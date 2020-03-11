Наш гость: Пьер Андре, врач-дерматолог, доктор медицинских наук, основатель Европейского общества эстетической и косметической дерматологии, научный руководитель Международного конгресса по эстетической и антивозрастной медицине

Косметология развивается с большой скоростью – одни исследования и тренды сменяют другие. Но информация о них выглядит довольно противоречивой. Как же ухаживать за кожей, может ли фейс-фитнес заменить инъекции и какие средства способны сделать нас моложе – об этом мы поговорили с международным экспертом.

Пьер, с какими возрастными проблемами француженки приходят в кабинет к дерматологу чаще всего?

Обычно это дамы 45-50 лет. Их беспокоит неровный тона лица и заметные следы пигментации и купероза. Это легко решается лазерными процедурами или пилингами. Второй повод обращений - возрастная потеря объемов лица после 50 лет. Восполнить объемы хорошо помогает радиочастотный лифтинг и сеансы фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Быстро скорректировать пустое пространство, где образуются морщины, можно инъекциями гиалуроновой кислоты. Очень важно комбинировать методики - это дает лучший результат. Кроме этого, нужно работать ювелирно, но сразу над несколькими аспектами.

Каковы главные тенденции в антивозрастном уходе?

Мы больше не говорим про anti-age. Новый тренд – это well-aging. То есть, мы признаем и принимаем тот факт, что со временем наша кожа так или иначе подвластна старению. Важно не остановить старение, а научиться стареть красиво. Речь идет о превентивной дерматологии. Не нужно, чтобы дамы в 40 лет были похожи на новоиспеченных студенток. Это дурной тон. Гораздо важнее подобрать в этом возрасте такой уход и такие процедуры, что помогут прийти в 50 лет к результату, который лишь незначительно поменяется в 60. Привлекательное лицо - это не лицо без морщин. Это ухоженная кожа, ровный цвет тона. В моде продуманная, интеллектуальная натуральность. Есть мнение, что француженки не используют макияж. На самом деле они делают мейкап, но так, что это совершенно неочевидно. Все, что заметно – уже чересчур.

Что нужно добавить в уход за кожей после 40 лет?

45 -50 лет - возраст пременопаузальных и менопаузальных изменений, когда уменьшается количество женских гормонов, соответственно, снижается эластичность кожи. Поэтому становятся заметными заломы и морщины. В этом случае более заметный эффект, чем внешний уход, даст правильно подобранная гормональная терапия. Несмотря на то, что она направлена на восстановление гормонального баланса в организме, в качестве «побочного» эффекта она дает и видимые улучшения качества кожи.

Сейчас много средств, направленных на лечение акне в возрасте 30+. Почему такие проблемы преследуют женщин, давно вышедших из пубертата?

Если угри и акне сопровождаются обильными и болезненными менструациями, сильным ПМС, заметным ростом волос на животе и лице, то лучше всего сходить на консультацию к гинекологу. Вполне возможно, это следствие синдрома поликистозных яичников (СПКИЯ). Часто это заболевание успешно лечится спиронолактоном, который также используется при лечении гипертензии. Молекула спиронолактона обладает антиандрогенной активностью, то есть, способен влиять на количество мужских гормонов у женщин. По этой причине он часто используется для лечения различных дерматологических состояний, в которых играют роль андрогены, включая возрастные акне, себорею и выпадение волос по женскому типу. Именно поэтому женщины с СПКИЯ наблюдают значительное уменьшение выделения кожного сала и акне во время использования противозачаточных таблеток прогестинового ряда, имеющих также антиандрогенную активность.

Часто ли причиной появления акне является гормональный дисбаланс?

Я бы назвал основной причиной гиперчувствительность сальных желез к мужским гормонам. Часто при анализе крови во время затяжного акне основные гормональные параметры, наоборот, оказываются в норме. Сейчас мы все чаще говорим еще и о генетическом факторе акне. Мне, например известные целые семьи, страдающие такими высыпаниями.

Есть ли связь между психологическим состоянием и качеством кожи?

На эту тему проводится множество исследований. Сам ритуал ухода за собой, когда мы открываем красивые тюбик и наносим ароматный крем, заставляет нас почувствовать себя лучше, спокойнее. Результаты одного исследования говорят, что люди, решившие проблему мимических морщин инъекцией ботокса, чувствуют себя намного увереннее в обществе и лучше показывают себя в работе, чем те, кто имеет ту же проблему, но никак ее не решает. При этом определение «хорошая кожа» имеет сегодня довольно конкретное описание – это ровная упругая поверхность лица, чуть тронутая загаром.

