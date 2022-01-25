«Пахучие штучки»

Запахи повышают настроение, помогают взбодриться и даже обладают психотерапевтическим эффектом, но всегда ли они безобидны для здоровья?

Пшик-пшик-пшик! Уноси готовенького!

Нас эволюционно притягивают приятные ароматы, и мы стараемся окружить себя ими в повседневной жизни. В ход идут освежители воздуха, парфюмированные свечи, аромалампы, специальные плагины и многое другое. С их помощью можно не только убрать неприятные запахи в помещении, но и создать нужное настроение: рабочее или, наоборот, расслабленное, в зависимости от ситуации. И все бы ничего в этой ароматной истории, если бы не обратная сторона «индонезийского сандала» или «цветущего папоротника», окутавших ваши квадратные метры. Регулярное вдыхание синтетических ароматизаторов может иметь неблагоприятные последствия для здоровья! Среди наиболее распространенных неприятностей: раздражение кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей, аллергические реакции, астма, тошнота, головные боли, спутанность сознания, усталость, боль в мышцах, учащенное сердцебиение, проблемы с ЖКТ и пр. Потому что несмотря на экологичные названия всех этих пахучих аэрозолей и плагинов, чаще всего состоят они вовсе не из папоротника и сандала, а из достаточно токсичных химических веществ: бензилового спирта, формальдегида, дихлорбензола, пинена, нафталина, лимонена и фенола. Многие из которых, вдобавок ко всему, обладают канцерогенным эффектом. Словом, освежители и ароматизаторы воздуха – это не лучший способ приукрасить действительность, тем более, что на самом деле они воздух не освежают, а лишь маскируют неприятные запахи. Но, если вы все же не можете обойтись без заветного баллончика, убедитесь, что помещение, в котором вы его используете, достаточно проветривается. БОКС

Что может таится в баллончике освежителя воздуха.

Чем опасны? Для справки Анионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) Могут вызывать аллергию нарушения иммунитета, поражение мозга, печени, почек, легких. Имеют свойство накапливаться в организме Есть в большинстве ароматизаторов. Допустимая концентрация таких веществ – не более 5% Фосфаты Нарушают кислотно-щелочной баланс кожи, снижая её естественную защиту и приводя к дерматологическим заболеваниям. Попадая в кровь, могут влиять на содержание гемоглобина, провоцировать нарушение обменных процессов и обострение хронических заболеваний Общее название для химических соединений различных металлов и фосфорной кислоты. В освежителях обычно используют фосфаты натрия, кальция и калия Альдегиды формальдегид, глиоксаль, глутаровый альдегид Жидкие альдегиды и их пары относят к ядовитым веществам, они могут стать причиной дерматита, конъюнктивита, ринита, синусита и астмы Являются активным аллергеном Амилциннамал Может спровоцировать аллергическую реакцию Один из самых распространенных ароматизирующих компонентов Фталаты Приводять к подавлению функции щитовидной железы. По некоторым данным, негативно влияют на развитие половой системы у мальчиков, а также на активность сперматозоидов у мужчин Обеспечивают устойчивость аромата. В Калифорнии есть закон, запрещающий использование фталатов в изготовлении детских игрушек Бензол Регулярный контакт даже с малыми дозами может стать причиной анемии и лейкемии. Вдыхание паров бензола может привести к головокружению и нарушению сна Пары бензола могут проникать через кожу

Свеча горела на столе

Еще один потенциальный источник опасности - ароматические свечи. Являясь безусловная усладой как для носа, так и для глаз, прекрасно вписываясь в интерьер и создавая уютную атмосферу, они, увы, тоже могут преподнести отнюдь не приятные сюрпризы.

В списке ингредиентов на этикетке свечи обязательно есть пункт «ароматическая отдушка». У них довольно сложный химический состав, который производители в большинстве случаев не считают нужным конкретизировать. А стоило бы.

В частности, установлено, что во многих свечах содержится диэтилфталат – искусственно синтезируемое вещество, сложный эфир ортофталевой кислоты. Он действует как закрепитель: с его помощью запах приобретает стойкость. При этом доказано, что диэтилфталат в больших количествах способен вызывать проблемы с репродуктивной функцией. Особенно вредно его вдыхать беременным женщинам: он может спровоцировать появление врожденных дефектов у ребенка.

Также они могут содержать токсичные летучие органические соединения: формальдегид, лимонен, спирт и сложные эфиры. Хотя они натуральнее и деликатнее освежителей воздуха, большинство свечей изготавливают из парафина, побочного продукта нефти. При сжигании он может выделять в воздух такие канцерогены, как ацетон, бензол и толуол, а также микрозернистые частицы сажи, которые способны спровоцировать аллергию, астму и другие респираторные заболевания, особенно у людей с изначальной уязвимостью дыхательных путей.

Еще одна важная составляющая в свече – фитиль. Если он не из натуральной ткани, а свинцовый, при нагревании свинец выделяет соединения, негативно влияющие на нервную и сердечно-сосудистую системы. В Америке использование свинца в свечных фитилях запретили еще в 2000 году. К счастью, такие свечки легко распознать. Если через белый хлопок фитиля просвечивает тонкий металлический стерженек, от покупки лучше отказаться.

