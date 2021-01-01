ПЕЧЕНЬ: ЧИСТИТЬ ИЛИ ЛЮБИТЬ?

Печень – главный фильтр нашего организма. Нуждается ли она в очистке, сколько выдерживает алкоголя и как защитить важнейший орган от эпидемии вирусных гепатитов

10 разных функций

Мы привыкли думать, что печень — это, прежде всего, орган пищеварительной системы, фильтрующий поступившие из желудка и кишечника питательный вещества. На самом деле она выполняет около 10 самых разнообразных функций, каждая из которых очень важна. Например, синтезирует вещества, отвечающие за свёртываемость крови. Поэтому, печеночная недостаточность всегда сопровождается избыточным разжижением крови, равно как и спонтанным образованием тромбов. Вырабатывает множество белков, из-за чего выраженное ухудшение её работы всегда сопровождается нарушением осмотического давления и отёками, а также снижением иммунной защиты. Избыточное содержание билирубина окрашивает кожу в жёлтый цвет и в буквальном смысле «бьёт по мозгам», вызывая энцефалопатию на типу «белой горячки». Без печени невозможна выработка многих витаминов и гормонов. В общем какую систему не затронь, везде в той или иной степени фигурирует печень. Значит, важно сохранить её здоровье как можно дольше.

Жировой гепатоз - болезнь цивилизации

Пока многие боятся заразиться вирусным гепатитом или «напить» себе цирроз, самым распространённым заболеванием печени является её жировое перерождение, жировой или стеатогепатоз. Доступность фастфуда, полуфабрикатов и вообще животных жиров привела к их неконтролируемому потреблению. Свою лепту вносит и алкоголь, в результате печёночные клетки постепенно замещаются жировыми. Особенно это выражено у людей полных, где печень невольно становится очередным (после жирового фартука на животе, ягодиц и бёдер) жирохранилищем. Но при неправильном питании эта проблема не обходит стороной и стройных. В результате функция печени постепенно снижается, страдает иммунитет, начинаются проблемы с пищеварением. И то далеко не сразу, ведь согласно наблюдениям учёных, симптомы появляются, лишь когда в рабочем состоянии осталось всего 15% органа. Чтобы не доводить до этого, нужно регулярно сдавать биохимический анализ крови на печеночные ферменты и проходить УЗИ этого важнейшего органа.

Расскажи всю правду, биохимия

Основные печеночные показатели - АЛТ и АСТ. Эти ферменты содержатся внутри печеночных клеток (гепатоцитов); в норме их количество в крови минимально. Если клетки разрушаются, ферменты попадают в кровь и их уровень повышается. Прежде всего, это происходит при выраженном жировом гепатозе, гепатитах, циррозе, раке печени. Повышение АЛТ и АСТ возможно также при инфаркте миокарда. Чтобы отличить одно от другого, существует коэффициент Ритиса – отношение АСТ к АЛТ. В норме он составляет от 1,0 до 1,7. Если значение меньше – значит, проблемы с печенью, если больше – с сердцем.

Гамма-ГТП – как шутят врачи, самый алкогольный показатель. Маркер повышается из-за затруднения оттока желчи при токсическом и алкогольном гепатитах.

ЩФ (щелочная фосфатаза) – повышается при алкогольном гепатите, но также может быть маркером онкологических заболеваний, например, лимфомы и лимфогранулематоза. Если человек не злоупотребляет алкоголем, а щелочная фосфатаза повышена, стоит задуматься об углубленном обследовании организма.

ХЭ (холинэстераза) – при патологии печени не повышается, а, наоборот, понижается. Если предыдущие четыре фермента повышены, а холинэстераза понижена – серьезные проблемы с печенью налицо.

Для полноты картины кроме анализов на ферменты необходима информация о пигменте билирубине. Эта производная гемоглобина перерабатывается в печени, попадает в желчь и, если отток последней нарушен, он всасывается в кровь. Именно билирубин окрашивает кожу во время желтухи. Если речь не идет об остром гепатите, повышение общего и прямого билирубина – всегда признак достаточно серьезного повреждения печени. Если же повышен непрямой, значит печень здесь ни причём, в крови идёт разрушение эритроцитов в результате гемолиза.

