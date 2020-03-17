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Партнерские роды

Партнерские роды, когда женщину в родильном зале поддерживает отец ребенка, мама, сестра или нанятая помощница – доула, становятся все более популярными. Что нужно сделать заранее чтобы всё прошло хорошо?
Опубликовано: 23 марта 2020 г.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. Оно заполняется от лица будущей мамы не раньше 36-й недели беременности. Сделать это можно не только тем, у кого заключен контракт с роддомом – организовать партнерские роды при желании можно и по ОМС. Правда, в этом случае можно рассчитывать на присутствие только близкого родственника, а успех предприятия будет зависеть от того, окажется ли в нужный момент свободным подходящий родильный бокс.

Подписать заявление нужно у ответственного лица – обычно это заместитель главного врача. Как правило, в бюджетных учреждениях такие заявления принимают только в определенные дни недели и обязательно по предварительной записи. Перед тем как принять решение, руководство роддома убедится, что состояние здоровья будущей матери не потребует экстренных вмешательств, и проведет собеседование с ее потенциальным партнером.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ ВМЕСТЕ. Партнеру, кем бы он ни приходился женщине, не стоит пренебрегать курсами подготовки к родам: на них расскажут, какая помощь может потребоваться роженице, отработают сложные действия – например, поддержку правильного ритма дыхания или массаж, объяснят, какие ситуации нормальны, а когда нужно срочно звать на помощь врача.

Записаться можно и на платные, и на бесплатные курсы, в том числе экспресс-программы и однодневные семинары. Лучше всего идти на обучение при роддоме, в котором планируются партнерские роды: кроме собственно подготовки, на них расскажут об особенностях конкретного учреждения и объяснят, какие вещи можно взять с собой.

ДОГОВОРИТЕСЬ О ГЛАВНОМ. Заранее обсудите все детали предстоящих родов: будет ли партнер находиться рядом в течение всего процесса или ограничится помощью в дородовый период (во время схваток), должны ли роды быть полностью естественными или женщина согласна на обезболивание. Во время родов партнер станет связующим звеном между роженицей и врачом, и очень желательно, чтобы он был готов к этой ответственной роли. При этом имейте в виду, что роды – сложный процесс, во время которого не всегда получается строго следовать намеченному плану: в любой момент может потребоваться эпидуральная анестезия, стимуляция родов или экстренное кесарево сечение.

Помните, что во время родов категорически нельзя мешать медицинскому персоналу. Пока идут схватки, партнер может и должен задавать вопросы, представлять интересы женщины и следить, чтобы она получала все необходимое внимание. Во время самих родов отвлекать врача не нужно, даже если кажется, что что-то пошло не так: если ситуация действительно потребует серьезных мер, об этом обязательно скажут. Лучше всего –помочь женщине выполнять рекомендации врача: сосредоточиться на словах акушера ей значительно сложнее, чем партнеру.

СДАЙТЕ АНАЛИЗЫ. Роддом – место, в котором проникновение любой инфекции может обернуться катастрофой. Поэтому для участия в родах требуется предоставить заключение врача о состоянии здоровья, флюорографию и результаты анализов. Их список может отличаться в разных роддомах, но базовыми считаются тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты B и С, сифилис, а также подтверждение иммунитета к кори. Срок их действия устанавливает само медучреждения, но в среднем он длится 1 месяц.

Важно знать, что, хотя в большинстве случаев подобные анализы выполняются за один день, оставлять их на последний момент нельзя. При получении сомнительной реакции лаборатория будет обязана повторить тест и отправить кровь на дополнительные исследования в подтверждающую референс-лабораторию. Из-за этого результаты, даже отрицательные, могут прийти только через 10 дней.

 

Что взять на партнерские роды

  • Сменную одежду – легкую, хлопчатобумажную.
  • Носки и моющуюся сменную обувь – резиновые шлепки или кроксы.
  • Документы: как минимум заявление об участии в партнерских родах и контракт, если он есть. Полный список лучше уточнить в роддоме.
  • Влажные салфетки – ими будет удобно протирать лицо и шею женщины от пота.
  • Питьевую воду в маленьких бутылочках (лучше всего – спортивных непроливайках, из которых удобно пить, лежа на боку).
  • Продукты, подходящие для хранения при комнатной температуре (по согласованию с роддомом).
  • Подгузники, пеленки и другие вещи для послеродового отделения.
  • Зарядное устройство для телефона.
  • Предметы личной гигиены, которые могут потребоваться, если придется задержаться в роддоме: зубную щетку, полотенце, расческу.
  • Блокнот с ручкой для того, чтобы фиксировать время схваток.
Опубликовано: 23 марта 2020 г.

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