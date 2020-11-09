Парадокс аскорбинки

Стоит ли принимать витамин С в таблетках? До сих пор высказываются противоречивые мнения, касающиеся как эффективности терапии высокими дозами витамина С, так и необходимости профилактического приема и восполнения его запасов в организме

1.За

Витамин С участвует в большинстве жизненно важных процессов организма. В частности, помогает формировать иммунный ответ, стимулируя синтез естественных противовирусных защитников - интерферонов. Он необходим для образования коллагена, который «удерживает» суставы на своих местах, а также служит базой для красивой подтянутой кожи. Недостаток аскорбиновой кислоты приводит к ломкости сосудов, снижению иммунитета, анемии, рахиту и цинге.

Против

Снижение иммунитета, проблемы с сосудами и различные виды анемий могут быть связаны и с болезнями. Поэтому наблюдая у себя те или иные симптомы, сначала нужно сделать анализ крови, который подтвердит недостаток витамина С. Иначе, можно упустить момент для полноценного лечения какого-либо серьезного заболевания.

2.За

Никотин и другие компоненты табачного дыма разрушают витамин С. В связи с этим потребность в аскорбиновой кислоте у курильщиков возрастает практически в 2,5 раза. В 2019 году завершилось крупное исследование американских ученых, результаты которого доказали, что у курящих женщин, которые во время беременности принимали дополнительно витамин С, впоследствии дети реже страдали бронхо-легочными заболеваниями.

Против

Монотерапия витамином С не решает всех проблем курильщиков. Компоненты табачного дыма снижают содержание в организме еще и витаминов группы В, витамина Е, фолиевой кислоты, цинка и магния. Если от вредной привычки избавиться очень сложно и зависимость достаточно сильная, есть смысл принимать комплексные витаминные препараты и скорректировать ежедневный рацион.

3. За

Витамин С помогает в лечении простудных заболеваний. Анализ результатов 30 исследований показал, что добавление к лечению витамина С позволяет снизить продолжительность симптомов простуды на 0,5-1 дня. В пяти исследованиях у участников, которые подверглись экстремальным воздействиям (физический стресс и переохлаждение у лыжников и марафонцев), витаминотерапия снижала риск простуды на 50%.

Против

Хотя клинические исследования продемонстрировали достоверно положительный эффект на сокращение продолжительности симптомов простуды, но в среднем всего лишь на пол дня. Помогает ли такой результат улучшить течение заболевания в целом? Вопрос спорный. Видимо, стоит подождать результатов дальнейших исследований с большим количеством пациентов и глубоким анализом протекающих иммунных и биохимических процессов на фоне приема аскорбиновой кислоты и без него.

4. За

Даже принимая аскорбиновую кислоту «просто так» и в больших дозах нанести себе вред достаточно сложно. Витамин С является водорастворимым веществом, его избыток легко выводится с мочой. При этом скорость выведения его организмом будет увеличиваться, если он продолжает поступать в больших дозах.

Против

«Передозировка» аскорбиновой кислоты действительно редкое явление. Её невозможно испытать употребляя много «витаминизированной» пищи. 10 грамм витамина С, так называемая «сверхдоза», содержится в 20 килограммах цитрусовых. И для появления выраженных симптомов гипервитаминоза эти 10 грамм должно поступать продолжительное время. Но все же длительное повышение уровня аскорбиновой кислоты в организме способствует образованию камней в почках и мешает работать поджелудочной железе, что в свою очередь приводит к повышению уровня сахар в крови и в моче. Помимо этого, превышение концентрации витамина С, подтвержденное лабораторно, в исследованиях показало свою способность усиливать опухолевый рост. При том, что поддержание нормальных рекомендуемых значений, наоборот, тормозит онкологические процессы.

Выводы «Здоровья»: Витамин С является безусловно важным и необходимым компонентом. Если есть возможность, то стоит уделить внимание своему ежедневному рациону, включая в него побольше «витаминизированных» продуктов. Есть ситуации, требующие приема синтетической аскорбиновой кислоты. При этом неконтролируемый прием витамина С в больших дозировках может быть крайне опасен.

Опубликовано: 12 ноября 2020 г.