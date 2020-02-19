Овощная лазанья на соевом молоке

4 порции, 1730 ккал

Понадобится:

12 листов лазаньи

2 луковицы

1 зубчик чеснока

2 кабачка или цукини

500 г грибов

500 г помидоров черри

несколько веточек петрушки

50 г муки

750 мл соевого молока

травы и мускатный орех по вкусу, оливковое масло

Что делать:

Овощной соус: минуту обжаривать на оливковом масле нашинкованные лук и чеснок. Добавить тонко нарезанные грибы и кабачки, обжаривать 3 минуты. Добавить нарезанные пополам помидоры черри и нашинкованную петрушку. Оставить на огне на три минуты, приправить солью, перцем и травами по вкусу.

Соус бешамель: две ложки оливкового масла подогреть в маленькой кастрюле. Медленно всыпать туда муку, помешивая, пока не получится однородная масса. Добавить соевое молоко, тщательно перемешать и довести до кипения. Приправить перцем, солью и мускатным орехом.

Лазанья: смазать форму для выпечки маслом и сложить на него листы лазаньи, чередуя начинки: лист, овощной соус, лист, бешамель и т.д. Последний слой должен быть покрыт соусом бешамель. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать 45 минут. Перед подачей украсить листочками петрушки.

Опубликовано: 9 марта 2020 г.