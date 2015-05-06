Первые роды после 35.

Мама говорит: «Тебе уже 30 лет! Срочно рожай!» Подруги успокаивают: «В Европе многие заводят детей после 40, и ничего». Стоит ли уходить в декрет уже в этом году или можно еще подождать?

С точки зрения современной медицины к поздним родам относятся первые роды женщины старше 35 лет. В этой цифре нет ничего магического, она определена в результате статистических исследований. Врачи заметили, что у женщин, впервые решившихся на материнство после достижения этого возраста, чаще возникают проблемы с зачатием, вынашиванием и рождением здорового ребенка.

В то же время, повышение вероятности проблем не обязательно означает, что с ними столкнетесь именно вы. Женщин, которые заводят первого ребёнка на четвертом десятке, сегодня в три раза больше, чем тридцать лет назад. Мода на поздние роды пришла с Запада, но и в России средний возраст первородящих женщин неуклонно растет и уже приблизился к 30 годам.

У экспертов по здравоохранению нет единого мнения о том, полезна или вредна такая тенденция. С медицинской точки зрения роды в 25 лет, конечно же, безопаснее, чем в 40, но технологии развиваются, риски можно снизить, а социальные факторы скорее благоприятствуют тому, чтобы отложить появление ребенка. Чтобы принять собственное решение, стоит проанализировать основные преимущества и недостатки первых родов после 35 лет.

Аргументы за

Осознанное материнство

Зачатие ребенка для женщины в возрасте 35+ не является неприятной неожиданностью. Как правило, ребенок рождается в результате запланированной беременности, к которой женщина готовится основательно, пройдя всех нужных врачей, сдав необходимые анализы и, что очень важно, пролечившись от имеющихся заболеваний. С особой тщательностью соблюдаются все предписания и рекомендации врача. Подготовка к родам проходит на протяжении всей беременности: будущая мама активно занимается разрешенными и согласованными с врачом видами спорта (плавание, йога или фитнесс для беременных). Все это благоприятно отражается на самочувствии матери и ребенка.

Много ресурсов

При отсутствии детей ничто не мешает сосредоточиться на работе, так что к 35 годам многие женщины добиваются серьезных карьерных успехов. Превращение в востребованного профессионала обычно сопровождается обретением внутреннего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Да и финансовая подушка безопасности, накопленная перед беременностью, еще никому не помешала.

Настрой на молодость

Минус 10 лет Широко распространено убеждение, что поздняя беременность омолаживает организм: приводит к задержке наступления климакса, более легкому протеканию менопаузы и даже повышает устойчивость к мочеполовым инфекциям. К сожалению, научных исследований, которые бы подтверждали это мнение, нам найти не удалось. Но психологические эффекты никто не отменял: если вы верите, что беременность сделает вас моложе, то вы действительно будете чувствовать себя моложе! Благодаря беременности ваша жизнь серьезно изменится, у вас появятся новые интересы и новые знакомые, а чуть позже вам предстоит заново открывать мир вместе с ребенком. Обилие новых впечатлений, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, помогает снова почувствовать себя юной. Ваши подруги-сверстницы уже морально готовятся к тому, чтобы воспитывать внуков, а у вас совершенно другая жизненная ситуация: вы – молодая мама!

Сектор «Приз»

У женщин старше 35 лет увеличивается частота многоплодных беременностей – в основном это обусловлено применением современных репродуктивных технологий, но есть данные, что и при естественном зачатии близнецы в этом возрасте рождаются чаще. Выносить двойню или тройню – это серьезная нагрузка на организм, зато вопрос о том, надо ли будет заводить еще и второго ребенка, решается сам собой!

Аргументы против

Запаситесь терпением

Рождение ребенка необязательно произойдет через 9 месяцев после того, как вы перестали предохраняться. Число яйцеклеток с возрастом снижается. Даже в 25 лет не каждая овуляция сопровождается выходом зрелой и жизнеспособной яйцеклетки, пригодной для оплодотворения, а в 35 таких «плодотворных» циклов становится еще меньше. Вполне вероятно, что до наступления беременности пройдет год или два. Если терпение истощилось, проконсультируйтесь с репродуктологом – возможно, современные технологии помогут ускорить процесс.

Диабет беременных Ученые из Университета восточной Финляндии провели исследование, в котором участвовали почти 300 тысяч беременных. Они выяснили, что у тех, кто заводит ребенка после 35, значительно чаще (примерно в 5% случаев) встречается гестационный диабет. Он повышает риск гестоза (преэклампсии) – серьезного комплексного осложнения беременности, а также приводит к развитию крупного плода, что служит показанием к кесареву сечению.