Алкоголь и железо

Алкогольный гепатит считается одной из основных причин возникновения цирроза. В среднем алкогольный цирроз развивается у пациентов в возрасте 40–45 лет, иногда раньше. Ускорению развития цирроза в одной и той же популяции способствует разный генетический фон. И здесь речь идёт о двух различных генетических механизмах. С одной стороны, кажущаяся плюсом генетически обусловленная выcокая активность расщепляющих этанол ферментов: алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы. Человек может выпить достаточно большое количество алкоголя, который у него быстро распадается в крови за счет работы этих ферментов, но при этом выделяется в большом количестве ацетальдегид, оказывающий выраженное токсическое воздействие на печень. С другой речь идёт о очень недооценённом пока заболевании – наследственном гемохроматозе. В этом случае железо активно откладывается в органах и тканях, прежде всего в печени. Большинство ранних циррозов связано с доминантной формой заболевания, циррозы в среднем возрасте (около 40-45 лет), когда вроде бы пил «как все», все здоровы, а у тебя цирроз печени, вызваны стёртой формой болезни, когда активным лишь часть генов, отвечающих за неправильную утилизацию железа. Сегодня всё большее распространение получает молекулярно-генетическая диагностика, при которой можно выявить различные формы наследственного гемохроматоза. По сути, этим людям в жизни лучше полностью отказаться от алкоголя. А пройти такой анализ в молодости, означает обезопасить себя от ненужных рисков.

Сколько можно пить?

Существует ли безопасная доза алкоголя? Всемирная организация здравоохранения считает, что хроническая алкогольная интоксикация, возникает при употреблении алкоголя в токсической дозе (в среднем более 64 г в пересчете на условный абсолютный этанол) и чаще одного раза в неделю. То есть чтобы алкоголь абсолютно безопасен для печени, вы можете выпить не больше 150 граммов крепкого алкоголя (водки, виски, коньяка), поллитра некреплёного вина или чуть больше литра пива за неделю. При этом необходимо помнить, что безопасных доз алкоголя не существует, поскольку это психоактивное вещество. Регулярное употребление алкоголя сопровождается повышенным риском несчастных случаев и травм, особенно у пожилых.

Вас прочистить?

Чистка печени с помощью различных веществ (трав, настоев, БАДов) - наиболее популярный альтернативный метод оздоровления. Иногда нередко приносящий видимый результат – трудно не поверить очередному знахарю, когда собственными глазами видишь отходящие естественным путём после такой процедуры зелёно-чёрные конгломераты. К счастью, печень не загрязняется. Это не автомобильный фильтр, сделанный человеком, где на стенках оседают сажа и копоть, человек творение в разы совершеннее, и живая ткань обладает уникальной способностью к перерабатыванию и удалению из своей структуры любых чужеродных веществ. Да и находится грязи физически негде. Единственное возможное «засорение» - образование камней в желчном пузыре или печёночных желчных протоках. И это закладывают дополнительную опасность в процесс очистки. Который, по сути, всегда представляет собой приём ударной дозы желчегонного. В результате печень напрягает все силы, вырабатывает неадекватное количество желчи, которая не нужна организме в таком количестве, она с трудом перерабатывается в кишечнике и выходит в унитаз в виде причудливых зелёных и чёрных «сталактитов». Если же в желчных путях были камни, такая промывка системы может привести к опасным для жизни последствиям – закупорке протока, развитию гипертензии в желчных протоках, желчного гепатита, желтухи. Хирурги регулярно получают по скорой несчастных, решивших прочистить печень, а заработавших печёночную колику и экстренную операцию. Гастроэнтерологи советуют – лучший способ очистки печени – дать ей покой. Этот орган уникален в своей способности к самовосстановлению. Откажитесь на несколько месяцев от вредных для печени продуктов и алкоголя, питайтесь сбалансированно и правильно, давайте себе умеренную физическую нагрузку и сбросьте лишний вес – это и будет самым эффективным и безопасным методом очистки.

Ласковые убийцы

Но втором месте после жирового гепатоза по распространённости, и первое по опасности занимают вирусные гепатиты. Сравнительно недавно их было известно всего три: А, В и не-А-не-В (так забавно именовали остальные неизвестные, самым частым из которых оказывался С). Сегодня список расширился почти до десятки: А, В, С, D, Е, ТТV и другие. Вирусологи уверены: чтобы обозначить все вирусы, скоро не хватит латинского алфавита. Путь заражения может быть самый неожиданный (от визита к стоматологу до маникюра, сделанного в салоне), а течение заболевания – самое коварное, без всяких симптомов: максимум слабость, быстрая утомляемость, плохое настроение. Если гепатит В чаще протекает в острой форме и реже хронизируется, то С традиционно называют «ласковым убийцей» - в 80% случаев переходит в хроническую форму и незаметно разрушает печень, проявляя себя, когда уже произошло непоправимое: сформировался цирроз печени или образовалась злокачественная опухоль (гепатоцеллюлярный рак). К счастью, на сегодняшний день есть возможность избежать обоих недугов. Гепатит В до сих пор плохо поддаётся лечению, зато отлично подходит для профилактики. Более 20 лет применяется вакцина от гепатита В, которая в нашей стране входит в календарь прививок. После 3 уколов в крови определяется высокая концентрация специфических антител от гепатита В, которая сохраняется около 10 лет. Именно через такой период времени требуется ревакцинация. Учитывая крайне высокую заразность гепатита В (передаётся не только через кровь, но также половым путём, через общие предмета быта, даже при поцелуях, если у обоих есть дефекты слизистой рта) вакцинация показан абсолютно всем, тем более, что прививка от В автоматически защищает и от гепатита D. Изменчивость вируса гепатита С до сих пор не дала возможности разработать вакцину, зато в последние годы внедрено новое поколение препаратов, позволяющее полностью избавиться от вируса в 90% случаев.

