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Первая помощь при укусе клеща

Клещи и защита от них.
Вы вернулись с лесной прогулки – и вот он, клещ, висит на руке. Давайте разбираться, что делать.
Опубликовано: 7 марта 2021 г.

Вы вернулись с лесной прогулки – и вот он, клещ, висит на руке.  Давайте разбираться, что делать.

Если ваш регион благополучен по энцефалиту, не стоит легкомысленно относиться к укусу клеща. В три раза чаще клещи передают другую инфекцию – боррелиоз, или болезнь Лайма, которая поражает нервную систему, кожу, сердце и суставы. Паниковать не нужно – вовремя принятые меры помогут как предотвратить, так и вылечить оба недуга.

ШАГ 1. УДАЛЯЕМ КУСАКУ


Самое простое – набирайте 03 и выясняйте, куда подъехать, чтобы клеща сняли. Обычно это районная СЭС или травмпункт. Если же решили действовать самостоятельно, подготовьте баночку или пузырек с плотной крышкой и со смоченной водой ваткой.

 

ПУНКТЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

В Москве:
НИИ скорой помощи имени Склифосовского,
детская ГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова,
ГНИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л. А. Тарасевича,
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН,
НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова.
Адреса в других городах можно узнать по телефону 03.

Первая помощь при укусе клеща может быть оказана и самостоятельно. Для удаления клещей в аптеках продаются приспособления в виде пинцета или маленькой рогатины. Если под рукой ничего подобного нет, завяжите прочную нитку (как можно ближе к коже) и потихоньку вытягивайте клеща перпендикулярно поверхности кожи, аккуратно и плавно, чуть поворачивая или пошатывая. Не выдергивайте – разорвете клеща! Если это все-таки случилось, удалите головку клеща как занозу пинцетом или чистой иглой. Ранку протрите йодом или спиртом, а извлеченного клеща положите в заранее приготовленную баночку и поставьте в холодильник.


Капать на клеща маслом и керосином, прижигать клеща – бессмысленно и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции.

ШАГ 2. ПРОВЕРЯЕМ ЕГО ЗДОРОВЬЕ


В течение двух дней клеща надо отвезти в лабораторию для исследования на зараженность боррелиозом и энцефалитом. Некоторые центры соглашаются брать на анализ только целого клеща. Ответ выдают через несколько часов, максимум двое суток.


ШАГ 3. ПРИНИМАЕМ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ


Если клещ укусил вас в регионе, который считается эпидемичным по энцефалиту, или если анализ клеща показал, что он заразен, понадобится инъекция противоклещевого иммуноглобулина. Ее нужно сделать в первые 96 часов после укуса клеща. Прививки бесплатные, однако если препарата нет в наличии, придется купить его в аптеке. Он обойдется от 2500 до 5000 рублей (в зависимости от дозы, которая определяется массой тела). Противопоказание – аллергические реакции на препараты крови.

ЛАБОРАТОРИИ, ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КЛЕЩА 
В Москве:
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии на Варшавском шоссе.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», отделение медицинской паразитологии эпидемиологического отдела в Графском переулке.
В Московской области:
г. Внуково: Институт полиомиелита и вирусного энцефалита.
Адреса в других городах можно узнать по телефону 03.


Если ваш клещ из благополучной по энцефалиту местности, инъекцию обычно не делают: во-первых, из-за риска аллергии, во-вторых, прививка сама по себе все-таки не полезна, в-третьих, она не гарантирует стопроцентной защиты от энцефалита и его осложнений – многое зависит от активности вируса и вашего иммунитета.


Дополнительно для профилактики энцефалита рекомендуют популярные иммуностимуляторы: препараты на основе интерферона (например, виферон) и индукторы интерферона (например, арбидол, амиксин, анаферон, ремантадин). Их лучше начать принимать в первые же сутки после укуса клеща.
Вакцины против боррелиоза нет. Более того, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, в какой момент после укуса клеща пить антибиотики и какие препараты более эффективны. Сложность в том, что клещи способны передавать сразу и энцефалит, и боррелиоз, а некоторые антибиотики могут утяжелять скрытое течение энцефалита. Поэтому врачи предпочитают не начинать лечение боррелиоза, пока не получат результат исследования клеща на энцефалит. Так что если после укуса клеща почувствуете себя плохо, не спешите принимать лекарства, советуйтесь и сдавайте анализ крови на инфекции.

ИЗ ЖИЗНИ КРОВОПИЙЦ

•    Клещи сидят на траве и низких кустарниках в 25–50 см от земли и ждут, когда вы их заденете.
•    Клещи практически всегда ползут вверх – именно поэтому советуют заправлять брюки в носки, а рубашку в брюки. Молния лучше пуговиц, а спортивная кофта с капюшоном лучше кепки.
•    Лучший способ защиты от клеща – противоклещевые репелленты. Если их нет под рукой, обработайте обычным антиперспирантом самые уязвимые места – область груди, подмышек, под коленями, руки и спину, а у детей – за ушами и на затылке. Клещей привлекает запах пота.
•    Заразиться можно и от раздавленного клеща, если на коже есть ранка.
•    Экстренная профилактика иммуноглобулином менее эффективна, чем предварительная вакцинация противоклещевыми вакцинами.

 

 ШАГ 4. РАЗВЕИВАЕМ ПОЗДНИЕ СОМНЕНИЯ


Клещ удален и проверен, регион благополучен по энцефалиту, но на душе все равно неспокойно? Провериться можно, сдав анализ крови из вены на боррелиоз и энцефалит. Бежать в лабораторию немедленно не имеет смысла, на эти инфекции организм выдает точный ответ только спустя дни, а то и недели.


Если результат положительный – не паникуйте: во-первых, даже при заражении болезнь развивается не всегда, а во-вторых, в большинстве случаев заканчивается выздоровлением.

Если результаты пограничные или сомнительные, лучше сделать повторный анализ через 1–2 недели. Если прошло уже более 2 месяцев после укуса клеща, можно не волноваться.

Сдать анализ крови можно в инфекционных больницах, вирусологических лабораториях, крупных коммерческих лабораториях.

ДЕЙСТВИЯ ПО РАСПИСАНИЮ  

   Клещевой энцефалит     Клещевой боррелиоз
Симптомы возможного заражения     В первые 7–25 дней после укуса клеща – озноб, температура, головная боль, тошнота, рвота, ломота и чувство онемения в мышцах, боль при наклоне головы к груди, светобоязнь.
Симптомы могут прекратиться через 3–4 дня, но спустя несколько дней состояние ухудшается    		 В первые 1–1,5 месяца должны насторожить симптомы, которые могут проявиться как одновременно, так и в отдельности:
* покраснение кожи, причем не сразу после укуса, а спустя время;
* температура, озноб, ломота в суставах
Риск заболеть     Вирус содержится в слюне, которую клещ вводит в первую минуту после укуса. Поэтому вы рискуете, даже если удалили клеща быстро     Боррелии обитают в кишечнике клеща. Если клещ пробыл на теле меньше 24 часов, риск небольшой
Когда сдавать анализ крови      Через 5–10 дней после укуса  клеща Не раньше чем через 2–3 недели после укуса клеща
Иммунитет против болезни     Приобретается на всю жизнь     Не приобретается
Сколько ждать результатов анализа    4 дня    1 день

 


 

Опубликовано: 7 марта 2021 г.

Комментарии

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