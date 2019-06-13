Пересадка волос

Эта операция сегодня стала доступной. И всё чаще она требуется не только мужчинам, но и женщинам.

Мужское облысение или андрогенная алопеция синдром, связанный с генетикой: у некоторых мужчин волосяные фолликулы, располагающиеся на лобном и теменном участках черепа, чувствительны к токсическому действию дегидротоестостерона – продукта метаболизма основного мужского полового гормона. Под его действием фолликулы постепенно угасают, деградируют и отмирают. Внешне это проявляется сначала истончением волос, которые становятся хрупкими и ломкими, затем редеют, и, наконец, выпадают.

Андрогенной алопеции подвержены и женщины. У них концентрация мужских гормонов намного меньше, чем у мужчин, но даже незначительного повышения на фоне врождённой чувствительности волос к андрогенам бывает достаточно для того, чтобы волосы стали тусклыми, ломкими, начали выпадать и стало формироваться облысение. У женщин оно проявляется иначе, чем у мужчин – не с залысин, а с расширения серединного пробора.

ЗА: Операция проходит быстро и безболезненно, а её эффективность приближается к 100%.

Она действительно переносится легко. Для её проведения не требуется наркоз – достаточно местного обезболивания, которое нередко проводится без уколов, врач просто впрыскивает анестетик под кожу с помощью специального шприца-помпы. Задача хирурга – забрать волосяные фолликулы с затылочного и боковых участков головы, где они от природы не чувствительны к действию дегидротестостерона, и пересадить вперед и на макушку. Проколы заживут достаточно быстро, а в дальнейшем новые волосы не будут отличаться от остальных.

ПРОТИВ: Любое хирургическое вмешательство иногда вызывает осложнения.

Это относится даже к самым простым вмешательствам. Основные факторы риска – анестезия, на которую возможна аллергическая реакция, и инфекция, способная возникнуть в месте операции. Ведь голова – зона повышенной концентрации бактерий, обилие кожного сала, пот, всё это создаёт благоприятную среду для их размножения. В группе риска люди, традиционно склонные к инфекционным осложнениям – диабетики, страдающие хроническим иммунодефицитом или онкологией, получающие гормональную или цитостатическую терапию.

ЗА: Операция позволяет гарантированно вернуть утраченные волосы.

Природа распорядилась так, что волосы с висков и затылка имеют надёжную защиту от андрогенной алопеции. Поэтому, даже будучи пересаженными на новое место, продолжают расти и развиваться, несмотря на гибель предшественников. При соблюдении технологии эффективность пересадки волос – одна из самых высоких в хирургии и приближается к 100%.

ПРОТИВ: Перед проведением операции придётся постричься налысо.

Облысения перед операцией вам не избежать –обязательно придется постричься «под ноль». Тех, кто давно облысел полностью, этим вряд ли испугаешь, зато тем, у кого только появились залысины, и главная задача остановить процесс такая смена имиджа может оказаться не по вкусу.

ЗА: Человек с волосами, как правило, выглядит моложе.

По данным психологов и ученых, занимающихся физиогномикой, лысый мужчина (что уж говорить про женщин) традиционно воспринимается окружающими более старым. По данным различных опросов, появление волос возвращает мужчине от 3 до 5 лет. Так что пересадить волосы – редкая возможность, практически не прилагая усилий, вернуть себе молодость.

ПРОТИВ: Согласно опросам, многие женщины считают лысых мужчин более мужественными и сексуальными.

Они смотрят на лысых мужчин как на альфа-самцов, и те вполне успешно подыгрывают представительницам слабого пола. Именно лысым нередко отведена роль «мачо», с которой они успешно справляются. Неизвестно, как бы мы воспринимали Дмитрия Нагиева или Ростислава Хаита, стань они «волосатыми».

ЗА: Волосы защищают кожу головы от вредного действия ультрафиолета.

Неожиданный плюс от пересадки волос становится актуальным в последние годы, когда по мере истончения озонового слоя увеличивается количество новых случаев одной из самых злокачественных опухолей – меланомы. И новая её локализация .. лысина. По наблюдение австралийских учёных, у лысых мужчин меланома на коже головы возникает в 3 раза чаще, чем у волосатых. Да, волосы защищают макушку от опасного ультрафиолета.

ПРОТИВ: Лечение стоит немалых денег.

Потрясающая эффективность, возможность выглядеть моложе, защита от ультрафиолета – столько плюсов для единственно эффективного метода ожидаемо делает его дорогим. А так как это лечение относится к разряду хирургии красоты, никакие квоты или ОМС на операцию не распространяются, платить придётся из своего кармана.

ВЫВОДЫ ЗДОРОВЬЯ: Решаться или нет на пересадку волос – личное дело каждого, но мы можем сказать одно – операция эффективна и безопасна. Женщинам она помогает заново обрести уверенность в себе и, без преувеличения, начать жить заново, мужчине выглядеть моложе и исполнить давнюю мечту вновь обрести волосы. Важно обязательно пройти предоперационное обследование у дерматолога и терапевта, чтобы исключить другую причину алопеции, ведь если дело не в половых гормонах, операция не принесёт результата. Облысение могут вызвать десятки болезней, от железодефицитной анемии до локальных кожных проблем.

Более 95% случаев мужского облысения является андрогенной алопецией. У женщин этот показатель составляет около 50%. Влияние мужских половых гормонов на облысение было убедительно доказано в далёком прошлом – выпадение волос раз и навсегда прекращалось после кастрации.