим сюда потребление излишне калорийной пищи, и потрет будущего пациента с «джентельменским набором» хронических заболеваний готов. Что же делать? Стимулировать детей к движению, и лучше всего собственным примером. Отложите в сторону телефон и предложите ребенку побегать наперегонки или покататься вместе на лыжах. Можно купить семейный абонемент в спортивный центр. Занятия спортом быстро превращаются в привычку, и будет во всех отношениях замечательно, если эта привычка сформируется в детстве.

Всем выйти из стресса

Еще один серьёзный неблагоприятный фактор в жизни ребенка, который может послужить триггером для начала хронического заболевания, - пережитый стресс. Бывает, что он передается напрямую от матери в период внутриутробного развития. Или возникает в результате разлуки с ней в первые месяцы жизни. Другие распространенные причины детского стресса –напряженная атмосфера в семье (развод), плохое социально-экономическое положение родителей. Последствия эмоционального неблагополучия в раннем возрасте затрагивают центральную нервную систему. У детей, переживших стресс, хуже развита префронтальная кора головного мозга, в связи с чем появляются нарушения когнитивных функций и поведенческие проблемы во взрослом возрасте. Вдобавок к этому, такие люди более подвержены депрессии, тревожным расстройствам и различного рода зависимостям. Печать стрессогенного детства отражается и на работе внутренних органов в виде нарушений функции сердца, печени, а также вторичных иммунодефицитных состояний. Поэтому, если не получается уберечь ребенка от психотравмирующей ситуации. обратитесь за помощью к специалисту.

Дети болеют больше, чем взрослые – это естественный ход событий. Однако важно понимать, к каким последствиям это может привести, и, по возможности, подстелить соломку. Инвестирование в здоровье человека начинается еще до его рождения и продолжается всю жизнь.