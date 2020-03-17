Овсяные кокосовые маффины (для поста)

12 штук, в каждой – 290 ккал
Потребуется:
1 ст. кокосовых сливок
½ ст. рапсового масла
½ банана
1 ст. фруктозы
2 ст. овсяной муки
½ ст. кокосовой стружки
1 ст.л. белого винного уксуса
½ ч.л. морской соли
1 ч.л. соды
Что делать:
Смешать венчиком муку, фруктозу, соль и разрыхлитель. Смазать форму для маффинов растительным маслом или подготовить бумажные формочки. Духовку разогреть до 190 градусов. Взбить миксером рапсовое масло с половиной банана, добавить кокосовые сливки.
Сделать миксер медленнее и добавить сухие ингредиенты. Погасить в столовой ложке уксуса соду. Тщательно вмешать кокосовую стружку. Распределить тесто по формочкам, оставляя приблизительно 0,5 см до края. Отправить в духовку на 25 минут.
Комментарии