В нашей стране женщины регулярно пользуются кремами утром и вечером. А насколько кремы в принципе способным повлиять на состояние кожи?

Есть научные доказательства о том, что уходовая косметика работает. Взять хотя бы солнцезащитные средства. Учеными разных стран неоднократно проводились исследования, доказывающие эффективность санскринов против пигментации. ВОЗ советует использовать их каждые два часа в условиях солнечной активности. Увлажняющий уход – тоже вполне доказанная история. Он содержат гигроскопические субстанции, которые помогают удерживать воду в коже, сохраняя липидный барьер кожи и помогая ему выполнять свои защитные функции. А они ей необходимы, потому что на качество кожи влияет перепад температур, действие солнца и загрязнение окружающей среды.

Какие ингредиенты в косметике работают лучше всего?

Ретиноиды, производные витамина А, считаются одними из самых эффективных элементов. Их действие может быть направлено на нормализацию процессов клеточного обновления - они ускоряют отшелушивание мертвых клеток кожи, не давая им накапливаться на поверхности, препятствуют образованию акне. Также эти молекулы эффективны для анти-эйдж ухода. Ретиноиды присоединяются к рецепторам ретиноевой кислоты, которая присутствует в клетках кожи, и активируют их - эти процессы стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Прекрасно работают фруктовые кислоты, выравнивая цвет лица, уменьшая пигментные пятна и повышая эластичность кожи. Антиоксиданты в составе сывороток и кремов помогают бороться со свободными радикалами, которые появляются от микроповреждений ДНК. Первый удар принимает на себя именно кожа – отсюда гиперпигментация, сухость, шелушение, преждевременные морщины. Наш образ жизни, вредные привычки, пребывание на солнце без защиты, экология, радиация – все это влияет на образование свободных радикалов. Зато активные антиоксиданты – витамины Е и С, глутарион, бета-каротин, фитоэстрогены, ресвератрол - могут уберечь нашу кожу.

Как из всего многообразия косметических средств, которые сейчас есть на рынке, выбрать именно те, что реально работают?

Хороший вопрос! Многие дерматологи тратят на это годы практики. Могу дать совет: перед покупкой бьюти-продукта изучите состав и убедитесь, что в нем есть те активные элементы, которые я перечислил выше. Важно и их количество: лучше, если кислоты, витамины или антиоксиданты будут не в конце составного списка, а в начале, поскольку ингредиенты идут в порядке убывания их процентного содержания. Для видимого эффекта нужна существенная концентрация активных веществ. Кроме этого, я бы отдал предпочтение крему бренда с историей и собственными дерматологическими лабораториями. Ну а более узкий индивидуальный совет вам даст дерматолог на приёме.

Очень много средств создано для многоэтапного ухода за кожей, а какие же самые важные этапы?

Один из основных моментов – тщательный демакияж. Всегда смывайте косметику перед сном, а после этого используйте крем, который подходит вашему типу кожи. Это также может быть специальный флюид или локальный гель, подобранный для решения конкретной проблемы - купероза, акне, черных точек, шелушения и тому подобное. Этого для вечернего ухода достаточно.

Утром нужно умыться, после чего можно использовать мицеллярную воду, затем нанести сыворотку, например, с витамином С. Подождать, пока она впитается, а затем нанести увлажняющий крем или легкую эмульсию, в зависимости от типа и состояния кожи. Всё.

Весьма лаконично! То есть вы не видите смысла в многоэтапном уходе?

Нет. Считаю это чисто маркетинговой уловкой. Не следует наносить на себя тонну бесполезной уходовой или декоративной косметики. Кроме того, следует понимать, что не только уход влияет на качество кожи. Сейчас на пике популярности косметические средства с антиоксидантами, но влияние крема с этим ингредиентом на кожу в 10 раз меньше, чем тот эффект, который производят натуральные антиоксиданты в вашем холодильнике.

Питание больше влияет на кожу, чем сам уход?