чтобы не пропустить возможное заражение вирусными гепатитами, раз в год нужно сдавать анализ на маркёры вирусных гепатитов В и С (НBsAg и HCV).

Печень и лекарства

Ещё один известны враг печени – лекарственные препараты. Почти каждая выпитая таблетка в той или иной степени воздействует на печень. Особенно актуальной проблема лекарственных гепатитов стала, когда в нашей стране почти все лекарства стало возможно приобретать без рецепта. Первое место по гепатотоксичности прочно удерживают обезболивающие и противовоспалительные средства. Увы, количество тех, кто каждый день пьёт «таблетку от головы» слишком велико. На втором – антибиотики. Третье делят противотуберкулёзные и противоопухолевые лекарства, а на четвёртом расположились – фитопрепараты. Увы, несмотря на миф о их безвредности, это такие же химические вещества, зачастую с невыдержанной дозировкой активных веществ. За 10 лет количество острых печёночных поражений от фитопрепаратов и БАДов в нашей стране увеличилось на 20%, а в традиционно склонной к натуропатии Южной Корее на фитопрепараты приходится 72% от всех случаев лекарственного поражения печени. Главные правила поведения – избегать лишнего, избыточного приёма лекарств, как классических, так и натуральных, принимать их строго по назначению врача, обязательно проверять функцию печени после завершения длительного лекарственного лечения.

Станция пересадка

В случае, если функция печени серьезно снижена и развивается печёночная недостаточность, шанс прожить полноценную жизнь всё равно остаётся. Некоторое время работу печени можно поддерживать с помощью регулярных сеансов детоксикации на аппарате MARS (по аналогии с сеансами гемодиализа при почечной недостаточности), но на сегодняшний день в стране таких аппаратов немного. Зато проводятся пересадки печени: как от погибшего донора, так и от подходящего по тканевой совместимости родственника. Да, да, можно пожертвовать своему близкому человеку часть своей печени – такая пересадка называется родственной и чаще всего проводится от матери к её больному ребёнку. Удивительная возможность к самовосстановлению приведёт к тому, что материнская печень почти полностью восстановится, а ребёнок получит функционирующий орган на всю жизнь. Пересадка от донора проводится по стандартной схеме: реципиенту проводят тесты гистосовместимости (более 20), и помещают его в лист ожидания. Трупная печень должна быть пересажена в течение 6 часов, поэтому стоящий в листе ожидания ни при каких обстоятельствах не должен покидать город. Первая успешная пересадка печени была выполнена в США в начале 60-х, в наши дни 40% перенёсших пересадку живут после этого 20 и более лет. Новые перспективы открывает разработка биологических принтеров и проходящие в лабораториях всего мира эксперименты по созданию искусственных органов.

Первая успешная пересадка печени была выполнена в США в начале 60-х, в наши дни 40% перенёсших пересадку живут после этого 20 и более лет.

ВЫВОДЫ ЗДОРОВЬЯ:

-Больная печень не болит, так бывает чаще всего. Проблемы появляются, когда в рабочем состоянии остаются 15% её клеток.

-Поэтому за печенью важно следить: раз в года сдавать анализы крови на «печёночные» маркёры и вирусные гепатиты, а также проходить УЗИ.

-Самая частая проблема печени – жировой гепатоз, а также самая опасная -цирроз развиваются на фоне злоупотребления вредной едой и алкоголем. Более других склоны люди с нарушением обмена железа. Всем, кто не привык отказывать себе в удовольствиях, будет полезно пройти молекулярно-генетический тест на скрытый гемохроматоз.

-В мире идёт настоящая эпидемия вирусных гепатитов. От гепатита В гарантированно защитит вакцина, а гепатит С, к счастью, неплохо лечится новыми препаратами.

-«Чистить» печень не только бесполезно, но и опасно. Лучший способ восстановления – отказаться от вредных блюд и алкоголя на несколько месяцев.

-Лекарства - ещё один враг печени. Не злоупотребляйте таблетками без показаний, не допускайте бесконтрольного приёма обезболивающих и антибиотиков.

Опубликовано: 20 января 2021 г.