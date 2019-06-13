Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Пересадка волос

Эта операция сегодня стала доступной. И всё чаще она требуется не только мужчинам, но и женщинам.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 июня 2019 г.
Тэги: алопеция, гормоны, облысение

Мужское облысение или андрогенная алопеция синдром, связанный с генетикой: у некоторых мужчин волосяные фолликулы, располагающиеся на лобном и теменном участках черепа, чувствительны к токсическому действию дегидротоестостерона – продукта метаболизма основного мужского полового гормона. Под его действием фолликулы постепенно угасают, деградируют и отмирают. Внешне это проявляется сначала истончением волос, которые становятся хрупкими и ломкими, затем редеют, и, наконец, выпадают.

Андрогенной алопеции подвержены и женщины. У них концентрация мужских гормонов намного меньше, чем у мужчин, но даже незначительного повышения на фоне врождённой чувствительности волос к андрогенам бывает достаточно для того, чтобы волосы стали тусклыми, ломкими, начали выпадать  и стало формироваться облысение. У женщин оно проявляется иначе, чем у мужчин – не с залысин, а с расширения серединного пробора.

ЗА: Операция проходит быстро и безболезненно, а её эффективность приближается к 100%.

Она действительно переносится легко. Для её проведения не требуется наркоз – достаточно местного обезболивания, которое нередко проводится без уколов, врач просто впрыскивает анестетик под кожу с помощью специального шприца-помпы. Задача хирурга – забрать волосяные фолликулы с затылочного и боковых участков головы, где они от природы не чувствительны к действию дегидротестостерона, и пересадить вперед и на макушку. Проколы заживут достаточно быстро, а в дальнейшем новые волосы не будут отличаться от остальных.

ПРОТИВ: Любое хирургическое вмешательство иногда вызывает осложнения.

Это относится даже к самым простым вмешательствам. Основные факторы риска – анестезия, на которую возможна аллергическая реакция, и инфекция, способная возникнуть в месте операции. Ведь голова – зона повышенной концентрации бактерий, обилие кожного сала, пот, всё это создаёт благоприятную среду для их размножения. В группе риска люди, традиционно склонные к инфекционным осложнениям –  диабетики, страдающие хроническим  иммунодефицитом или онкологией, получающие гормональную или цитостатическую терапию.

ЗА: Операция позволяет гарантированно вернуть утраченные волосы.

Природа распорядилась так, что волосы с висков и затылка имеют надёжную защиту от андрогенной алопеции. Поэтому, даже будучи пересаженными на новое место, продолжают расти и развиваться, несмотря на гибель предшественников. При соблюдении технологии эффективность пересадки волос – одна из самых высоких в хирургии и приближается к 100%.

ПРОТИВ: Перед проведением операции придётся постричься налысо.

Облысения перед операцией вам не избежать –обязательно придется постричься «под ноль». Тех, кто давно облысел полностью, этим вряд ли испугаешь, зато тем, у кого только появились залысины, и главная задача остановить процесс такая смена имиджа может оказаться не по вкусу.

ЗА: Человек с волосами, как правило, выглядит моложе.

По данным психологов и ученых, занимающихся физиогномикой, лысый мужчина (что уж говорить про женщин) традиционно воспринимается окружающими более старым. По данным различных опросов, появление волос возвращает мужчине от 3 до 5 лет. Так что пересадить волосы – редкая возможность, практически не прилагая усилий, вернуть себе молодость.

ПРОТИВ: Согласно опросам, многие женщины считают лысых мужчин более мужественными и сексуальными.

Они смотрят на лысых мужчин как на альфа-самцов, и те вполне успешно подыгрывают представительницам слабого пола. Именно лысым нередко отведена роль «мачо», с которой они успешно справляются. Неизвестно, как бы мы воспринимали Дмитрия Нагиева или Ростислава Хаита, стань они «волосатыми».

ЗА: Волосы защищают кожу головы от вредного действия ультрафиолета.

Неожиданный плюс от пересадки волос становится актуальным в последние годы, когда по мере истончения озонового слоя увеличивается количество новых случаев одной из самых злокачественных опухолей – меланомы. И новая её локализация .. лысина. По наблюдение австралийских учёных, у лысых мужчин меланома на коже головы возникает в 3 раза чаще, чем у волосатых. Да, волосы защищают макушку от опасного ультрафиолета.

ПРОТИВ: Лечение  стоит немалых денег.

Потрясающая эффективность, возможность выглядеть моложе, защита от ультрафиолета – столько плюсов для единственно эффективного метода ожидаемо делает его дорогим. А так как это лечение относится к разряду хирургии красоты, никакие квоты или ОМС на операцию не распространяются, платить придётся из своего кармана.

ВЫВОДЫ ЗДОРОВЬЯ: Решаться или нет на пересадку волос – личное дело каждого, но мы можем сказать одно – операция эффективна и безопасна. Женщинам она помогает заново обрести уверенность в себе и, без преувеличения, начать жить заново, мужчине выглядеть моложе и исполнить давнюю мечту вновь обрести волосы. Важно обязательно пройти предоперационное обследование у дерматолога и терапевта, чтобы исключить другую причину алопеции, ведь если дело не в половых гормонах, операция не принесёт результата. Облысение могут вызвать десятки болезней, от железодефицитной анемии до локальных кожных проблем.

Более 95% случаев мужского облысения является андрогенной алопецией. У женщин этот показатель составляет около 50%.

Влияние мужских половых гормонов на облысение было убедительно доказано в далёком прошлом – выпадение волос раз и навсегда прекращалось после кастрации.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 июня 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Георгий Борисович, это снова Екатерина. Еще раз большое спасибо за ответ. Вы можете...
Уважаемая Екатерина! К сожалению не знаю своих коллег в Санкт-Петербурге... Просто у меня нет...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

Керлиэль [1 день назад]
Не могу никак выспаться. Долго ворочаюсь не могу уснуть, в общем, пока засну уже через пару часов...
Paulina [3 дня назад]
На такие случаи мне рекомендовали иметь обязательно при себе Моксонидин сз, что я и делаю. При...
Томова К. [8 дней назад]
Нет, не антидепрессант, это "таблетки счастья", способствуют выработке серотонина...

Статьи на тему

Откуда берется лысина у мужчин?

Новый способ остановить выпадение волос

Почему мужчины лысеют?

Еще в рубрике

Загар

Загар –это процесс выработки пигмента меланина для...

Боль: от симптома до причины

Причина боли в спине и суставах может скрываться в...

Как остановить аллергию?

ПОЛЛИНОЗ ИЛИ СЕННАЯ ЛИХОРАДКА ВСТРЕЧАЕТСЯ У 10-15%...

5 факторов, влияющих на сон

Зимой с утра мы часто выглядим как сонные мухи, а...

КИШЕЧНИК, БУДЬ ЗДОРОВ!

Кишечник ежедневно испытывает немалую нагрузку. Не...

8 причин отеков

Под вечер любимые туфли становятся тесны, отекают...

Весенняя аллергия: симптомы и лечение

Каждые 10 лет в мире становится вдвое больше больных...

Цистит

Если верить старшему поколению, первое, что...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 