ПАНДЕМИЯ ПРИШЛА НА 3 ГОДА

COVID-19 будет «гулять по миру» в течение ещё двух лет, сообщил глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебрейесус

Такое заявление главный медицинский чиновник мира сделал в конце августа. Прогноз основан на многофакторном анализе ситуации и базируется как на мнении ведущих эпидемиологов и инфекционистов, так и на исторических параллелях.

По словам директора организации, основной пример, на который смотрят учёные – это пандемия «испанки», потрясшая мир в 1918-1919гг. Несмотря на то, что SARS-CoV-2 не относится к гриппозным вирусам, но по сути является респираторным возбудителем, а, значит, очень вероятно, что закономерности распространения окажутся общими. Напомним, что пришедшая в начале XX века «испанка» имела три волны, причём самой мощной из них оказалась вторая.

При этом, по словам Гебрейсуса, до сих пор не ясно, обладает ли новый коронавирус сезонностью. Ведь получив широко распространение в январе 2020г, на данный момент инфекция прошла лишь через один сезон, вторым окажутся предстоящая осень и зима. «Также нельзя исключить, что коронавирус не продемонстрирует выраженной сезонности, в этом случае значимой второй волны заболеваемости удастся избежать», - считает руководитель ВОЗ.

В пользу отсутствия второй волны и ещё один фактор – в отличие от «испанки», COVID-19 распространяется по миру значительно быстрее. С тех времён широкое развитие получили пассажирские авиаперевозки, скоростной железнодорожный и автомобильный транспорт. С одной стороны, это привело к необходимости более серьёзных ограничительных мер, с дурой же позволило за короткое время «познакомить» с вирусом население всех стран и континентов. Да и возможностей противодействовать распространению вируса в наши дни значительно больше.

При этом первоочередной задачей для государств является поддержание значения R (среднее число людей, инфицированных каждым пациентом с коронавирусом) ниже 1. В противном случае можно потерять контроль за распространением вируса и возникнет новая вспышка, в ходе которой будут заражаться плохо знакомые с вирусом социальные группы (например, прилежно соблюдавшие длительную самоизоляцию).

По мнению экспертов, временное или длительное введение санитарных ограничений будет связано именно с поддержанием необходимого R. Локальные ограничение будут вводиться то здесь, то там в течение двух ближайших лет.

Тем временем на географической коронакарте в начале осени появились новые горячие точки – серьёзная вспышка заболеваемости зафиксирована на Балканах, а в Перу выявлена наибольшая смертность от инфекции за всё время пандемии.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

-Пандемии респираторных вирусных инфекций случаются раз в 100 лет, уверен Тедрос Гебрейесус.

-Дополнительно сократить продолжительность пандемии сможет массовая вакцинация, которую планируют начать в конце этого года.

-Балканы и Перу – новые «горячие точки» на коронавирусной карте мира.

Опубликовано: 15 октября 2020 г.