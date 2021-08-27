Питание по правилам и без

Соблюдать здоровый образ жизни становится всё сложнее. Дословно следуя всем противоречивым советам, есть риск не только не принести пользу организму, но и навредить ему. Как найти золотую середину? Мы попросили французского диетолога Рафаэля Грумена порассуждать о всех «за» и «против» топовых рекомендаций по питанию

1. Сыроедение.

Не тушить, не жарить и не подогревать. «Живая» пища по версии сыроедов не может подвергаться обработке при температуре более 42 градусов. Самые смелые приверженцы этого стиля питания даже мясо и яйца употребляют в сыром виде.

Обоснование

В зависимости от температуры, любой тепловой вид обработки пищи разрушает до 60% питательных веществ. А свежие овощи сохраняют максимальную концентрацию витаминов C и B, жирных кислот. В них больше энзимов и пребиотиков, улучшающих пищеварение и продлевающих чувство сытости.

В чем подвох?

Некоторые антиоксиданты (ликопрен в томатах, зеаксантин и лютеин в перце и моркови), наоборот становятся более активными при тепловой обработке. К тому же резкий переход на сырое питание может навредить чувствительному кишечнику. Вздутие, газы, боль в животе – типичные проблемы сыроеда. И чем вы старше, тем больше у вас шансов заполучить эти симптомы.

Меры предосторожности

Не обязательно выбрасывать кастрюли и сковородки, достаточно уменьшить температуру и время приготовления, добавить в меню салаты и овощи на пару. Если вы склонны к вздутию, чистите все овощи и выбирайте те, что легко усваиваются. С осторожностью употребляйте перец и капусту.

Мясо, рыбу и яйца готовить обязательно. Некоторые овощи также могут содержать токсины в сыром виде. К ним относятся картофель, зелёная фасоль, баклажаны, свёкла.

2. Без сахара

Огромное количество специалистов по питанию призывают отказаться от «сладкого яда». Конечно, в этих словах есть истина. Но нужно иметь ввиду, что сахар сахару рознь.

Обоснование

Быстрые углеводы и рафинированный сахар провоцируют всевозможные воспаления и преждевременное старение. Более того, именно они превращаются в лишний вес. При диете без сахара снижается риск таких заболеваний, как диабет и панкреатит.

В чем подвох?

Нельзя исключать все углеводы и сахара, ведь они - топливо для мозга. Фруктоза, содержащаяся во фруктах, не представляет никакой опасности, в то время как фруктовый сироп или магазинный сок нельзя назвать полезными.

Меры предосторожности

Внимательно изучайте состав продуктов на содержание сахара, глюкозы и фруктозы. Чай можно пить несладким, но позволять себе время от времени то, что приносит удовольствие нужно обязательно. Просто следите за тем, чтобы каждая ваша трапеза не заканчивалась пончиком или увесистой порцией шоколада. Рецепторы быстро отвыкают от сахара, и более натуральные продукты вскоре кажутся очень сладкими. Не отсекайте из вашего меню сладкое слишком резко –кусок собственноручно сделанного пирога с малиной раз в 2 неделе не нанесёт никакого вреда.

3. Фермерские продукты

Рынок органических продуктов только набирает обороты в России. Все свежее, с грядки - преимущества такого питания очевидны.

Обоснование

Меньше пестицидов, больше антиоксидантов и жирных кислот. По данным европейских исследований люди, питающиеся органическими продуктами, на 25% реже болеют раком.

В чем подвох?

Фермерский не значит полезный. В таких продуктах тоже встречаются ненужные добавки – предприниматели, которые растят коров и заботятся о парниковых помидорах где-то покупают удобрения и корм, о качестве которых не всегда все знают и сами. К тому же, ценник на такие продукты довольно высок.

Меры предосторожности

Чаще всего химикаты применяют при выращивании фруктов и ягод: клубники, яблок, вишни, персиков и винограда. За ними и можно отправиться в магазин фермерских продуктов. На рынках у местных производителей разумно покупать салат, картофель, огурцы, яйца, мясо и молочные изделия.

4. Голодание

Более легкая версия классического голодания - фастинг, или интервальное голодание. Система 16:8 предлагает голодать 16 часов в сутки, то есть пропускать ужин или завтрак - на выбор.

Обоснование

Давая организму отдохнуть от еды, мы увеличиваем продолжительность жизни и успешно боремся с лишним весом, снижаем риск заболевания диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно за объяснения пользы голодания японский ученый Есинори Осуми получил в 2016 году Нобелевскую премию. Смысл открытия в том, что в периоды отказа от пищи уровень глюкозы в крови падает, а значит, снижается и выработка инсулина, отвечающего за ее транспортировку к тканям. Для организма человека это значит, что поступление питательных веществ прекратилось и необходимо переключиться в режим выживания — начинается выработка глюкагона. Основная функция этого гормона — стимуляция аутофагии, способности нашего организма самостоятельно избавляться от поврежденных клеток.

В чем подвох?

Врачи не советуют пробовать голодание людям после 65 лет, чтобы искусственно не нарушить баланс минералов и не заболеть тахикардией, почечной или сердечной недостаточностью». Менее опасно интервальное голодание, но оно также не рекомендуется при хронических заболеваниях и постоянном приёме медикаментов.

Меры предосторожности

Проконсультируйтесь с врачом и соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов. Если вы пропускаете ужин, не довольствуйтесь кофе с булочкой на завтрак – позавтракайте сытно, например, качественным творогом с порцией омлета. И не забывайте пить больше воды.

5. Без лактозы

Всё больше людей заявляет о невероятных положительных эффектах диет без молочных продуктов. Стройная фигура и пищеварение «как по часам» - в числе первых. Но и здесь есть подводные камни.

Обоснование

При синдроме раздражённого кишечника или недостатке необходимых энзимов, глютен и лактоза плохо усваиваются. Как следствие - вздутие, диарея, усталость, головные и суставные боли. Корректировки питания иногда достаточно для того, чтобы полностью исключить симптомы.

В чем подвох?

Настоящая непереносимость лактозы - явление редкое. Проблемы с пищеварением может вызывать и элементарный стресс. Полностью исключив молочные продукты, мы рискуем заработать недостаток кальция. Так, не страдая непереносимостью, можно её развить такие недуги, которые бы никогда не появились без самовольного исключения продуктов.

Меры предосторожности

Проведите полный медицинский анализ, прежде чем полностью исключать отдельные продукты. Нужно удостовериться в том, что именно они стали источником проблемы. Если вам всё же необходим специальный режим питания, врач поможет осуществить переход без риска для здоровья.

Опубликовано: 4 октября 2021 г.