Папа, мама, детский сад

В сентябре многие дети впервые идут в садик, и родители, конечно, волнуются – а готов ли их малыш к саду?

ДРАМА В РАЗДЕВАЛКЕ

Про адаптацию в саду в сети пишут много всяких ужасов. Там и плач до посинения в садовской раздевалке, и душераздирающие цепляния за ногу уходящей матери, и жуткие истерики, и ночные кошмары. Кажется, невозможно все это пережить и не получить инфаркт, не чувствовать себя злодеем, отдающим детку на съедение системе.

В реальности далеко не всегда привыкание к саду превращается в драму. Если ребенок психологически и физиологически дозрел – хочет играть с другими детьми, уже потренировал социальные навыки в песочнице, неплохо разговаривает, умеет сам одеваться и обходиться без памперсов, – его жизнь в саду обещает быть сносной и даже интересной.

Психологи сходятся во мнении, что самое подходящее время отдавать ребенка в сад – примерно в три года, на фоне стабильной обстановки в семье (то есть без разводов и переездов) и – хорошо бы! – вне «кризиса трех лет», когда малыши и родители и без того «на нервах». Однако многие дети попадают в сад гораздо раньше и при самых разных обстоятельствах, но даже тогда у большинства из них все складывается неплохо. От чего же все это зависит? От конкретного садика – и настроя папы с мамой.

ЗАЧЕМ ВАМ САДИК?

Ребенок ничего не знает про сад и ориентируется на реакцию взрослых. Если те говорят об «этом месте» неодобрительно, как о неизбежном зле, то и ребенок проникнется негативом. В группу он пойдет как на казнь. И будет недоумевать, почему его оставляют одного в этом ужасном месте. Поэтому родителям важно самим настроиться на хорошее. Страшилки о воспитателях, заливающих воспитанникам суп за шиворот, конечно, могут иметь реальные корни, но далеко не все садики – филиалы ада на земле. Более того – многие, напротив, способны дать ребенку качественное общение, новые знания и умения. Но сначала, советует детский психолог Анна Быкова (в прошлом, кстати, воспитатель младшей группы), ответьте себе на простой вопрос – для чего ваш малыш идет в сад. Чтобы вы могли выйти на работу? Пожалуй, самый распространенный вариант. Для социализации? Но для этого есть другие возможности – кружки, секции, подготовка к школе. Что еще? Родительское выгорание, младший ребенок, требующий внимания – или, напротив, отсутствие других детей, с которыми ваш мог бы дружить? Есть разные варианты, но пока старшие их четко для себя не сформулируют, будут мучиться тревогой и чувством вины. А дети, у которых отлично работают зеркальные нейроны, будут тревожиться и переживать вместе с ними.

Научи плохому!

Многие опасаются, что ребенка в садике научат глупостям. И это подтверждает как личный опыт (тут каждому родителю садовского ребенка есть что вспомнить), так и научные данные. Например, многолетнее исследование, проведенное американским Национальным институтом детского здоровья и развития человека, показало: чем больше времени ребенок за первые 4,5 года жизни провел в садике, тем больше у него в перспективе проблем с поведением. Однако не все так ужасно: попутно выяснилось, что многое зависит от качества конкретного садика и еще в большей степени – семейной обстановки. Если дома все хорошо, то даже неудачный сад не сможет «испортить» ребенка.

НОВЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ

Если нашлись убедительные аргументы в пользу сада, самое время начать ребенка к нему готовить. Главное правило – чем меньше незнакомого и непонятного, тем лучше. В идеале, хорошо бы заранее познакомиться с воспитательницей. Налаженный контакт с ней – половина успеха всего предприятия. Именно она будет исполнять роль значимого взрослого для деточки в ваше отсутствие. Конечно, это не всегда возможно. В любом случае, стоит заранее проговаривать, что воспитатели будут заботиться и помогать, малыш должен знать, что может обратиться к ним с любым вопросом. Тут помогают ролевые игры в детский сад, рисование, лепка из пластилина – все, что сделает тему садика повседневной, понятной и нестрашной.

