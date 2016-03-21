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Первая помощь при порезах

Случайная бытовая травма – с кем не бывает? Порезаться на кухне ножом или открывая консервную банку – обычное дело. А уж дети умудряются получать синяки и царапины регулярно, тем более летом. О том, как правильно оказывать первую помощь при порезах, можно узнать здесь.
Опубликовано: 27 апреля 2020 г.
Тэги: оказание первой помощи

Правило №1: чем быстрее, тем лучше.

В идеале помощь пострадавшему при порезах нужна сразу же после того, как произошла травма: надо осмотреть повреждение на предмет перелома и риска сильного кровотечения.  Кровотечение при обычном порезе длится несколько минут, и пугаться его не надо – это естественный защитный механизм: кровь вымывает бактерии из раны.

Если вы имеете дело с обычной ссадиной (то есть повреждением кожного покрова) или с неглубоким порезом (повреждение на уровне подкожной клетчатки), то следующий этап – промывание.

Правило №2: выбор жидкости.

Рану следует  промыть кипячёной водой. Если дело происходит в походных условиях, не самых благоприятных с санитарной точки зрения, то для промывания ран нужна 3% перекись водорода (а вот из открытых водоёмов воду брать нельзя ни в коем случае, в ней могут быть бактерии-паразиты).  

Правило №3: дезинфекция.

Кожу вокруг пореза  тоже нужно продезинфицировать. Традиционные помощники – йод и зелёнка.

Правило №4: защита.

Место пореза необходимо защитить от дальнейшего загрязнения или неосторожных касаний. Делается это бинтом или пластырем. Обычный ленточный  бинт используют для маленьких ранок. Если порез большой, понадобятся большие стерильные марлевые квадраты, которые сверху закрепляются ленточным бинтом или при помощи пластыря.

Бинты должны прилегать плотно, но не перетягивать тело, чтобы не мешать циркуляции крови. Их  лучше не менять слишком часто, чтобы не тревожить рану. Если они ослабляются или пачкаются,  можно просто наложить ещё один бинт сверху. При этом  следует ориентироваться по самочувствию: в первый день порез может пульсировать и ныть, но если это продолжается дольше, то в рану попала инфекция.  Тогда бинты надо снять и, если вокруг раны образовалось покраснение или опухоль, идти к врачу.

Следует обратиться к доктору, если:

  • в рану попала инфекция
  • края пореза раскрываются (необходимы швы)
  • в ране есть инородный предмет (стекло, шипы)
  • порез в области лица, головы или во рту
  • есть обильное пульсирующее кровотечение
  • порез очень глубокий (могли пострадать мышцы и нервные окончания).

В двух последних случаях цель первой помощи - спасение жизни пострадавшего, которого надо успеть довезти до врача. Действовать надо быстро, главное -  остановить кровь. Сначала нужен жгут. Его накладывают как можно туже и размещают выше раны. Уже потом её можно обработать раствором перекиси водорода и забинтовать, тоже туго.

Жгут на теле дольше 2 часов оставлять нельзя, возникает угроза омертвения тканей. Если за этот срок больного не удалось доставить  к доктору, то жгут всё равно надо снять, а кровотечение будет  частично сдерживаться тугими бинтами.  Также оно уменьшится, если раненую часть тела поднять выше остального туловища. Вату к ране не прикладывать - хлопковые волокна могут остаться внутри и спровоцировать воспаление. Оптимальный вариант -  марлевые салфетки.

Если  у вас просто порез или ссадина без вышеперечисленных «отягчающих» обстоятельств, то можно не беспокоиться – простых мер первой помощи будет достаточно для того, чтобы ранка зажила самостоятельно.

Опубликовано: 27 апреля 2020 г.

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