Согласно данным агентства по охране окружающей среды США, выбросы сажи от парфюмированные свечей значительно выше, чем от свечей без запаха. Впрочем, чтобы нанести реальный вред здоровью нужно зажигать такие свечи, сидя в непроветриваемой комнате , каждый день в течение многих лет.

Если это о вас, то лучше переключиться на более безобидные варианты - свечи на натуральных эфирных маслах из стеарина. Или из пчелиного, соевого, кокосового и других растительных восков, которые позволят свести к минимуму количество вдыхаемых твердых частиц и опасных химикатов. И конечно старайтесь выбирать продукцию с пометкой «Phthalate free». Фталаты почти повсеместно присутствуют в ароматических продуктах и при этом имеют свойство накапливаться в тканях, негативно влияя на самые разные системы организма.

Внимание, вы в эфире!

Еще один способ ароматизации дома – это натуральные эфирные масла. Как их только не используют: и растворяют в ванне, и нагревают в аромалампе, и распыляют с помощью специальных ультразвуковых диффузоров (они же аромаувлажнители), и помещают в емкости с деревянными палочками. В отличие от простых ароматизаторов воздуха и парфюмированных свечей, эфирные масла призваны не только радовать наши обонятельные рецепторы, но и обладают выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами. А самое главное, они способны благотворно влиять на физическое и психическое состояние обитателей дома. Вдыхание эфирных масел стимулирует лимбическую систему мозга, которая связана с эмоциями, регуляцией функций внутренних органов и поддержанием гомеостаза. В некоторых странах, например, в Великобритании, ароматерапия является второй по распространенности формой альтернативной медицины. Ее практикуют для снятия симптомов ОРВИ, тревожности, уменьшения болевых ощущений и укрепления иммунитета.

Но и тут есть свои «подводные камни». Даже самые 100%-натуральные эфирные масла могут провоцировать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к определенным компонентам, и следует немедленно прекратить «сеанс» при появлении первых подозрительных симптомов: затрудненного дыхания, кашля, чихания или слезотечения. К сожалению, возможен и накопительный эффект после многократного использования любимого аромата.

Кроме того, эфирные масла также, как и их менее натуральные аромасобратья, выделяют в воздух различные летучие органические соединения, вызывающие раздражение глаз и дыхательных путей, и нередко сердечно-сосудистые нарушения. Исследователи из Тайбэйского медицинского университета обнаружили этот эффект в реалистичном эксперименте с участием 100 здоровых молодых спа-работников, которых попросили оставаться в комнате, заполненной испарениями масла бергамота, в течение 2-ух часов. Поначалу, как и предполагалось, у испытуемых снизилась частота сердечных сокращений и артериальное давление, но уже спустя час эта тенденция кардинально изменилась: пульс и давление начали понемногу расти. Анализ крови показал, что у участников повысились уровни С-реактивного белка и 8-OHdG - маркеров воспаления и окислительного стресса соответственно. Это свидетельствует о том, что длительное неконтролируемое воздействие эфирных масел может нанести вред организму. К группе повышенного риска относятся люди, страдающие хроническими заболеваниями и/или принимающие на текущий медикаментозное лечение. Некоторые масла могут вызывать побочные эффекты в сочетании с лекарствами или попросту снижать их эффективность. Поэтому желательно перед началом сеанса проконсультироваться с лечащим врачом.

Пусть все идет как по маслу!

Существует несколько основных правил безопасной ароматерапии:

1. Приобретайте эфирные масла только высокого качества у надежных производителей

2. Используйте правильное количество масла. Больше не значит лучше! Даже если вам кажется, что вы недостаточно чувствуете любимый аромат (это часто происходит из-за адаптации к запаху или «обонятельной усталости»), он все равно продолжает работать. Как вариант, дайте себе передышку, но не увеличивайте «дозу» аромата.

3. Проводите ароматерапию в хорошо вентилируемом помещении.

4. Старайтесь не проводить аромасеансы в помещении с детьми или домашними животными. Они более чувствительны к ароматам и могут серьезно пострадать.

Результат на лицо!

Многие любят использовать эфирные масла во время массажа или просто точечно наносить на кожу. А в эпоху пандемии на западе появилась еще она модная тенденция – ароматизировать защитные тканевые маски для лица. Это необычная идея возникла у создателей ирландского велнес-бренда Yogandha. Они предположили, что несколько капель любимого масла, нанесенные по краям маски, помогут смириться с вынужденной необходимостью ношения этого «аксессуара 21 века» и улучшат настроение людей. Идея кажется привлекательной, но имеет ряд ограничений, особенно для аллергиков. Наносить эфирное масло можно только в сильно разбавленном виде (но и в этом случае оно может вызвать раздражение у людей с розацеа, экземой и другими кожными заболеваниями), избегая области носа и рта. Помните, что даже небольшое количество эфирного масла при попадании внутрь грозит отравлением и ожогами слизистой!

Опубликовано: 2 февраля 2022 г.