В качестве подготовки стоит расширять сеть социальных контактов малыша. Если он еще никогда не оставался без вас, самое время попробовать – попробовать оставить под присмотром взрослых, которым доверяете. Поначалу ненадолго, хотя бы на 15 минут. Можно походить в детские клубы и на матер-классы, чтобы ребенок понял – жизнь вне маминой юбки может быть увлекательной и при этом безопасной (вы же не будете оставлять его где попало!). Полезно взять его в садик на экскурсию, например, когда понесете туда документы. Стоит проанонсировать это как особенное событие – не каждый день мы с тобой занимаемся такими интересными важными делами! Первое впечатление может оказаться решающим – если все сложится благополучно, в сентябре ребенок пойдет в сад как уже в знакомое место к знакомым людям (да и вам, кстати говоря, будет легче его оставить). Представляйте возможность ходить в сад как привилегию, не упускайте возможности пройти лишний раз мимо, изучить территорию, посмотреть на детей и воспитателей. Главное при этом повторять: садик – это временно, дети не остаются там на ночь, мы всегда вернемся за тобой.

ЖИЗНЬ ПО РАСПИСАНИЮ

Расписывая прелести садовской жизни, не стоит, конечно, сгущать розовые краски. Здесь свои представления о прекрасном, и после привольной домашней жизни детям непросто привыкнуть ходить строем и жить по расписанию. Новый режим может здорово напрягать и ребенка, и родителей. Всем будет проще, если малышу не придется в авральном режиме приучаться рано вставать и рано ложиться. Хорошо бы узнать, по какому графику живут дети в выбранном саду, и постепенно переводить своего на новые рельсы.

Еще один важный организационный пункт – еда. В садике она бывает достаточно специфичной, но наверняка в меню найдется несколько блюд, которые вы можете без особого морального ущерба готовить для всей семьи. Запеканки, каши, картофельное пюре и какие-нибудь котлетки из свеклы – типичная садовская еда. Хорошо бы познакомить с ней малыша заранее. Кстати, рыбу в саду тоже дают – и нужно уметь справляться с костями, пусть и не самыми мелкими.

Одеваться в группе ребенку придется самому. Поэтому если он еще не вполне освоил процесс, самое время потренироваться. Выбирайте одежду, которую проще надевать – минимум тесных вещей и неудобных застежек, «липучки», а не шнурки, термобелье, а не колготки.

ВАС МНОГО – Я ОДНА

Еще одна особенность садика – здесь очень много внутренних правил, и выполнять их поначалу непросто. Впрочем, умение «играть по правилам» тоже прокачать с помощью настольных игр - лото, домино и т д. Игра подразумевает, что ребенок соблюдает очередь и ждет, пока другой игрок сделает ход, учится справляться с разочарованием. Все это здорово повышает его способности к самоконтролю. В целом, как считают нейробиологи Сандра Амонд и Сэм Вонг, авторы бестселлера «Тайны мозга вашего ребенка», научить деточку владеть собой – одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для него в этой жизни.

Еще придется объяснить ребенку, что детсад – такое место, где много детей, и воспитательница делит свое внимание между ними. То есть царить, как это бывает дома, особенно если ребенок один, а взрослых вокруг много, не получится. Очень пригодится умение спокойно ждать, пока воспитательница всем натянет варежки или намажет маслом бутерброд. В этом тоже стоит потренироваться заранее. Не спешить с выполнением очередного желания малыша, а просить его подождать: сейчас, милый, я налью тебе молока, вот только закончу с посудомойкой…Хорошо, когда ребенок понимает, что не весь мир крутится вокруг него, и умеет развлекать себя сам. Но он должен знать, что если не справляется с ситуацией, нужно обратиться за помощью к взрослым.

ЗАПАСНОЙ ПЛАН

Конечно, даже грамотная подготовка не гарантирует, что ребенок будет бежать в группу как на праздник. Всегда нужно быть готовым, что этот конкретный сад и воспитатель может оказаться не тем, что нужно вашему малышу. Настроиться при необходимости искать другие варианты, в конце концов, оставить деточку дома еще на некоторое время и не поддаваться на подначки окружающих, что все, мол, ходят, а ваш какой-то «не такой». Однако большинство детских психологов сходится на том, что не бывает «несадовских» детей, бывают «несадовские» родители. И если мы это знаем и понимаем, остается шанс поработать над собой. Неуверенность папы с мамой в том, что они все делают правильно – основная вещь, осложняющая адаптацию. Ребенку будет гораздо проще привыкать к новой жизни, если вы готовы его туда отпустить. А если не готовы – может, повременить с этим?

Без взрослых

Психологи из МГУ выяснили, что нехватка внимания взрослых в детском саду – не всегда плохо для развития ребенка. В больших группах по 30 человек, которые так напрягают родителей, есть свои плюсы – здесь у детей лучше прокачивается эмоциональный интеллект. Когда у воспитателей нет возможности вникать в мелкие подробности, дети быстрее учатся сами разруливать сложные ситуации, делить игрушки и придумывать игры.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.