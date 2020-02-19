Овощная лазанья на соевом молоке

4 порции, 1730 ккал
Понадобится:
12 листов лазаньи
2 луковицы
1 зубчик чеснока
2 кабачка или цукини
500 г грибов
500 г помидоров черри
несколько веточек петрушки
50 г муки
750 мл соевого молока
травы и мускатный орех по вкусу, оливковое масло
Что делать:
Овощной соус: минуту обжаривать на оливковом масле нашинкованные лук и чеснок. Добавить тонко нарезанные грибы и кабачки, обжаривать 3 минуты. Добавить нарезанные пополам помидоры черри и нашинкованную петрушку. Оставить на огне на три минуты, приправить солью, перцем и травами по вкусу.
Соус бешамель: две ложки оливкового масла подогреть в маленькой кастрюле. Медленно всыпать туда муку, помешивая, пока не получится однородная масса. Добавить соевое молоко, тщательно перемешать и довести до кипения. Приправить перцем, солью и мускатным орехом.
Лазанья: смазать форму для выпечки маслом и сложить на него листы лазаньи, чередуя начинки: лист, овощной соус, лист, бешамель и т.д. Последний слой должен быть покрыт соусом бешамель. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать 45 минут. Перед подачей украсить листочками петрушки.
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