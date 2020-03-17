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Овсяные кокосовые маффины (для поста)

Опубликовано: 19 марта 2020 г.
Тэги: пост,рецепты

12 штук, в каждой – 290 ккал

Потребуется: 

1 ст. кокосовых сливок

½ ст. рапсового масла

½ банана

1 ст. фруктозы

2 ст. овсяной муки

½ ст. кокосовой стружки

1 ст.л. белого винного уксуса

½ ч.л. морской соли

1 ч.л. соды

Что делать:

Смешать венчиком муку, фруктозу, соль и разрыхлитель. Смазать форму для маффинов растительным маслом или подготовить бумажные формочки. Духовку разогреть до 190 градусов. Взбить миксером рапсовое масло с половиной банана, добавить кокосовые сливки.

Сделать миксер медленнее и добавить сухие ингредиенты. Погасить в столовой ложке уксуса соду. Тщательно вмешать кокосовую стружку. Распределить тесто по формочкам, оставляя приблизительно 0,5 см до края. Отправить в духовку на 25 минут.

Опубликовано: 19 марта 2020 г.

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