Нагрузка на организм

Во время беременности все системы организма вынуждены работать крайне интенсивно. Нужно обеспечить бесперебойное поступление питательных веществ и кислорода плоду, выведение продуктов обмена как от матери, так и от плода. Неудивительно, что во второй половине беременности часто происходит обострение сердечно-сосудистых заболеваний (например, усиливается хроническая венозная недостаточность, геморрой, повышается артериальное давление), заболеваний пищеварительного тракта (например, гастрит, панкреатит, холецистит), заболеваний мочеполовой сферы (цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь). Могут обостриться аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, псориаз, ревматоидный артрит и т. д.)

Риск осложнений

Недоношенная или переношенная беременность, гестоз, преждевременное отхождение околоплодных вод, низкое предлежание плаценты, начавшееся отслоение плаценты, угроза разрыва матки во время родовой деятельности или слабость родовой деятельности, асфиксия плода – все эти проблемы чаще встречаются в 35 лет, чем в 25. Оценивая вероятность осложнений в конкретном случае, врач нередко приходит к выводу, что наиболее безопасным вариантом родоразрешения станет плановое кесарево сечение. Во многих случаях это оправданно, но вот рождение второго ребенка после операции придется отложить еще на несколько лет.

Завести молодого мужа? Считается, что риск хромосомных нарушений, приводящих к выкидышам и другим серьезным проблемам, в наибольшей степени определяется возрастом матери. Тем не менее в последние годы накапливаются данные о том, что хромосомные аномалии возникают и при образовании спермы, и это, как и в случае с женщинами, зависит от возраста. Так что, если муж намного старше вас, возможно, это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы не тянуть с рождением ребенка слишком долго.

Генетическая лотерея

Самая непредсказуемая часть поздней беременности – это генетическая и хромосомная лотерея, в которой выигрыш – отсутствие генетического заболевания у ребенка. Статистика свидетельствует, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна для матери «35+» увеличивается в несколько раз. Тем не менее большинство детей с синдромом Дауна все равно рождаются у женщин младше 35 лет, просто за счет того, что в этой возрастной группе в принципе больше беременностей.

Синдром Дауна и современные технологии

Если женщине все равно предстоит ЭКО, можно совместить его с преимплантационной генетической диагностикой – анализом хромосомного набора эмбриона еще до его помещения в матку. Этот метод позволяет гарантировать отсутствие хромосомных нарушений у ребенка. Правда, в России пока мало клиник, которые оказывают такую услугу, и стоит она очень дорого.

Разработано множество методов пренатальной диагностики – анализа хромосомного набора эмбриона во время беременности. Большинство исследований, доступных сегодня, либо не дают точных результатов, либо повышают риск выкидыша, но технологии не стоят на месте. Некоторое время назад ученые выяснили, что часть клеток эмбриона во время беременности попадает в кровоток матери, и сегодня разрабатываются методы, позволяющие выделить эти клетки, чтобы провести их генетический анализ без всякого риска для эмбриона.

На Западе сегодня ведутся интенсивные споры о том, нужно ли вообще рекомендовать женщинам пренатальную диагностику. Узнав о том, что у ребенка будет синдром Дауна, женщины в большинстве случаев выбирают аборт. Не лучше ли интенсифицировать исследования, позволяющие повысить качество жизни людей с таким синдромом, и перестать считать их ущербными инвалидами? По крайней мере, испанец Пабло Пинеда, первый человек с синдромом Дауна и университетским дипломом – живой пример того, что мы можем недооценивать возможности этих людей.

Выводы «Здоровья» Беременность после 35 лет – это смелый и ответственный шаг, который нужно сделать во всеоружии: еще до беременности проверить свое здоровье, пройдя полное обследование, и пролечить «старые раны». Не стоит отказываться и от консультации медицинского генетика, на которую лучше всего сходить вместе с будущим отцом ребенка.

Примерно за полгода до беременности нужно отказаться от курения или хотя бы резко сократить его, нормализовать вес тела и прийти в хорошую физическую форму. Под руководством гинеколога, который в дальнейшем будет вести вашу беременность, нужно начать подготовку организма к этому важному событию. Доктор посоветует, какие витамины и минеральные препараты необходимо принимать до зачатия.

В случае затянувшегося ожидания желанной беременности на помощь всегда придут специалисты-репродуктологи.