Конечно. Не стоит мечтать, что одна волшебная баночка качественно преобразит ваше лицо. Самые эффективные антиоксиданты, такие как витамин Е и полифенол, содержатся в овощах, фруктах, молочных продуктах, зелёном чае. Правильное питание – глобальное условие для долгой жизни в красивой физической оболочке. В наше время наибольшее количество болезней провоцирует именно несбалансированное меню, состоящее из полуфабрикатов, фастфуда и сладкой газированной воды.

Что должно быть в рационе для красоты кожи?

Главное в еде – качество и вариативность. Этим правилам отвечает, например, средиземноморская диета. Но не стоит с фанатичностью соблюдать ту или иную диету. Например, специально налегать на какой-то продукт или вносить другой в черный список. Если раньше мы обсуждали некую связь между потреблением продуктов с большим содержанием сахара, например, молочного шоколада и возникновением акне, то теперь множество исследований отрицают эту взаимосвязь. Поэтому достаточно прислушиваться к своим пищевым желаниям и выстраивать питание на фундаменте из двух основных элементов - большого количества клетчатки и качественного белка. Правильно составленный рацион и хороший солнцезащитный крем – две составляющие здоровой кожи.

Вы несколько раз упомянули о важности фотопротекции. Вы согласны с тем, что санскрин нужно использовать даже зимой?

Не думаю. Солнцезащитный крем нужно использовать тогда, когда он необходим. Если вы путешествуете в страну с жарким климатом или интенсивной инсоляцией, то, конечно, наносите защиту перед выходом на улицу. А в средней полосе России, когда в холодное время года ультрафиолетовый индекс низок, а вечер уже начинается в 5 часов дня, этого делать не стоит – он просто останется на целый день пленкой на коже, не исполняя никаких функций. Важно не покупаться на рекламу, а руководствоваться простой логикой.

Сейчас популярна идея о том, что из-за ухудшающейся экологической ситуации в городах-миллионниках, лучше использовать тональный крем или пудру, чем выходить на улицу с «голым» лицом.

Я так не считаю. Барьер, который представляет собой тональный крем, не может полностью блокировать влияние окружающий среды. Для нашего лица находиться под слоем плотного покрытия, которое маскирует всё, но и полностью перекрывает кожу – неестественное состояние. А если существует проблема расширенных пор, интенсивного выделения кожного жира или высыпаний, то такой тон вообще противопоказан. У некоторых дам есть некий психологический пунктик, который не позволяет им выйти из дома без макияжа. В этом случае лучше пользоваться лёгким консилером, чтобы точечно перекрыть несовершенства, или легким тональным флюидом, BB или СС-кремом. Если выбор стоит между тональным кремом или рассыпчатой пудрой, лучше выбрать второе.

Насколько сильно экология влияет на процесс старения кожи?

Недавнее китайское исследование подтвердило негативное влияние загрязненной окружающей среды на качество кожи. То есть люди, живущие в местности, где есть большие производства, выбрасывающие в воздух диоксид углерода, визуально стареют быстрее. Кроме этого, негативно сказывается длительное нахождение в горячем цеху кухонь. Это же китайское исследования говорит о том, что повара со стажем имеют риск получить ранние морщины быстрее, чем представители других профессий. Но даже, если вы выбираете свое место жительство, исходя из экологической обстановки, нужно понимать, что старение запускается сразу после нашего рождения. Процесс роста идет параллельно с процессом старения. Нет никакой точной даты отсчета.

А как вы относитесь к домашним гаджетам для ухода за кожей?

Их огромное количество, но не все способны дать хоть какой-то положительный эффект. Тут много маркетинга и желания продать новый девайс. Конечно, есть устройства, которые могут быть полезны, но их надо выбирать с осторожностью. В любом случае, гаджеты не могут стать единственной основой домашнего ухода.

Может ли фэйс-фитнес заменить инъекции?

Нет. Разные учения про то, как накачать мышцы лица и распрямить морщины, существуют более 70 лет, но никаких научных данных про то, что эффект может быть приравнен, например, к инъекциям, нет. Я совсем не против гимнастики для лица. У меня есть пациентки, которые чувствуют себя лучше после фэйс-фитнеса и уверены, что таким образом продляется молодость кожи. Врач не может запретить человеку делать то, что не вредит организму и имеет позитивное влияние не его самоощущение.

Правильно составленный рацион и хороший солнцезащитный крем – две составляющие здоровой кожи. Определение «хорошая кожа» имеет сегодня довольно конкретное описание – это ровная упругая поверхность лица, чуть тронутая загаром.