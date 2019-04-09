Питание и антибиотики: 7 правил

Антибиотики быстро и эффективно борются с бактериальной инфекцией. Однако это одни из самых «конфликтных» препаратов, и от правил их приема зависит эффективность лечения.

1. Запивать только водой

Цитрусовые соки, особенно грейпфрутовый , влияют на химический состав антибиотика и увеличивают всасывание лекарства из кишечника, что может вызвать передозировку со всеми вытекающими последствиями. Идеальнее всего запивать антибиотик обычной водой без газа комнатной температуры. Желательно выпить с антибиотиком 200 мл воды (почти стакан), чтобы уменьшить риск возникновения тошноты и других неприятностей со стороны желудка.

2. Кефир и йогурт через 3 часа

Ряд продуктов, напротив, препятствуют усвоению лекарств, делая их прием бесполезным или малоэффективным. Это касается молока и молочных продуктов: кальций, содержащийся в них, вступает в реакцию со многими препаратами, образуя нерастворимые в воде соли. Таким образом, антибиотик всасывается только на 50%. Однако не стоит полностью отказываться от молочных продуктов, их можно употреблять за 3 часа до или после приема лекарства.

3. Жиры и белки ограничить

Жирная пища, содержащая насыщенные жирные кислоты, задерживают антибиотик в желудке, в некоторой степени видоизменяя его состав. Попадая в кишечник, он уже не обладает необходимым терапевтическим эффектом. Пища, содержащая белок, не только связывает лекарственные препараты, но и излишне нагружает печень и почки. Но снижение количества белка в рационе также снижает эффективность лечения. Выход - умеренное потребление жирной и белковой пищи. Также стоит учесть, что некоторые антибиотики необходимо принимать только на пустой желудок, а другие - только на полный. Это указано в инструкции к препарату, об этом должен предупредить врач.

4. Алкоголь пить можно, но не нужно

Теоретически выпить можно, но немного - умеренное употребление спиртных напитков не мешает большинству антибиотиков бороться с болезнетворными бактериями. Однако алкоголь способен усилить побочные эффекты антибиотиков. Клетки печени первыми получат двойной удар – и со стороны алкоголя, и со стороны антибиотиков. Также можно почувствовать сильную головную боль, вероятны спазмы желудка и рвота, чрезмерное потоотделение, учащённое сердцебиение, повышение кровяного давления. Спиртное допустимо употреблять только через 3 дня после курса антибиотиков.

5. Продукты для восстановления микрофлоры

Основная задача антибиотиков - убивать болезнетворные бактерии. Но под раздачу часто попадают и полезные бактерии кишечника. В результате баланс микроорганизмов нарушается и появляются такие симптомы, как диарея, вздутие живота, метеоризм. Для подержания микрофлоры кишечника врачи обычно назначают пробиотики. Они также содержатся в ферментированных продуктах питания, которые помогут улучшить состояние кишечника во время и после терапии антибиотиками – это квашеная капуста, соленья (без добавления уксуса), японский суп мисо, ферментированное соевое молоко, а также кисломолочные продукты – натуральный йогурт и кефир. Между приёмом антибиотика и пробиотика должно проходить не менее 3 часов.

6. Витамины и минералы

Антибиотикотерапия может привести к ухудшению всасывания витаминов, а также более быстрому их разложению. Поэтому в питании должны появиться продукты, богатые витаминами и минералами. Они есть в сырых овощах и фруктах. Источники витамина C: зелень петрушки, красный перец, помидоры, черная смородина, шиповник. Необходимые микроэлементы и витамины группы B содержатся в цельнозерновых злаках, которые есть в темном хлебе, коричневом рисе, овсянке, макаронах из муки грубого помола, гречневой и ячневой крупе.

7. Клетчатка после лечения

Во время приема антибиотиков стоит избегать продуктов, богатых клетчаткой, поскольку они могут влиять на то, как желудок поглощает лекарство. Зато после терапии клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике и способствует правильному пищеварению. Поэтому налегайте на артишоки, ягоды, фасоль, брокколи, чечевицу.

Опубликовано: 23 апреля 2019 г.